Češi v akci, úterý 17. 3. Fruhvirtová, Siniaková a spol. na Masters. Havlíčková končí, Samson se nadřela

VČERA, 20:00
Kateřina Siniaková a Darja Viďmanová rozehrají hlavní soutěž na Masters v Miami, kde absolvují finále kvalifikace Linda Fruhvirtová a Nikola Bartůňková. Jonáš Forejtek a Martin Krumich úspěšně začali hlavní fázi na challengeru v Chorvatsku. Lucie Havlíčková překvapivě nezvládla první kolo na větším podniku ITF v Mariboru, kde vydřela postup Laura Samson a hraje Gabriela Knutsonová. Další Češi budou hrát na turnajích ITF a juniorských akcích.
Linda Fruhvirtová bude bojovat o hlavní soutěž v Miami (© MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

Siniaková a Viďmanová začnou na Masters

Kateřina Siniaková a Darja Viďmanová rozehrají v úterý hlavní soutěž na prestižní tisícovce v Miami a obě Češky čeká hned v prvním kole na Floridě těžká výzva. Siniaková totiž dorazila po velmi náročném programu v Indian Wells a nastoupí proti Camile Osoriové, s níž nedávno padla v třísetové bitvě v Dauhá. Šance na postup jsou naprosto vyrovnané.

Mírnou kurzovou favoritkou je Viďmanová. Další z českých nadějí, jež startuje na divokou kartu od pořadatelů, svede souboj s žebříčkově lépe postavenou Elsou Jacquemotovou z Francie, která prožívá velmi nepovedený úvod sezony.

Více informací k těmto dvěma zápasům přineseme v denním preview.

 

Fruhvirtová a Bartůňková o hlavní soutěž

Linda Fruhvirtová zvládla v pondělí divoký duel prvního kola kvalifikace s Madison Brengleovou a dál na Masters v Miami obhajuje loňský postup až do třetího kola. Starší z talentovaných sester bude čelit domácí soupeřce i v přímém souboji o hlavní soutěž. A sice Varvaře Lepchenkové. Se zkušenou veteránkou a bývalou světovou devatenáctkou se utkala dvakrát. Naposledy před dvěma týdny v kvalifikaci v Indian Wells, kde měla proti Američance jednoznačně navrch.

O hlavní soutěž si zahraje i Nikola Bartůňková. Rovněž další z mladých českých nadějí zvládla třísetový duel s domácí zástupkyní v prvním kole (Caroline Dolehideová). Teď ale Bartůňkovou čeká zřejmě ještě těžší výzva, protože bude ve finále kvalifikace čelit nasazené dvojce a zkušené Švýcarce Viktoriji Golubicové.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženyPavouk kvalifikace ženy
• Dvouhra ženy - 1. kolo •
17:30 | PREVIEW | Viďmanová (ČR) – Jacquemotová (Fr.)
středa 01:30 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Osoriová (Kol.)

• Dvouhra ženy - finále kvalifikace •
16:00 | L. Fruhvirtová (24-ČR) – Lepchenková (USA)
19:00 | Bartůňková (13-ČR) – Golubicová (2-Švýc.)

 

ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Alcalá (Šp.) – Černý (ČR) 6:2, 6:2
Krumich (ČR) – Sperle (Něm.) 7:5, 6:4
Forejtek (ČR) – Giustino (6-It.) 6:2, 6:4

 

ITF W75 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Samson (7-ČR) – Ryserová (Švýc.) 6:2, 3:6, 7:5
F. Jorgeová (Portug.) – Havlíčková (ČR) 7:6 (7:5), 6:2
12:30 | Knutsonová (ČR) – Prozorovová (8-)

• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Novaková/Šebestová (Slovin./ČR) – Korpatschová/Webleyová-Smithová (Něm./Brit.)
15:30 | Ponchetová/Sisková (1-Fr./ČR) – Lewisová/Sebovová (USA/Kan.)

 

ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka

ProgramMístní časPavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
17:30 | Pulchartová (ČR) – Tomaová (8-Rum.)

 

ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhraPavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
18:00 | Siniakov (ČR) – D. Sakellaridis (Řec.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
15:00 | Řeček (13-ČR) – Perego (It.)

 

ITF W15 LE HAVRE (Francie), antuka / hala

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:30 | L. Petruželová (ČR) – Lolliaová (2-Fr.)

• Čtyřhra - osmifinále •
Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – Meyerová auf der Heideová/Sandbergová (Něm.) 6:2, 6:1

 

ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Andre/Tepmahc (4-Sen./Fr.) – Bajurko/D. Blažka (Pol./ČR) 6:0, 6:2

 

ITF M15 FOGGIA (Itálie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhraPavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
17:30 | D. Bartoň/H. Bartoň (ČR) – Coccioli/Virgili Berini (It.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | H. Bartoň (1-ČR) – Tammaro (14-It.)

 

ITF M15 ROVINJ (Chorvatsko), antuka

ProgramMístní časPavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Homola (14-ČR) – Wagner (6-Rak.) 6:4, 5:7, 10:4

 

J500 GASPAR (Brazílie), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
17:30 | Korpanecová Daviesová/Švíglerová (Brit./ČR) – Carboneová Dos Santosová/Lopesová (Braz.)

