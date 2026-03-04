Češi v akci, středa 4. 3. Těžká výzva rozjeté Samson, Svrčina na Masters a zrušení Fudžajry

VČERA, 20:00
Aktuality 30
Dominika Šalková nesplnila ošemetnou roli favoritky na podniku WTA 125 v Antalyi a svůj první zápas po životním triumfu nezvládla. Podobně náročná výzva čeká šampionku z předchozího týdne Lauru Samson v Trnavě, kde narazí na domácí hvězdičku. Dalibor Svrčina se pokusí na Masters v Indian Wells navázat na zvládnutou kvalifikaci. Podle posledních informací byl zrušen challenger v SAE, kterého se účastní i čeští hráči. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Laura Samson vyzve domácí hvězdičku (© Radek Vebr / MFDNES + LN / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

úterý 3. 3.pondělí 2. 3. | neděle 1. 3. | sobota 28. 2.

 

Svrčina v Indian Wells

Ve středu vypukne hlavní soutěž prestižní tisícovky v Indian Wells. V kalifornské poušti nastoupí z českých tenistů pouze Dalibor Svrčina. Ten nebude mít ani 24 hodin odpočinku a zkusí navázat na zvládnutou kvalifikaci, v jejímž finále přehrál krajana Víta Kopřivu. Jeho protivníkem bude Australan James Duckworth a vítěz půjde v dalším kole na světovou dvojku Jannika Sinnera.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra muži
• Dvouhra muži - 1. kolo •
23:00 | PREVIEW | Svrčina (ČR) – Duckworth (Austr.)

 

Zrušení Fudžajry

Kvůli úternímu útoku, který se uskutečnil jen pár kilometrů od dějiště turnaje, byl zrušen challenger ve Fudžajře ve Spojených arabských emitárech. Na něm startovali i čeští tenisté Hynek Bartoň a Marek Gengel a musí se přesunout do bezpečí.

 

WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Avanesjanová (Arm.) – Šalková (6-ČR) 6:1, 6:4

 

ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE (Francie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Paulson/Vrbenský (ČR) – Kielan/Pavel (Pol./Rum.) 6:3, 6:7 (2:7), 10:8
18:30 | Paul/Vocel (2-Švýc./ČR) – Ljutarevič/Pieczonka (-/Pol.)

 

ATP CHALLENGER 75 KIGALI (Rwanda), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Kolář (7-ČR) – Schwärzler (Rak.)

• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | F. Duda/Kolář (3-ČR) – Cal. Hemery/Mansouri (Fr./Tun.)

 

ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | Bianchi/Jermář (3-Ven./ČR) – Pav. Tsitsipas/Pet. Tsitsipas (Řec.)
14:00 | Jans/Poljak (2-Niz./ČR) – Efstathiou/Neos (Kypr)

 

Samson bude navazovat na triumf

Podobně jako Dominika Šalková v Antalyi má před sebou těžkou výzvu také rozjetá Laura Samson na akci ITF ve slovenské Trnavě, kde v neděli na akci stejné kategorie triumfovala. Česká teenagerka bude čelit velkému domácímu talentu Mie Pohánkové, která je možná překvapivě mírnou kurzovou favoritkou. První kolo absolvují také Barbora Palicová, Lucie Havlíčková a Anna Sisková.

 

ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Minnenová (4-Belg.) – Palicová (ČR) 6:1, 2:1 / skreč
13:00 | Havlíčková (ČR) – Lansereová (-)
14:00 | Samson (ČR) – Pohánková (SR)
16:00 | Sisková (ČR) – Radivojevičová (5-Srb.)

• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Hejtmánková/Kročková (ČR/SR) – Rajecká/Valdmannová (3-Brit./ČR)
17:00 | Havlíčková/Samson (ČR) – Belanská/Polakovičová (SR)

 

ITF W35 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Ševčíková (ČR) – Karunaratneová (Hong.)

 

ITF W35 HERAKLION (Řecko), antuka

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
A. Kovačková (ČR) – Kabbajová (Mar.) 6:1, 7:5

• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – T. Pieriová/Ruggeriová (It.)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Žoldáková (ČR) – Coolingová (Brit.)

 

ITF W15 ANTALYA (Turecko), antuka

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
T. Heřmanová (ČR) – Vlajičová (Srb.) 6:3, 2:6, 7:5

 

ITF W15 TROIS-RIVIÉRES (Kanada), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
20:30 | Bayerlová (8-ČR) – Bouzgarrouová (Tun.)

 

ITF W15 HAGETMAU (Francie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
13:00 | K. Blažková (ČR) – Kotliarová (3-Ukr.)

