Češi v akci, středa 3. 6. Fruhvirtová začne obhajobu, Bartůňkovou čeká derby. Trio na French Open

DNES, 21:00
Aktuality 5
Jana Kovačková a Denisa Žoldáková absolvují osmifinále na juniorském French Open, kde Kovačková zabojuje s krajankou Kateřinou Zajíčkovou o čtvrtfinále také ve čtyřhře. Linda Fruhvirtová odstartuje obhajobu finálové účasti na travnatém podniku WTA 125 v Birminghamu, kde svedou české derby Nikola Bartůňková s Gabrielou Knutsonovou. Laura Samson, Lucie Havlíčková a Barbora Palicová nastoupí na stejné úrovni v Chorvatsku. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Linda Fruhvirtová obhajuje v Birminghamu finále (© CAMERON SMITH / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

úterý 2. 6.pondělí 1. 6. | neděle 31. 5. | sobota 30. 5. | pátek 29. 5. | čtvrtek 28. 5. | středa 27. 5. | úterý 26. 5. | pondělí 25. 5. | neděle 24. 5.

 

Trio juniorek na French Open

Na French Open se ve středu představí tři české juniorky a všechny budou bojovat o postup do čtvrtfinále. Jana Kovačková nejprve nastoupí do dvouhry proti Felicatě Dorofejevové-Rybasové a pak ji čeká čtyřhra s krajankou Kateřinou Zajíčkovou.

Denisa Žoldáková se chystá pouze na osmifinálové utkání v singlové soutěži. Další z mladých talentovaných Češek, která už stejně jako Kovačková triumfovala i na profesionální tour, vyzve nasazenou trojku Victorii Luizu Barrosovou.

 

FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledkyPavouk dvouhra dívky | Pavouk čtyřhra dívky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:00 | J. Kovačková (4-ČR) – Dorofejevová-Rybasová (14-)
11:00 | Žoldáková (ČR) – Barrosová (3-Braz.)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:30 | J. Kovačková/Zajíčková (ČR) – Skliarová/Thammová (6-Ukr./Něm.)

 

Fruhvirtová začne obhajobu finále

Linda Fruhvirtová obhajuje na travnatém podniku WTA 125 v britském Birminghamu finálovou účast z loňska a může tedy přijít v dalším vydání žebříčku o velký počet bodů. A los jí rozhodně nepřál, protože hned do prvního kola schytala velmi nepříjemnou soupeřku.

A sice nasazenou trojku Tatjanu Mariaovou. Zkušená německá veteránka má pro tento povrch velmi nepříjemnou hru a s Fruhvirtovou vyhrála oba předchozí souboje, předloni na antuce v Římě a loni na hardovém turnaji ITF v Indii. Pokaždé došlo na třísetovou bitvu.

Už o čtvrtfinále budou hrát Nikola Bartůňková a Gabriela Knutsonová, které čeká české derby. Bartůňková po odvrácených mečbolech zdolala Harriet Dartovou a vyhrála svůj první profesionální zápas na trávě, Knutsonová se do hlavní soutěže dostala až jako lucky loser.

 

WTA 125 BIRMINGHAM (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
16:00 | Bartůňková (5-ČR)Knutsonová (ČR)

• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | L. Fruhvirtová (ČR) – Mariaová (3-Něm.)

• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Hrunčáková/Valdmannová (SR/ČR) – I. Corleyová/Crossová (3-USA/Kan.) 7:5, 1:0 / dohrávka
* bude se hrát i čtvrtfinále

 

WTA 125 MAKARSKA (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Samson (ČR) – Lazarová (Šp.)
11:00 | Palicová (ČR) – Čiričová Bagaričová (Chorv.)
12:30 | Havlíčková (ČR) – Kabbajová (Mar.)

• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Havlíčková/Šalková (ČR) – Haverlagová/Waltertová (2-Niz./Švýc.)

 

ATP CHALLENGER 125 PERUGIA (Itálie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Barrientos/Behar (4-Kol./Urug.)

 

ATP CHALLENGER 100 PROSTĚJOV (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
14:00 | Mrva (ČR) – Boscardin Dias (Braz.)

• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | Mansouri/Poljak (Tun./ČR) – J. Nam/Niklas-Salminen (Korea/Fin.)
16:30 | Mrva/Valeš (ČR) – Drzewiecki/P. Matuszewski (4-Pol.)

 

ITF W15 OSIJEK (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | T. Štěpánková (ČR) – Barthaová (Maď.)
10:00 | Kopřivová (ČR) – Barbulescuová (2-Rum.)
11:30 | Kajabová (ČR) – Pushkarová (6-Švýc.)
15:30 | Mandelíková (ČR) – Anikinová (Est.)

 

ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:00 | Bayerlová (7-ČR) – Higuitaová Barrazaová (Kol.)

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | D. Blažka/Gregoriou (ČR/Řec.) – C. C. Kucukhuseyin/Oktay (Tur.)

 

ITF M15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Šoukal (ČR) – Orlov (1-Ukr.)
10:00 | Hrazdil (ČR) – Galus (Pol.)

• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Hrazdil/Porickyj (1-ČR/Ukr.) – Colleu/Paldanius (Fr./Fin.)

 

J30 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Modali (Něm.) – Jourdren (4-ČR) / bez boje
Zapský (5-ČR) – Casale (It.) / bez boje
A. Štěpánek (ČR)Dufek (8-ČR) / bez boje
10:00 | D. Soukup (ČR) – Platenburg (Niz.)
10:00 | Perutka (ČR) – D. Hradilek (SR)
10:00 | Janoušek (ČR) – Fourcroy (2-Fr.)
10:00 | Merta (ČR) – Lassacher (Rak.)
11:30 | Barina (ČR) – Korolenko (7-)
11:30 | Luxa (1-ČR)Wirgler (ČR)
13:00 | Šebek (ČR) – Summers (6-JAR)

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Kučerová (ČR) – Kuchynkaová (7-Něm.) / bez boje
11:30 | Krejčíková (ČR)Michalcová (ČR)
11:30 | Havlíková (6-ČR)A. Svobodová (ČR)
11:30 | V. Koutová (3-ČR) – Pellandraová (San Marino)
11:30 | N. Iraholaová (5-ČR)Radová (ČR)
13:00 | Palečková (ČR)Jelínková (ČR)
13:00 | L. Koutová (1-ČR) – Hoscheková (Rak.)
13:00 | Langášová (ČR)Tvrzská (ČR)
13:00 | Padrnosová (2-ČR)Kotaracová (ČR)
13:00 | Karšňáková (ČR) – Skamarochová (Pol.)
14:30 | Kačenová (8-ČR) – Luchettiová (It.)
14:30 | Fialová (ČR)Nantlová (ČR)
14:30 | Dari Dušková (ČR) – Marciniaková (4-It.)
14:30 | Klusáčková (ČR)Suchánková (ČR)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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tenisman1233
02.06.2026 21:54
Gabriela Knutson porazila J.Garland v Birminghamu a skvěle využila LL,v osmifinále vyzve krajanku N.Bartůňkovou.
Její výkon vynesl 8 es a ani jeden ztracený servis a to se na okruhu WTA nestává příliš často.
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Kapitan_Teplak
02.06.2026 21:08
Bóže, LiFru obhajuje finále a v prvním kole musí fásnout Mariaovou, to zas bude propad
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The_Punisher
02.06.2026 21:27
LiFru ji vyklepe
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PTP
02.06.2026 21:31
VyLiFruje!
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misa
02.06.2026 21:37
Tak velký propad jako u Boisson (zatím 108 míst) to nebude.
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