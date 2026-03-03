Češi v akci, úterý 3. 3. Fruhvirtová a spol. zabojují o pátý grandslam, Kopřiva vyzve Svrčinu
Češi v akci (probíhající turnaje)
pondělí 2. 3. | neděle 1. 3. | sobota 28. 2.
Pět nadějí o hlavní soutěž pátého grandslamu
Celkem tři české tenistky budou usilovat o postup do hlavní soutěže prestižní tisícovky v Indian Wells. Jmenovitě Darja Viďmanová, Linda Fruhvirtová a Nikola Bartůňková.
Bartůňková, která by měla mít jistotu debutu v elitní stovce žebříčku, bude plnit roli velké favoritky proti japonské protivnici Himeno Sakacumeové, kdežto Fruhvirtové se naopak dávají téměř stejné šance jako nasazené pětce Anastasiji Zacharovové. S ruskou tenistkou už starší z talentovaných sester jednou síly změřila, v závěru loňské sezony na podniku WTA 125 v čínském Suzhou zvítězila po suverénním obratu. Viďmanová premiérově změří síly s Priscillou Honovou.
Do finále kvalifikace se probojovali ještě Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina a už teď je jasné, že jeden z nich do hlavní soutěže postoupí. V úterním programu Indian Wells totiž svedou české derby. Favoritem je Kopřiva, který vyhrál všech pět předchozích střetnutí.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace ženy | Pavouk kvalifikace muži
• Dvouhra ženy - finále kvalifikace •
19:00 | L. Fruhvirtová (22-ČR) – Zacharovová (5-)
22:30 | Bartůňková (14-ČR) – Sakacumeová (Jap.)
22:30 | Viďmanová (19-ČR) – Honová (Austr.)
• Dvouhra muži - finále kvalifikace •
23:59 | Kopřiva (1-ČR) – Svrčina (19-ČR)
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Malečková/Škochová (2-ČR) – Čarajevová/Šalková (-/ČR) 6:7 (6:8), 6:4, 10:7
ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Krumich (ČR) – Added (Fr.) 6:4, 6:2
ATP CHALLENGER 75 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Kolář (7-ČR) – Cuenin (Fr.) 7:6 (7:2), 6:3
ATP CHALLENGER 50 FUDŽAJRA (SAE), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
Bartoň (ČR) – Boitan (Rum.) / odloženo
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Gengel (7-ČR) – Erel (5-Tur.) 1:1 / odloženo
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Mrva (ČR) – Gulin (-) 4:6, 7:6 (8:6), 6:1
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
15:30 | Valdmannová (ČR) – Snigurová (2-Ukr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Bandecchiová/Palicová (Švýc./ČR) – Kinošitaová/Y. Li (Jap./Tchaj-wan)
17:00 | Kučmová/Laboutková (4-ČR) – Lacasseová/Šebestová (Kan./ČR)
18:00 | Sisková/Tichonovová (1-ČR/-) – De Stefanová/Zelníčková (It./SR)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Lansereová (8-) – Šebestová (ČR) 7:6 (7:5), 6:3
ITF W35 HERAKLION (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
Spiteriová (5-It.) – J. Kovačková (ČR) 7:5, 6:3
• Dvouhra - finále kvalifikace •
A. Kovačková (1-ČR) – Nagornajaová (12-Izr.) 0:6, 6:3, 10:6
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Zelinská/Žoldáková (-/ČR) – Saccová/Wildgruberová (It./Něm.) 6:1, 6:0
ITF W15 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
T. Heřmanová/J. Jiráková (ČR) – Delaloyeová/Stryková (Švýc./ČR) 6:2, 2:6, 10:3
ITF W15 TROIS-RIVIÉRES (Kanada), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
22:00 | Bayerlová/Bohrerová Martinsová (3-ČR/Braz.) – Bouzgarrouová/Qostalová (Tun./Mar.)
