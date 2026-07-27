Češi v akci, úterý 28. 7. Menšík začne přípravu na US Open. Brenda Fruhvirtová bojuje o hlavní soutěž
Češi v akci (probíhající turnaje)
pondělí 27. 7. | neděle 26. 7. | sobota 25. 7.
Menšík a Viďmanová začnou US Open Series
Jakub Menšík se po nepovedené travnaté části sezony vrací na oblíbené betony a přípravu na poslední grandslam roku zahájí už v tomto týdnu na pětistovce ve Washingtonu. Svůj debut na turnaji v hlavním městě Spojených států odstartuje proti domácímu kvalifikantovi Trevorovi Svajdovi.
Dvacetiletý Američan toho zatím na profesionální tour moc neodehrál a figuruje až v páté stovce žebříčku. Menšík by tak měl mít ve všech směrech jasně navrch. Český tenista bude jasný favorit a má jedinečnou příležitost úspěšně vstoupit do sezony severoamerických betonů.
Darja Viďmanová už nakoukla do elitní stovky, ovšem úspěšná je pouze na nižších okruzích. Na tom hlavním dosud zaregistrovala jen jednu výhru v hlavní soutěži. O další bude usilovat v Memphisu, kde si v prvním kole vyzkouší roli favoritky proti Marině Bassolsové. Španělka hraje letos hlavně na antuce, nicméně Viďmanová dorazila po nečekaném nezdaru na turnaji ITF a může mít potíže.
ATP 500 WASHINGTON (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
21:30 | PREVIEW | Menšík (7-ČR) – T. Svajda (USA)
WTA 250 MEMPHIS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
23:59 | Viďmanová (ČR) – Bassolsová (Šp.)
Brenda Fruhvirtová zabojuje o hlavní soutěž
Brenda Fruhvirtová pokus o návrat po sérii zdravotních a psychických problémů nevzdává a nebojí se zavítat ani na ty nejmenší turnaje. V tomto týdnu startuje na podniku kategorie W15 v Polsku a do kvalifikačních bojů vstoupila suverénně, když si snadno poradila s domácí nadějí Julií Darozsewskou.
Roli favoritky by měla splnit i proti další domácí divoké kartě Julii Kolodziejské. Je ale potřeba připomenout, že před týdnem v německém Horbu ve finále kvalifikace fyzicky odpadla. Pokud tentokrát uspěje, zapíše svou první sérii dvou vítězství od loňského září.
ITF W15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | L. Petruželová (2-ČR) – Hurkaczová (Pol.)
13:00 | Michálková (ČR) – Berezinová (-)
13:00 | A. Dvořáčková (ČR) – Bruneová Olsenová (Nor.)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Górská/E. Slavíková (4-Pol./ČR) – Baniaková/Pastuszkaová (Pol./Kan.)
14:30 | Kulhavá/Vlčková (ČR) – Heinzová/Wysoczaňská (ČR/Pol.)
14:30 | Kajabová/Lazarová (ČR/Něm.) – Adeikytéová/Straszewská (Lit./Pol.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Kajabová (ČR) – Ndukwuová (Pol.)
10:00 | Kulhavá (6-ČR) – Šrutwaová (Pol.)
11:30 | B. Fruhvirtová (1-ČR) – Kolodziejská (Pol.)
11:30 | Wirglerová (15-ČR) – T. Šramková (3-SR)
11:30 | Vlčková (5-ČR) – Wysoczaňská (11-Pol.)
WTA 125 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Samson (5-ČR) – Breazová (Rum.)
ATP CHALLENGER 125 SAN MARINO, antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Vrbenský (ČR) – Basilašvili (4-Gruz.)
ATP CHALLENGER 75 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Krumich (ČR) – Henning (JAR)
11:30 | Brunclík (ČR) – Rejchtman Vinciguerra (Švéd.)
14:00 | Mrva (ČR) – Schwärzler (3-Rak.)
14:30 | Bartoň (ČR) – Nedič (Bosna)
15:30 | Černý (ČR) – Gombos (SR)
17:00 | Nicod (ČR) – Roncadelli (6-Urug.)
