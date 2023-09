Češi v Davis Cupu porazili domácí Španěly. Ve Valencii bodovali Macháč a Lehečka

Čeští tenisté v únorové kvalifikaci v portugalské Maie porazili domácí výběr a nyní na Pyrenejském poloostrovu zahájili výhrou nad domácím týmem také skupinovou fázi finálového turnaje. Ve Valencii vedou nad oslabenými Španěly, kterým chybí světová dvojka a wimbledonský vítěz Carlos Alcaraz, už po dvouhrách 2:0.

Tomáš Macháč se na vystoupení v Davis Cupu naladil finálovou účastí na halovém challengeru ve Francii, a proto dorazil do Valencie až jako poslední. Bývalý 97. hráč světa se stále nemůže výrazněji prosadit na nejvyšším okruhu a na kontě má jen jednu čtvrtfinálovou účast. V nejprestižnější týmové soutěži se mu ovšem daří, svou singlovou bilanci upravil na 5:1.

Předloni si vyšlápl na Richarda Gasqueta i Daniela Evanse a loni porazil Edana Lešema a prohrál s Diegem Schwartzmanem. Ve španělské Valencii, která je jedním ze čtyř dějišť základních skupin finálového turnaje letošního ročníku Davisova poháru, začal vítězstvím nad domácím antukovým specialistou Bernabém Zapatou. Ještě předtím v kvalifikaci v Portugalsku přehrál Joaa Sousu.

Statistiky zápasu Macháč - Zapata

Macháč byl překvapivě úspěšnější po druhém servisu, po němž získal 75% bodů. Španělovi sebral podání hned v úvodním gamu a náskok si udržel. Ve druhé sadě se mu podařilo zaregistrovat brejk až v sedmé hře. Za celý zápas čelil pouze jedné brejkbolové hrozbě, se kterou si v polovině prvního dějství poradil.

Mighty Machac ⁰⁰Tomas takes the win for Team Czechia with a 6-4, 6-4 win against Team Spain’s Zapata Miralles

@DavisCup | #DavisCup pic.twitter.com/taXTthG6Tk — ATP Tour (@atptour) September 13, 2023

"Servis byl má nejsilnější stránka. Dával jsem mu málo šancí. A když už nějakou měl, tak jsem se dobře opřel o hru zezadu," řekl Macháč České televizi.

"Přijel jsem sem později, ale od začátku jsem tu chytil rytmus. V rozehrávkách a na tréninku jsem hrál dobře. Do zápasu jsem šel se sebevědomím. Atmosféra byla těžká, tlak tam byl. Diváci to vyburcovali a není to jako na ostatních turnajích. Je to vždy těžké. Jak ale mohu reprezentovat Českou republiku, tak se předvedu v dobrém světle, a za to jsem rád," doplnil Macháč.

Davidovich – Lehečka 6:7, 5:7

Druhý bod přidal hned v následující dvouhře týmových jedniček Jiří Lehečka. V souboji hráčů třetí světové desítky zdolal po téměř dvou hodinách boje 7:6, 7:5 Alejandra Davidoviche.

Ve druhé sadě český tenista nenabídl soupeři jediný brejkbol a rozhodl v jedenácté hře. Davidovich na servisu neuhrál ani fiftýn, Lehečka získal klíčové vedení a utkání následně doservíroval. Čtvrtfinalista letošního Australian Open zahrál 25 vítězných míčů, pomohl si šesti esy a získal v Davis Cupu páté singlové vítězství za sebou.

Lepší vstup do utkání měl čtyřiadvacetiletý Davidovich, který získal v páté hře úvodní sady brejk. O tři roky mladší Lehečka ovšem ihned odpověděl, vyrovnal a první set dospěl do zkrácené hry. V ní český tenista získal tři minibrejky a vyhrál 7:5.

Statistiky utkání. (@ Livesport)

"Hrál jsem aktivně od základní čáry a v klíčových momentech si pomohl servisem. To byla hlavní věc, která mě udržela v obou setech. O to cennější ta výhra je, navíc tady ve Valencii v bouřlivé atmosféře s fantastickou podporou fanoušků proti Španělsku," řekl Lehečka v rozhovoru pro Českou televizi.

