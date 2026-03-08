Češi v akci, úterý 10. 3. Nosková v osmifinále na Masters, Šalková začne v Turecku

Linda Nosková bude bojovat o čtvrtfinálovou účast na prestižní tisícovce v kalifornském Indian Wells. Dominika Šalková odstartuje své působení na podniku kategorie WTA 125 v turecké Antalyi. Maxim Mrva odehraje první kolo na challengeru v Řecku. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Linda Nosková zabojuje o čtvrtfinále na Masters v Indian Wells (© ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Nosková odehraje osmifinále na Masters

Linda Nosková je jednou z posledních českých nadějí na prestižní tisícovce v Indian Wells. Do osmifinále v kalifornské poušti se aktuální světová čtrnáctka probojovala poprvé v kariéře a zaznamenala svou teprve druhou vítěznou sérii v probíhající sezoně. Jedinou další předvedla na lednovém Australian Open, kde vypadla ve třetím kole.

V tomto roce tak nemá ideální formu. V Indian Wells se ovšem prezentuje zlepšenou výkonností. V úvodním zápase nedala šanci Jessice Bouzasové a následně vyhrála parádní třísetovou bitvu s letos výborně hrající veteránkou Soranou Cirsteaovou. A její letošní pouť v Indian Wells by rozhodně nemusela skončit už v osmifinále. Místo souboje s Coco Gauffovou totiž bude plnit roli kurzové favoritky proti Alexandře Ealaové.

Více informací přineseme v úterý v našem denním preview.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra ženy
• Dvouhra ženy - osmifinále •
xx:xx | PREVIEW | Nosková (14-ČR) – Ealaová (31-Fil.)

 

WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
08:30 | Šalková (7-ČR) – Cengizová (Tur.)

 

ATP CHALLENGER 75 CHERBOURG (Francie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Jones/Poljak (Brit./ČR) – Bertola/Blancaneaux (Švýc./Fr.)

 

ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Mrva (ČR) – Kuzmanov (5-Bulh.)

 

ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Suchá (ČR) – Paganettiová (It.)

• Čtyřhra - osmifinále •
11:30 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Hobgarská/Vargová (3-Něm./SR)

 

ITF W15 GONESSE (Francie), antuka / hala

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
17:30 | Coraová-Brunetonová/Vágnerová (Fr./ČR) – Brunetová-Bradyová/Sacazesová (Fr.)

 

ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | D. Blažka/Van Aken (ČR/JAR) – Aržankin/Seleznev (-)

 

ITF M15 POREČ (Chorvatsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Černý (ČR) – Bjelinskyj (2-Ukr.)

• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Glöckler/Hrazdil (Rak./ČR) – Ivaniševič/Poljičak (Chorv.)

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

ProgramMístní časPavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
08:30 | Řeček (7-ČR) – Perego (9-It.)

 

ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Nicod (3-ČR) – Mujakic (Něm.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
