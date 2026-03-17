Češi v akci, úterý 17. 3. Fruhvirtová, Siniaková a spol. na Masters. Havlíčková končí, Samson se nadřela
Češi v akci (probíhající turnaje)
pondělí 16. 3. | neděle 15. 3. | sobota 14. 3.
Siniaková a Viďmanová začnou na Masters
Kateřina Siniaková a Darja Viďmanová rozehrají v úterý hlavní soutěž na prestižní tisícovce v Miami a obě Češky čeká hned v prvním kole na Floridě těžká výzva. Siniaková totiž dorazila po velmi náročném programu v Indian Wells a nastoupí proti Camile Osoriové, s níž nedávno padla v třísetové bitvě v Dauhá. Šance na postup jsou naprosto vyrovnané.
Mírnou kurzovou favoritkou je Viďmanová. Další z českých nadějí, jež startuje na divokou kartu od pořadatelů, svede souboj s žebříčkově lépe postavenou Elsou Jacquemotovou z Francie, která prožívá velmi nepovedený úvod sezony.
Více informací k těmto dvěma zápasům přineseme v denním preview.
Fruhvirtová a Bartůňková o hlavní soutěž
Linda Fruhvirtová zvládla v pondělí divoký duel prvního kola kvalifikace s Madison Brengleovou a dál na Masters v Miami obhajuje loňský postup až do třetího kola. Starší z talentovaných sester bude čelit domácí soupeřce i v přímém souboji o hlavní soutěž. A sice Varvaře Lepchenkové. Se zkušenou veteránkou a bývalou světovou devatenáctkou se utkala dvakrát. Naposledy před dvěma týdny v kvalifikaci v Indian Wells, kde měla proti Američance jednoznačně navrch.
O hlavní soutěž si zahraje i Nikola Bartůňková. Rovněž další z mladých českých nadějí zvládla třísetový duel s domácí zástupkyní v prvním kole (Caroline Dolehideová). Teď ale Bartůňkovou čeká zřejmě ještě těžší výzva, protože bude ve finále kvalifikace čelit nasazené dvojce a zkušené Švýcarce Viktoriji Golubicové.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk kvalifikace ženy
• Dvouhra ženy - 1. kolo •
17:30 | PREVIEW | Viďmanová (ČR) – Jacquemotová (Fr.)
středa 01:30 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Osoriová (Kol.)
• Dvouhra ženy - finále kvalifikace •
16:00 | L. Fruhvirtová (24-ČR) – Lepchenková (USA)
19:00 | Bartůňková (13-ČR) – Golubicová (2-Švýc.)
ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Alcalá (Šp.) – Černý (ČR) 6:2, 6:2
Krumich (ČR) – Sperle (Něm.) 7:5, 6:4
Forejtek (ČR) – Giustino (6-It.) 6:2, 6:4
ITF W75 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Samson (7-ČR) – Ryserová (Švýc.) 6:2, 3:6, 7:5
F. Jorgeová (Portug.) – Havlíčková (ČR) 7:6 (7:5), 6:2
12:30 | Knutsonová (ČR) – Prozorovová (8-)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Novaková/Šebestová (Slovin./ČR) – Korpatschová/Webleyová-Smithová (Něm./Brit.)
15:30 | Ponchetová/Sisková (1-Fr./ČR) – Lewisová/Sebovová (USA/Kan.)
ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
17:30 | Pulchartová (ČR) – Tomaová (8-Rum.)
ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
18:00 | Siniakov (ČR) – D. Sakellaridis (Řec.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
15:00 | Řeček (13-ČR) – Perego (It.)
ITF W15 LE HAVRE (Francie), antuka / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:30 | L. Petruželová (ČR) – Lolliaová (2-Fr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – Meyerová auf der Heideová/Sandbergová (Něm.) 6:2, 6:1
ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Andre/Tepmahc (4-Sen./Fr.) – Bajurko/D. Blažka (Pol./ČR) 6:0, 6:2
ITF M15 FOGGIA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
17:30 | D. Bartoň/H. Bartoň (ČR) – Coccioli/Virgili Berini (It.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | H. Bartoň (1-ČR) – Tammaro (14-It.)
ITF M15 ROVINJ (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Homola (14-ČR) – Wagner (6-Rak.) 6:4, 5:7, 10:4
J500 GASPAR (Brazílie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
17:30 | Korpanecová Daviesová/Švíglerová (Brit./ČR) – Carboneová Dos Santosová/Lopesová (Braz.)
J300 VILLENA (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
12:00 | Psota (ČR) – Chávez (3-Šp.)
12:30 | Jak. Kusý (7-ČR) – Mohamed Šaríf (Egypt)
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
09:30 | Sekerková (7-ČR) – Cedillová-Vaysonová De Pradenneová (Fr.)
09:30 | Ďulíková (13-ČR) – Jakuchinová (-)
09:30 | Zajíčková (ČR) – Jankovičová (14-Srb.)
11:00 | T. Heřmanová (2-ČR) – Lauvová (Lot.)
11:00 | S. Marešová (ČR) – Popová (12-Rum.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:30 | Moxon/Psota (Brit./ČR) – E. González/Pulido (7-Šp.)
