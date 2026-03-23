Češi v akci, středa 25. 3. Lehečka o semifinále na Masters, hvězdička Samson začne ve Slovinsku
Lehečka má šanci na semifinále
Jiří Lehečka v úterním osmifinále skolil loňského semifinalistu a favorizovanou světovou sedmičku Taylora Fritze a postoupil do čtvrtfinále, v němž naopak bude sám plnit roli favorita. Poslední český zástupce ve dvouhře mužů má totiž jedinečnou šanci projít do semifinále a znovu vylepšit své maximum na prestižním Masters v Miami.
Rodák z Mladé Boleslavi nastoupí ve středu proti Martínovi Landalucemu. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj, přičemž španělský mladík v předchozím kole přežil mečbol Sebastiana Kordy a senzačního přemožitele Carlose Alcaraze vyřadil.
Kvalifikant Landaluce podobně jako Lehečka přijel do Miami po nepovedeném úvodu sezony. Teď však na Floridě prožívá nejlepší turnaj své kariéry a bude hrát první čtvrtfinále na hlavním okruhu. V Miami zapsal už šest výher v řadě.
Více informací přineseme ve středu v našem denním preview.
ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch
• Dvouhra muži - čtvrtfinále •
xx:xx | PREVIEW | Lehečka (21-ČR) – Landaluce (Šp.)
WTA 125 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Detiucová/Šalková (ČR) – Kempenová/Pridankinová (2-Belg./-)
ATP CHALLENGER 125 NEAPOL (Itálie), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Escobar/Serdarušič (4-Ekv./Chorv.)
11:00 | Jans/Poljak (Niz./ČR) – Isaro/Kaliyanda Poonača (Thaj./Indie)
16:00 | Paul/Vocel (3-Švýc./ČR) – Forti/Vasami (It.)
ATP CHALLENGER 50 SPLIT (Chorvatsko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
10:00 | Hands/Jermář (Brit./ČR) – I. Sabanov/M. Sabanov (3-Srb.)
ITF W75 MURSKA SOBOTA (Slovinsko), tv. povrch / hala
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Sisková (ČR) – M. Jorgeová (Portug.)
11:00 | Laboutková (ČR) – Stefaniniová (2-It.)
12:30 | Knutsonová (ČR) – Novaková (Slovin.)
12:30 | Samson (7-ČR) – Hodzicová (Něm.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