 

J300 VILLENA (Španělsko), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
12:00 | Psota (ČR) – Chávez (3-Šp.)
12:30 | Jak. Kusý (7-ČR) – Mohamed Šaríf (Egypt)

• Dvouhra dívky - 2. kolo •
09:30 | Sekerková (7-ČR) – Cedillová-Vaysonová De Pradenneová (Fr.)
09:30 | Ďulíková (13-ČR) – Jakuchinová (-)
09:30 | Zajíčková (ČR) – Jankovičová (14-Srb.)
11:00 | T. Heřmanová (2-ČR) – Lauvová (Lot.)
11:00 | S. Marešová (ČR) – Popová (12-Rum.)

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:30 | Moxon/Psota (Brit./ČR) – E. González/Pulido (7-Šp.)
15:30 | Krejčí/Jak. Kusý (5-ČR) – Baybars/Jennings (Tur./Irsko)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
17:00 | Ďulíková/Sekerková (4-ČR) – čekají na soupeřky
17:00 | T. Heřmanová/Pawelská (2-ČR/Pol.) – čekají na soupeřky

• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
14:00 | Kochtaová/S. Marešová (Něm./ČR) – Cairolsová/Valbuenaová (Šp.)
14:00 | L. Slaměníková/Zajíčková (ČR) – Andronicouová/Marinová (Kypr/It.)
* bude se hrát i osmifinále

 

J60 PRAHA (Česko), koberec / hala

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Kliment (6-ČR) – Kotrc (ČR) 6:3, 3:6, 6:4
Papavasiliu (7-ČR) – Fricke (Něm.) 6:2, 6:2
Černovický (5-ČR)Klar (ČR) 7:6 (7:3), 6:2
Alishaev (Rak.) – Jos. Svoboda (8-ČR) 3:6, 7:6 (7:4), 6:3
Fencl (ČR) – K. Štěpánek (ČR) 6:3, 6:3
Ťutčenko (Ukr.) – Fidler (ČR) 6:7 (5:7), 6:3, 6:1
Rat (4-ČR)A. Štěpánek (ČR) 6:2, 6:1
15:00 | Perutka (ČR) – Rytelewski (2-Pol.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Heinsová (Luc.) – V. Koutová (ČR) 6:3, 6:4
Holubová (ČR)Novotná (ČR) 7:5, 6:2
Iftimeová (USA) – Kačenová (ČR) 6:0, 6:1
Havlíková (ČR) – Battiová (It.) 6:3, 3:0 / skreč
Benáčková (ČR) – Nehlsová (2-Něm.) 6:7 (5:7), 7:5, 6:1
Filipová (5-ČR)Kučerová (ČR) 6:4, 6:1
Halfarová (ČR)Ehrenbergerová (8-ČR) 6:2, 4:6, 6:4
13:30 | Dušková (ČR) – Kačuškinová (6-)

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
16:30 | Kliment/Jos. Svoboda (3-ČR) – Godart/Wieser (Fr./Rak.)
16:30 | Dufek/Rakouš (ČR)Duda/Kotrc (ČR)
18:00 | Fencl/Zapský (ČR) – Alishaev/Fidler (Rak./ČR)
18:00 | Klar/J. Soukup (ČR)Papavasiliu/Ťutčenko (4-ČR/Ukr.)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:00 | Kučerová/Langášová (ČR)Filipová/K. Štěpánková (2-ČR)
Halamová/Šulcová (ČR) – Battiová/V. Koutová (It./ČR) / bez boje
15:00 | Kotaracová/Radová (ČR)Posmyková/Vávrová (ČR)
Koryševová/Nehlsová (1-Kaz./Něm.) – Kačenová/Polnická (ČR) / bez boje

 

J60 BLAGNAC (Francie), antuka / hala

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
14:00 | Chladová (6-ČR) – Le Prunenecová (Fr.)

 

J60 RHODOS (Řecko), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:30 | Hafströmová/Navrátilová (3-Švéd./ČR) – Papagapitouová/Tzioraová (Řec.)

 

J60 ICKERN (Německo), koberec / hala

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:00 | Dudlová (ČR) – Schmidtová (Něm.)

• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
16:30 | Dudlová/Mesaricová (ČR/Švýc.) – Bartschová/Windschallová (Něm.)

 

J30 KOŠICE (Slovensko), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
Pretolani (It.) – Smolík (7-ČR) 6:1, 6:3
15:30 | Jendřejek (ČR) – Petráško (3-SR)
15:30 | Horský (ČR) – Bairo (5-SR)

• Dvouhra dívky - 2. kolo •
Rusnačková (2-SR) – Reifová (ČR) 6:4, 6:0
Michalcová (ČR) – Ploskuňáková (7-ČR) 6:1, 3:4 / skreč
Georgievská (SR) – Janoviaková (4-ČR) 6:4, 4:6, 6:4
Idaszewská (12-Pol.) – Karšňáková (ČR) 6:3, 6:4
17:00 | Vokrojová (5-ČR) – Janošková (SR)

• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
18:30 | Drlík/Smolík (ČR) – Marin/Pantelimon (Rum.)

• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
18:30 | B. Blažková/Kotovská (ČR/USA) – Georgievská/Petríková (SR)
18:30 | Kužilová/Michalcová (SR/ČR) – Cimmermannová/Méryová (SR)
20:00 | Berkeová/Karšňáková (Pol./ČR) – Kuriláková/Sedláková (SR)

 

J30 HUAMANTLA (Mexiko), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
20:30 | Dragounová (ČR) – Muňozová Macíasová (Mex.)

 

J30 CACHKADZOR (Arménie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:30 | Berděvová/Zámečníková (-/ČR) – Grigoryjevová/Timochinová (2-)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
asgard33
17.03.2026 13:29
Tak pro L.Havlíčkovou už žádné kritické 2.kolo s dominantní Belgičankou nebude.Lucka se zjevně rozhodla podpořit velký den portugalského tenisu, do 2.kola v pohodě prošly M.Jorge i F.Jorge.
Otmar
17.03.2026 12:55
Po včerejším trápení FruLindy se šťastným koncem v Miami dnes podobně pokračovala Samson v Mariboru. Totálně nevyrovnaná hra s míčky "na náhodu", výhru bych nazval "z božího dopuštění". A podobně pokračuje v Mariboru i Lucie, která naprosto hloupě prohráta v TB první set. Nemohu si pomoct, tak nějak jsem od mladic očekával přesvědčivější výsledky a hlavně konzistentnější hru. Zatím toho k radosti moc není. Snad to odpoledne a večer bude vypadat líp, aspoň bych si to přál.
tommr
17.03.2026 13:17
Lucka Havlíčková dneska podala bídnej výkon a to zejména na podání. Zdá se že umí hrát jen v Trnavě ...
PTP
17.03.2026 13:22
Takovej Trnavskej Gengel.
Otmar
17.03.2026 14:07
Moje chyba, popletl jsem si Maribor s Trnavou a myslel si, že by to snad mohlo nějak jít......
tommr
17.03.2026 12:36
Lucka Havlíčková nedokázala dopodávat první set za stavu 5:4 ani za stavu 6:5 a set prohrála v TB ve kterým jí úplně odešlo podání ...
asgard33
17.03.2026 10:32
V Mariboru nám snad 4 z 5 hráček nevypadnou hned v 1.kole jako v Trnavě 2. Laura celkem jasný postup,Lucka trochu obtížnější postup.Šiška má sice těžší ale hratelnou soupeřku.Prozorova bude proti Gabče K. mírnou favoritkou, Vendulka to bude mít v 1. kole nejobtížnější.V Mariboru se může stát kritickým to 2.kolo.
tommr
17.03.2026 12:40
blbej los. Naše tři největší naděje (Havlíčková, Samson a Valdmannová) jsou ve stejné polovině a Samson může narazit na Valdmannovou už ve druhém kole ...
Mony
17.03.2026 03:14
Dalík si té Floridy zase neužije..nebo možná užije, na pláži.
Nedovolil sice Španělovi dopodávat, ale TB
Tak zase šup na challengery pro bodíky!
Diabolique
16.03.2026 23:04
Ta titulni fotka Lindy Fru je hrozne hezka.
frenkie57
17.03.2026 00:15
Taková bojovná, viď? Ale dnes to tak moc nevypadalo, dnes byla Linda spíše neschopná. Což ovšem může být v příštím zápase úplně jinak. Držme palce.
Diabolique
17.03.2026 01:36
Vsechno - ma na ni nadherny oci, nos, vyraz, vlasy, nevypada nijak tlusta, proste super fotka.
Tomas_Smid_fan
17.03.2026 09:36
taky tlustá není
Co se tu furt šíří za dezinformace?
Mantra
17.03.2026 10:58
Když kouknu na to rameno, tak to není vysvalená šlachovita holka jako máma Svitolina.
sojka1
17.03.2026 12:54
a jak asi vypadala v jejim veku Svíťa... copak se to da srovnavat?
sojka1
17.03.2026 13:06
musela jsem namatkou najit alespon neco...
https://brandesautographs.com/products/elina-svitolina-autograph-7062011674773?srsltid=AfmBOorx4EUqvQhcqRiv9mWNwfVIP-AIArhbGMLl8qwgvQlPBc-DzgiD
Diabolique
17.03.2026 13:12
Chces tim snad rict, ze az budou nase holky starsi, zacnou cvicit? Jako i Linda Noskova????
sojka1
17.03.2026 13:23
ne... :-)) jde mi o ten kriticky vek, puberta a pak kolem dvacitky, najdi si treba nasi Kacenku.... ja jsem sice proti nim skritek a nezalezi jen na tech hormonech, ale i na genetice, ale taky jsem se tomu nevyhnula, presne stejny vyvoj....
PTP
17.03.2026 13:03
Miami My mammy U2
Kreuz
17.03.2026 15:19
jaky vlasy tam vidis?