ITF W15 HAGETMAU (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Cerviňová (Šp.) – L. Petruželová (ČR) 5:7, 6:2, 6:2
Mocciaová (It.) – Fajmonová (7-ČR) 6:1 / skreč
17:00 | K. Blažková (ČR) – Lansamanová (Fr.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Řeček/Siniakov (1-ČR) – Azoidis/M. Sakellaridis (Řec.) 6:3, 6:2
J300 ASUNCIÓN (Paraguay), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
14:00 | Švíglerová (ČR) – Vázquezová (5-Arg.)
J200 VALENCIE (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
10:30 | Ďulíková (4-ČR) – Kolasová (-)
10:30 | Sekerková (2-ČR) – Kochtaová (Něm.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
12:00 | Krejčí/Psota (ČR) – Ciaschetti/Ricci (It.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:30 | Sekerková/Thammová (1-ČR/Něm.) – Petkovičová/Ručkinová (Chorv./-)
13:30 | Barháčová/Ďulíková (3-SR/ČR) – Bazderovová/C. Vázquezová (-/Šp.)
J100 LOUGHBOROUGH (Velká Británie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Dorochov (6-) – Ladman (ČR) 6:2, 7:6 (7:5)
Dujka (7-ČR) – Koren (Brit.) 6:3, 6:3
Wagenknecht (4-Něm.) – Maršík (ČR) 7:5, 6:1
• Dvouhra dívky - osmifinále •
13:30 | Šmídová (ČR) – Bekkerová (4-Brit.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:00 | Dujka/Maršík (5-ČR) – Mirrington/Pickerd-Barua (Brit.)
15:00 | Clarijs/Ladman (Niz./ČR) – Niederle/Wagenknecht (3-Rak./Něm.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:30 | Amanová Minhasová/Šmídová (3-SA/ČR) – Gwilymová-Daviesová/Woottonová (Brit.)
16:30 | Frommenwilerová/Navrátilová (Švýc./ČR) – Andoneguiová Sehnalová/Sistermannová (Brit./Něm.)
J100 POTCHEFSTROOM (JAR), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
08:00 | D. Vágner (ČR) – Makarov (6-)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:30 | E. Dřevojanová (2-ČR) – Ogunjobiová (Nigérie)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:30 | Bredenkampová/E. Dřevojanová (1-JAR/ČR) – Bajramovicová/Van Zylová (Kan./JAR)
J60 LARNAKA (Kypr), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
13:30 | N. Moravec (5-ČR) – Amititeloaie (Rum.)
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
07:30 | Meszárošová (ČR) – Vanniová (6-Fin.)
09:00 | Schovancová (ČR) – Tepičová (7-Srb.)
J30 KINGSTON (Jamajka), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
16:30 | Ostravská (ČR) – Nicolaevaová (5-Kan.)
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
19:30 | J. Tichý (ČR) – Stoyanov (4-Kan.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
23:59 | J. Tichý/T. Tichý (ČR) – Carnello/Hass (USA/Austr.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
21:00 | Kempfová/Yusupovová (ČR/USA) – Millerová-Brownová/Savannahová (Jam.)
J30 OSLO (Norsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
B. Marešová (ČR) – Gombáriková (4-SR) 5:7, 6:4, 6:2
Nicanderová (5-Švéd.) – Fialová (ČR) 6:1, 6:3
Foldová (6-ČR) – Joonová (Nor.) 6:3, 6:4
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Foldová/Gombáriková (2-ČR/SR) – Ferreiraová/Frederiksenová (Šp./Dán.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)
Kjellbergová/Testartová (Švéd.) – B. Marešová/Pauková (4-ČR/SR) 6:2, 6:4
J30 TALLINN (Estonsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Ten (6-Švéd.) – Barina (ČR) 6:4, 6:4
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Barina/Hast (ČR/Fin.) – Beckles/Kwiatkowski (1-USA/Pol.) 6:0, 3:6, 10:6
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Noviková/Wennerströmová (-/Fin.) – Kotchetkovová/Šulcová (3-Rak./ČR) 6:3, 7:5
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Tak to máme po 1.kole 10:0 na sety.
Jak v tom druhém?
Tak to pak musel ukončit Božím prasetem