ITF W75 HECHINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Drugdová/Hejtmánková (SR/ČR) – E. Chiesaová/Jakupovičová (2-It./Slovin.)
ITF W15 ROGAŠKA SLATINA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Urbanová (ČR) – Mikačová (4-Bosna)
14:00 | Levinská (ČR) – Sagmarová (Rum.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Bíróová/Urbanová (4-Maď./ČR) – Müllerová/Žnuderlová (Maď./Slovin.)
ITF M15 WELS (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Baum/Wagner (3-ČR/Rak.) – Gil Garcia/Leitner (Luc./Rak.)
14:30 | D. Blažka/Homola (ČR) – Ihlenfeld/Laporta Osante (Rak.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Baum (4-ČR) – Yunis (Švýc.)
10:00 | Komínek (ČR) – Klösters (Něm.)
11:30 | Mrůzek (ČR) – Gundacker (9-Rak.)
11:30 | Frömel (ČR) – Jindáček (ČR)
J200 BASILEJ (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:30 | Hettlerová (1-ČR) – Bretscherová (Švýc.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:00 | Frommenwilerová/Vrajíková (Švýc./ČR) – Carronová/Dayerová (Švýc.)
J60 ŽILINA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
08:30 | Motal (ČR) – Čystikov (Ukr.) 1:1 / dohrávka
08:30 | Střílka (ČR) – Faga (SR) 6:2, 2:3 / dohrávka
08:30 | Pečonka (7-ČR) – Glos (SR) 6:2, 5:5 / dohrávka
08:30 | Smolík (ČR) – Kriško (5-SR) 3:4 / dohrávka
11:30 | Fedor (ČR) – Karas (SR)
13:00 | Černovický (4-ČR) – Artemev (-)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
08:30 | Vokrojová (ČR) – Gombáriková (SR)
09:00 | Foldová (ČR) – Nehrijová (6-Ukr.)
09:00 | Šmídová (2-ČR) – Petríková (SR)
09:00 | Šulcová (ČR) – Berskaová (Kan.)
09:30 | T. Růžičková (ČR) – Nováková (SR)
10:30 | Havlíková (5-ČR) – Rablánska (SR)
11:30 | Holubová (ČR) – Hnidecová (Ukr.)
J60 LEIRIA (Portugalsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
10:00 | Benáčková (3-ČR) – Muňozová (Šp.)
13:00 | Mottlová (2-ČR) – Nozdračovová (Ukr.)
J60 RADOMLJE (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
13:30 | Jourdren (ČR) – Fiocchi (8-It.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
09:00 | Kr. Přikrylová (6-ČR) – Garifullinová (-)
J30 VINKOVCI (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:00 | Janoušek (ČR) – Sanžaruly (2-Kaz.)
10:30 | Dufek (5-ČR) – Vižintin (Chorv.)
10:30 | Žiška (6-ČR) – Cardillo (It.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
13:30 | Miškovská (5-ČR) – Skenderová (Chorv.)
13:30 | B. Blažková (ČR) – Perroneová (It.)
13:30 | Reifová (6-ČR) – Fabbriová (It.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:00 | Boskovic/Janoušek (Švýc./ČR) – Erceg/Zorica (3-Chorv.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:30 | B. Blažková/Reifová (ČR) – Brzinová/Kovačevičová (Bosna)
16:30 | Miškovská/Moussaová (4-ČR/SR) – J. Ham/Sobotová (Korea/Bosna)
J30 MERZIG (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
15:00 | Šebek (7-ČR) – Hiemann (Něm.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
09:00 | Vávrová (4-ČR) – Mirchevaová (Něm.)
12:00 | S. Jiráková (ČR) – Schlaugatová (Něm.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
16:30 | D. Soukup/Steyn (ČR/Něm.) – Fischer/Krieg (Něm.)
J30 BRADFIELD (Velká Británie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
10:00 | Jelínková (ČR) – Ngassamová (Brit.)
J30 LUANDA (Angola), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
14:00 | Šubert (ČR) – Jumbe (8-Zim.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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