Češi v akci, úterý 10. 3. Nosková v osmifinále na Masters, Šalková začne v Turecku
Češi v akci (probíhající turnaje)
Nosková odehraje osmifinále na Masters
Linda Nosková je jednou z posledních českých nadějí na prestižní tisícovce v Indian Wells. Do osmifinále v kalifornské poušti se aktuální světová čtrnáctka probojovala poprvé v kariéře a zaznamenala svou teprve druhou vítěznou sérii v probíhající sezoně. Jedinou další předvedla na lednovém Australian Open, kde vypadla ve třetím kole.
V tomto roce tak nemá ideální formu. V Indian Wells se ovšem prezentuje zlepšenou výkonností. V úvodním zápase nedala šanci Jessice Bouzasové a následně vyhrála parádní třísetovou bitvu s letos výborně hrající veteránkou Soranou Cirsteaovou. A její letošní pouť v Indian Wells by rozhodně nemusela skončit už v osmifinále. Místo souboje s Coco Gauffovou totiž bude plnit roli kurzové favoritky proti Alexandře Ealaové.
Více informací přineseme v úterý v našem denním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy
• Dvouhra ženy - osmifinále •
xx:xx | PREVIEW | Nosková (14-ČR) – Ealaová (31-Fil.)
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
08:30 | Šalková (7-ČR) – Cengizová (Tur.)
ATP CHALLENGER 75 CHERBOURG (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Jones/Poljak (Brit./ČR) – Bertola/Blancaneaux (Švýc./Fr.)
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Mrva (ČR) – Kuzmanov (5-Bulh.)
ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Suchá (ČR) – Paganettiová (It.)
• Čtyřhra - osmifinále •
11:30 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Hobgarská/Vargová (3-Něm./SR)
ITF W15 GONESSE (Francie), antuka / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
17:30 | Coraová-Brunetonová/Vágnerová (Fr./ČR) – Brunetová-Bradyová/Sacazesová (Fr.)
ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | D. Blažka/Van Aken (ČR/JAR) – Aržankin/Seleznev (-)
ITF M15 POREČ (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Černý (ČR) – Bjelinskyj (2-Ukr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Glöckler/Hrazdil (Rak./ČR) – Ivaniševič/Poljičak (Chorv.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
08:30 | Řeček (7-ČR) – Perego (9-It.)
ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Nicod (3-ČR) – Mujakic (Něm.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