"Bez chladné hlavy by se to nedalo dohrát. O to šťastnější jsem, že i tahle stránka se mi povedla na výbornou. Byly tam momenty, kdy jsem mohl být odvážnější, ale jsem rád, že i přes ty nedokonalosti jsem udržel chladnou hlavu a dovedl to do vítězného konce," dodal rodák z Mladé Boleslavi.

Lehečka se představil poprvé od porážky v prvním kole US Open, kterou utrpěl pouhé dva dny po svém premiérovém vystoupení ve finále turnaje ATP, a v Davis Cupu si připsal už pátou výhru v řadě. Celkovou bilanci v týmové soutěži upravil na 5:3.

Do závěrečné čtyřhry kapitán Jaroslav Navrátil poslal zkušeného deblového specialistu Adama Pavláska s osmnáctiletým nováčkem Jakubem Menšíkem. Španělé nastoupili s Davidovichem a Marcelem Granolleresem.

Češi se Španělskem utkali po jedenácti letech, ve finále ročníku 2012 v pražské O2 areně vyhráli s Tomášem Berdychem a Radkem Štěpánkem 3:2.

"Jsme na úrovni, kde je každá výhra strašně důležitá. Je neuvěřitelné, že se nám podařilo porazit Španělsko ve Španělsku. Je to první zápas, od kterého se můžeme odrazit k tomu, abychom třeba porazili i ty ostatní dva týmy. Nebo jeden další. To už se uvidí," dodal Lehečka.

Ve skupině ještě s Korejci a Srby

Skupina C ve Valencii se rozehrála už v úterý, kdy Srbové porazili 3:0 Jižní Koreu. Češi budou po duelu se Španělskem čelit ve čtvrtek Korejcům a v sobotu Srbům, ke kterým se dnes připojil už i čerstvý vítěz US Open Novak Djokovič.

Češi se mohou v novém formátu Davisva poháru probojovat do vyřazovací fáze poprvé. Před dvěma lety nestačili ve skupinové fázi na Velkou Británii a Francii.

Kanaďané zaskočili Italy

O překvapení se postarali kanadští obhájci titulu, kteří v Boloni i bez svých obvyklých opor Félixe Augera-Aliassimea a Denise Shapovalova porazili domácí Italy. Až 200. hráč světa Alexis Galarneau nejprve porazil 7:6, 6:4 favorizovaného Lorenza Sonega a druhý bod pak přidal 158. hráč žebříčku Gabriel Diallo, který porazil 7:5, 6:4 světovou osmnáctku Lorenza Musettiho a připsal si první skalp hráče TOP 20.

V domácím prostředí naopak zvládli úvodní zápas Britové, kteří si v Manchesteru poradili s Australany. Jack Draper udolal 6:7, 6:3, 7:6 Thanasiho Kokkinakise, přestože soupeř podával na vítězství, a Daniel Evans zdolal rovněž ve třech setech 6:1, 2:6, 6:4 Alexe de Minaura.

• FINÁLOVÝ TURNAJ DAVIS CUPU •

skupinová fáze, tv. povrch / hala

středeční výsledky (13. 9. 2023) Česko - Španělsko 2:0 | Valencie, Španělsko Macháč - Zapata 6:4, 6:4 Lehečka - Davidovich 7:6, 7:5 Lehečka/Pavlásek - Davidovich/Granollers Kanada - Itálie 2:0 | Boloňa, Itálie Galarneau - Sonego 7:6, 6:4 Diallo - Musetti 7:5, 6:4 Galarneau/Pospisil - Bolelli/Vavassori Austrálie - Velká Británie 0:2 | Manchester, Velká Británie Kokkinakis - Draper 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (4:7) De Minaur - Evans 1:6, 6:2, 4:6 Ebden/Purcell - Evans/N. Skupski Chorvatsko - USA 1:1 | Split, Chorvatsko Prižmič - McDonald 4:6, 2:6 Gojo - Tiafoe 6:4, 7:6 Dodig/Pavič - Krajicek/Ram Pořadí skupin