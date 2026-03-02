Češi v akci, středa 4. 3. Těžká výzva Samson a Šalkové, čeká se na Indian Wells. Zrušení Fudžajry?
Češi v akci (probíhající turnaje)
úterý 3. 3. | pondělí 2. 3. | neděle 1. 3. | sobota 28. 2.
Čeká se na program Indian Wells
Ve středu vypukne hlavní soutěž prestižní tisícovky v Indian Wells. V kalifornské poušti by mohli nastoupit i první čeští tenisté, ale podle dostupných informací jedině úspěšní kvalifikanti. Konkrétně vítěz derby mezi Vítem Kopřivou a Daliborem Svrčinou a někdo z tria Linda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková a Darja Viďmanová, které v úterý rovněž čeká finále kvalifikace.
Záležet bude na rozlosování kvalifikantů. Podle posledních informací má ve středu hrát horní polovina pavouka ženské dvouhry, ve které je zatím pouze Linda Nosková, jež má na úvod volný los.
Šalková v ošemetné roli favoritky. Co Fudžajra?
Dominika Šalková bude v prvním kole na podniku WTA 125 v turecké Antalyi plnit roli kurzové favoritky. Ta ale může být dost ošemetná, protože mladá česká naděje bude čelit Elině Avanesjanové. Arménská hráčka, která v poslední době často bojovala se zdravotními problémy, je bývalou 36. tenistkou světa a všech svých pět profesionálních titulů získala právě na nejpomalejším povrchu.
Kvůli úternímu útoku, který se uskutečnil jen pár kilometrů od dějiště turnaje, nejspíše byl zrušen challenger ve Fudžajře ve Spojených arabských emitárech. Na něm startují i čeští tenisté Hynek Bartoň a Marek Gengel. Oficiální stanovisko zatím není, ale podle vyjádření některých účastníků tato akce pokračovat nebude.
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Šalková (6-ČR) – Avanesjanová (Arm.)
ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Paulson/Vrbenský (ČR) – Kielan/Pavel (Pol./Rum.)
18:30 | Paul/Vocel (2-Švýc./ČR) – Ljutarevič/Pieczonka (-/Pol.)
ATP CHALLENGER 75 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Kolář (7-ČR) – Schwärzler (Rak.)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | F. Duda/Kolář (3-ČR) – Cal. Hemery/Mansouri (Fr./Tun.)
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | Bianchi/Jermář (3-Ven./ČR) – Pav. Tsitsipas/Pet. Tsitsipas (Řec.)
14:00 | Jans/Poljak (2-Niz./ČR) – Efstathiou/Neos (Kypr)
Samson bude navazovat na triumf
Podobně jako Dominika Šalková v Antalyi má před sebou těžkou výzvu také rozjetá Laura Samson na akci ITF ve slovenské Trnavě, kde v neděli na akci stejné kategorie triumfovala. Česká teenagerka bude čelit velkému domácímu talentu Mie Pohánkové, která je možná překvapivě mírnou kurzovou favoritkou. První kolo absolvují také Barbora Palicová, Lucie Havlíčková a Anna Sisková.
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Palicová (ČR) – Minnenová (4-Belg.)
13:00 | Havlíčková (ČR) – Lansereová (-)
14:00 | Samson (ČR) – Pohánková (SR)
16:00 | Sisková (ČR) – Radivojevičová (5-Srb.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Hejtmánková/Kročková (ČR/SR) – Rajecká/Valdmannová (3-Brit./ČR)
17:00 | Havlíčková/Samson (ČR) – Belanská/Polakovičová (SR)
ITF W35 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Ševčíková (ČR) – Karunaratneová (Hong.)
ITF W35 HERAKLION (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
08:30 | A. Kovačková (ČR) – Kabbajová (Mar.)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – T. Pieriová/Ruggeriová (It.)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Žoldáková (ČR) – Coolingová (Brit.)
ITF W15 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | T. Heřmanová (ČR) – Vlajičová (Srb.)
ITF W15 TROIS-RIVIÉRES (Kanada), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
20:30 | Bayerlová (8-ČR) – Bouzgarrouová (Tun.)
ITF W15 HAGETMAU (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
13:00 | K. Blažková (ČR) – čeká na soupeřku
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | T. Paroulek (2-ČR) – Angelini (It.)
10:00 | Filip (ČR) – Berkieta (1-Pol.)
11:30 | Siniakov (4-ČR) – Geladaris (Řec.)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Ehrenschneider/T. Paroulek (Něm./ČR) – Pietri/Stäheli (Fr./Švýc.)
ITF M15 TORELLÓ (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Palán (1-ČR) – Kojama (Jap.)
ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Nicod (3-ČR) – De Marchi (It.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