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Angelini (It.) – T. Paroulek (2-ČR) 6:0, 6:2
Berkieta (1-Pol.) – Filip (ČR) 6:4, 6:4
11:30 | Siniakov (4-ČR) – Geladaris (Řec.)

• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Ehrenschneider/T. Paroulek (Něm./ČR) – Pietri/Stäheli (Fr./Švýc.)

 

ITF M15 TORELLÓ (Španělsko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Palán (1-ČR) – Kojama (Jap.) 7:5, 6:1

 

ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Nicod (3-ČR) – De Marchi (It.) 4:6, 6:3, 6:1

 

J300 ASUNCIÓN (Paraguay), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
14:00 | Švíglerová (ČR) – Saffarová (USA)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
20:00 | Korpanecová Daviesová/Švíglerová (Brit./ČR) – Lisboaová/Wakanaová (Chile/Jap.)

 

J200 VALENCIE (Španělsko), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | Sekerková (2-ČR) – Corominaová (Šp.)

 

J100 LOUGHBOROUGH (Velká Británie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:30 | Dujka (7-ČR) – Page (Brit.)

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
14:30 | Dujka/Maršík (5-ČR) – Janda/Stanmore (Brit.)
14:30 | Clarijs/Ladman (Niz./ČR) – Unitt/Williams (Brit.)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
16:00 | Frommenwilerová/Navrátilová (Švýc./ČR) – Christodoulouová/Wongová (2-Brit.)

 

J100 POTCHEFSTROOM (JAR), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
08:00 | E. Dřevojanová (2-ČR) – Richtermanová (7-Izr.)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
11:00 | Bredenkampová/E. Dřevojanová (1-JAR/ČR) – Dubeová/Ogunjobiová (JAR/Nigérie)

 

J60 LARNAKA (Kypr), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
08:00 | Meszárošová (ČR) – Šusterová (Izr.)

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
12:30 | N. Moravec/Sýkora (8-ČR) – Burmakin/Koran (-)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:30 | L. Koutová/V. Koutová (8-ČR) – Andreouová Portselanová/Christoforidouová (Kypr/Řec.)
12:30 | Meszárošová/Schovancová (ČR) – Drozdenková/Jesinová (7-)

 

J30 KINGSTON (Jamajka), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
18:00 | Ostravská (ČR) – Dvorcovová (USA)

• Dvouhra chlapci - osmifinále •
15:00 | T. Tichý (8-ČR) – Karabulut (Kan.)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
21:00 | Kempfová/Yusupovová (ČR/USA) – Burkeová/Kornějevová (1-Austr./Arm.)

 

J30 OSLO (Norsko), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
08:30 | B. Marešová (ČR) – A. Zieliňská (7-Pol.)
08:30 | Foldová (6-ČR) – Pauková (3-SR)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
11:00 | Foldová/Gombáriková (2-ČR/SR) – Anderssenová/Sommerfeldtová (Nor.)

 

J30 PORTO (Portugalsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
10:30 | Šedivá (1-ČR) – Freitasová (Portug.)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:00 | Rossiňolová/Šedivá (1-Šp./ČR) – Fernandesová/Racuová (Portug./Kan.)

 

J30 TALLINN (Estonsko), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
10:30 | Barina/Hast (ČR/Fin.) – Grušas/Smailys (Lit.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