15:30 | Krejčí/Jak. Kusý (5-ČR) – Baybars/Jennings (Tur./Irsko)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
17:00 | Ďulíková/Sekerková (4-ČR) – čekají na soupeřky
17:00 | T. Heřmanová/Pawelská (2-ČR/Pol.) – čekají na soupeřky
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
14:00 | Kochtaová/S. Marešová (Něm./ČR) – Cairolsová/Valbuenaová (Šp.)
14:00 | L. Slaměníková/Zajíčková (ČR) – Andronicouová/Marinová (Kypr/It.)
* bude se hrát i osmifinále
J60 PRAHA (Česko), koberec / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Kliment (6-ČR) – Kotrc (ČR) 6:3, 3:6, 6:4
Papavasiliu (7-ČR) – Fricke (Něm.) 6:2, 6:2
Černovický (5-ČR) – Klar (ČR) 7:6 (7:3), 6:2
Alishaev (Rak.) – Jos. Svoboda (8-ČR) 3:6, 7:6 (7:4), 6:3
Fencl (ČR) – K. Štěpánek (ČR) 6:3, 6:3
Ťutčenko (Ukr.) – Fidler (ČR) 6:7 (5:7), 6:3, 6:1
Rat (4-ČR) – A. Štěpánek (ČR) 6:2, 6:1
15:00 | Perutka (ČR) – Rytelewski (2-Pol.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Heinsová (Luc.) – V. Koutová (ČR) 6:3, 6:4
Holubová (ČR) – Novotná (ČR) 7:5, 6:2
Iftimeová (USA) – Kačenová (ČR) 6:0, 6:1
Havlíková (ČR) – Battiová (It.) 6:3, 3:0 / skreč
Benáčková (ČR) – Nehlsová (2-Něm.) 6:7 (5:7), 7:5, 6:1
Filipová (5-ČR) – Kučerová (ČR) 6:4, 6:1
Halfarová (ČR) – Ehrenbergerová (8-ČR) 6:2, 4:6, 6:4
13:30 | Dušková (ČR) – Kačuškinová (6-)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
16:30 | Kliment/Jos. Svoboda (3-ČR) – Godart/Wieser (Fr./Rak.)
16:30 | Dufek/Rakouš (ČR) – Duda/Kotrc (ČR)
18:00 | Fencl/Zapský (ČR) – Alishaev/Fidler (Rak./ČR)
18:00 | Klar/J. Soukup (ČR) – Papavasiliu/Ťutčenko (4-ČR/Ukr.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:00 | Kučerová/Langášová (ČR) – Filipová/K. Štěpánková (2-ČR)
Halamová/Šulcová (ČR) – Battiová/V. Koutová (It./ČR) / bez boje
15:00 | Kotaracová/Radová (ČR) – Posmyková/Vávrová (ČR)
Koryševová/Nehlsová (1-Kaz./Něm.) – Kačenová/Polnická (ČR) / bez boje
J60 BLAGNAC (Francie), antuka / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
14:00 | Chladová (6-ČR) – Le Prunenecová (Fr.)
J60 RHODOS (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:30 | Hafströmová/Navrátilová (3-Švéd./ČR) – Papagapitouová/Tzioraová (Řec.)
J60 ICKERN (Německo), koberec / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:00 | Dudlová (ČR) – Schmidtová (Něm.)
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
16:30 | Dudlová/Mesaricová (ČR/Švýc.) – Bartschová/Windschallová (Něm.)
J30 KOŠICE (Slovensko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
Pretolani (It.) – Smolík (7-ČR) 6:1, 6:3
15:30 | Jendřejek (ČR) – Petráško (3-SR)
15:30 | Horský (ČR) – Bairo (5-SR)
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
Rusnačková (2-SR) – Reifová (ČR) 6:4, 6:0
Michalcová (ČR) – Ploskuňáková (7-ČR) 6:1, 3:4 / skreč
Georgievská (SR) – Janoviaková (4-ČR) 6:4, 4:6, 6:4
Idaszewská (12-Pol.) – Karšňáková (ČR) 6:3, 6:4
17:00 | Vokrojová (5-ČR) – Janošková (SR)
• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
18:30 | Drlík/Smolík (ČR) – Marin/Pantelimon (Rum.)
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
18:30 | B. Blažková/Kotovská (ČR/USA) – Georgievská/Petríková (SR)
18:30 | Kužilová/Michalcová (SR/ČR) – Cimmermannová/Méryová (SR)
20:00 | Berkeová/Karšňáková (Pol./ČR) – Kuriláková/Sedláková (SR)
J30 HUAMANTLA (Mexiko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
20:30 | Dragounová (ČR) – Muňozová Macíasová (Mex.)
J30 CACHKADZOR (Arménie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:30 | Berděvová/Zámečníková (-/ČR) – Grigoryjevová/Timochinová (2-)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Nedovolil sice Španělovi dopodávat, ale TB
Tak zase šup na challengery pro bodíky!
Co se tu furt šíří za dezinformace?
https://brandesautographs.com/products/elina-svitolina-autograph-7062011674773?srsltid=AfmBOorx4EUqvQhcqRiv9mWNwfVIP-AIArhbGMLl8qwgvQlPBc-DzgiD