30
Přidat komentář
Mony
04.03.2026 16:20
Ten Zdenda Kolář je smolař
Kolikrát už jsem ho viděl projet zápas, kdy měl snad desítky MB!
Reagovat
A211
04.03.2026 15:44
Dominice Šalkové chybí větší rozmanitost, variabilita a tím i rychlejší zakončení, ať se daří.
Reagovat
asgard33
04.03.2026 14:55
W75 Trnava 2 je výrazně nabouchanější než byla před týdnem.Ze silnějších hráček chybí pouze Carol Lee,naopak se připojily Vandewinkel,Sněhura, Korneeva,Minnen,Prozorova,Koevermans,Naef.Minule 1.nasazená Radivojevic je až na 5.místě,4.Podrez se ani mezi nasazené nevešla.Z našich hráček jsou snad kromě Lucky H. všechny ostatní v ohrožení už v 1.kole.Cukrová panenka Vendulka a divá Bára P. už mají sbaleno...
Reagovat
Mony
04.03.2026 15:22
Ano je to vidět a také jsem si myslel ,že Pohanková, jediný současný talent Slovenska kromě zraněné Jamrichové, si už podruhé těžký zápas ujít nenechá..
Reagovat
tommr
04.03.2026 15:25
a vypadá to že Laura Samson taky bude končit. První set neskutečně prodrbala v TB ...
Reagovat
Mony
04.03.2026 12:30
Domi vypadá hodně rezignovaně a proti zkušené Avanesyan i učednicky. Hodně by mě překvapilo, kdyby na ní našla recept ,ale známe ženský tenis
Reagovat
tommr
04.03.2026 13:22
ve druhém setu vedla Dominika už 4:0 ale ještě ho dokázala prohrát 4:6. Stačilo aby Avanesyan přestala dělat laciný chyby ...
Reagovat
Mony
04.03.2026 14:31
Já už to po prvním setu vypnul ,což většinou u ženského tenisu nedělám, ale tentokrát kdyby Dominika uspěla, tak bych snad začal vymýšlet ženské vtipy... místo blondýn o ženském tenise..
Pro mě je úsměvné, když slyším jak třeba Vidmanová s těma jejíma kopcema nemá šanci v Top 100... Ony ale i tyhle holky do toho umějí bušit, akorát nemají důvod . Vždyť i Dominika se o tom přesvědčila ,když si myslela, že nic nehrozí a dá jí tam kopec, co pak nastalo..
Síla v ženském tenise je hlavně v osobnosti,v obětavosti, v nastavení, v odolnosti a ne jestli hraju kopce anebo do toho buším...
Já si myslím že Šalková bude potřebovat hodně trpělivosti, mnohem víc , než Viďmanová, aby se do té TOP100 dostala.
Reagovat
Mony
04.03.2026 14:48
Rozhodně si tipnu, že FLinda bude v TOP100 znovu dřív, než Šalková, i když herně to tak nevypadá
Reagovat
tommr
04.03.2026 15:23
já si spíš myslím že se do top-100 ani jedna z nich nedostane. Nemají na to ani hru ani hlavu ...
Reagovat
baba
04.03.2026 06:05
Tak to je nemilé překvapení,takto si Nikola na tu stovku ještě počká...
Reagovat
Mony
04.03.2026 10:31
Už v ní je i tak..ale působila dost nerozehraně. Japonka ale byla kvalitní.
Reagovat
Sinuhet1
04.03.2026 12:04
zatim jen v live zebricku a to se muze zmenit
Reagovat
Kuba4Win
04.03.2026 14:48
Stejně jako minulý týden...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.03.2026 16:33
včera to byla od Nikoly hrozná hra, plná chyb... Pro mě zklamání podobně jako kvalita streamu.
Reagovat
Mantra
04.03.2026 03:46
Bartůňková nezklamala. LiFru taky nepřekvapila.
Reagovat
Mony
04.03.2026 02:11
Daliborův TB v 1.setu
To byla lahůdka. Takhle dál a o TOP 50 nemám obavy.
Reagovat
Mony
04.03.2026 02:58
Nakonec i 2.set měl pod kontrolou.
Už na AO jsem zíral nad jeho progresem, teď jen tleskám
Snad i Víťovi vyjde LL, i když z těch nejvýše nasazených popadali snad všichni
Reagovat
Diabolique
04.03.2026 06:56
Hele, rozumim tomu dobre, ze Vitkovi staci, aby kdokoliv odstoupil a je LL? Protoze by se losovalo jen kdyby bylo volny misto uz v dobe konce kvalifikaci, ale tim ze zadny volny misto nebylo, je to bez losovani a Vitek je prvni na rade ...
Reagovat
Mantra
04.03.2026 08:30
vypadá to tak
Reagovat
Mony
04.03.2026 10:25
Pokud někdo odstoupí až po skončení kvalifikace, tak by mělo být nasazení podle nasazení.
Na 90% by to Víťovi mělo vyjít.
Reagovat
Mony
04.03.2026 10:28
Ale víme, jak nedopadla nasazená 1.ka Valentová myslím v Dubaji.
Tam se nikdo neodhlásil
Reagovat
Mony
04.03.2026 10:29
Sorry ,to si s něčím zase pletu..tam padla už v 1.kole s Birrel a pak byla kopa LL.
Reagovat
Mony
04.03.2026 10:42
Mam pocit, že s Knuttson někde
Reagovat
com
03.03.2026 23:29
a vůbec, už je pozdě, běžte spát
Reagovat
Mony
04.03.2026 01:38
Nejdu, zkusím ještě probudit Nikolu...
Hmm , tak se nenechala
Reagovat
tommr
03.03.2026 20:20
Šalková favoritkou proti Avanesyan? To je hodně přehnaný ...
Reagovat
PTP
03.03.2026 20:23
Pouč ho, jak se to má dělat, mistře T!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
03.03.2026 22:17
Reagovat
com
03.03.2026 23:26
ale tak žebříčkově je to správně.. Je víc jak o 60 míst před ní, tak ať se vokáže
Reagovat

