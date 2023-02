Češi vedou v Portugalsku 1-0. První bod zařídil Lehečka

Souboj Portugalců s Čechy v hale na antuce v Maie rozehrál Jiří Lehečka a roli favorita proti hráči z druhé světové stovky Nunu Borgesovi zvládl. Vítězství v prvním zápase od porážky ve čtvrtfinále Australian Open se však nerodilo snadno. Přestože zvítězil 6-4 6-4, nevyvaroval se spoustě zbytečných chyb a zahozených šancí.



21letý rodák z Mladé Boleslavi získal v úvodním setu první brejk za stavu 3-3. Sice vzápětí nevyužil při vlastním servisu vedení 40-0, ale následně soupeře brejknul podruhé a po využití až šestého setbolu se po 51 minutách hry ujal vedení.



Také ve druhém setu musel Lehečka proti houževnatému soupeři bojovat. Ve čtvrté hře prolomil Borgesovo podání, znovu ale výhodu nepotvrdil. Portugalec odvrátil v duelu 13 ze 17 brejkbolů a hecoval i domácí fanoušky.



Český tenista rozhodl až v závěru druhé sady, kdy si při podání soupeře vypracoval tři mečboly a ten poslední proměnil. Český tenista zahrál 16 vítězných míčů, udělal ale 23 nevynucených chyb. Borges jich měl ještě o sedm více.



"Bylo to narámně těžký. Byl to můj první zápas na antuce po dlouhé době. I když jsem toho tu na tom kurtu odehrál docela dost, tak pro mě nebylo snadné se adaptovat na ten antukový styl. Chvíli mi trvalo, než jsem se do dostal tempa, do kterýho jsem potřeboval. Upřímně, do konce zápasu jsem se do něj nedostal, jak bych si představoval. Ale tak to je. Vytěžil jsem z toho maximum a jsem rád, že jsem týmu přispěl prvním bodem," komentoval Lehečka v rozhovoru pro Českou televizi.



"On proti brejkbolům neměl co ztratit. Hrál velmi aktivně a šel do toho. Já byl ze začátku zbytečně pasivní. Asi to byla ještě taková nevyhranost, co se antuky týká. Ale na to se historie neptá a já jsem rád, že jsem to nakonec dotáhl do vítězného konce," dodal 39. hráč světa Lehečka, který si v Davis Cupu připsal třetí vítězství za sebou.



Ve druhé dvouhře bojuje Tomáš Macháč proti domácí jedničce a 86. hráči světa Joau Sousovi.



Po sobotních zápasech bude program pokračovat v neděli, kdy se od 16:00 odehraje čtyřhra. Do ní kapitán Jaroslav Navrátil nominoval Macháče s Adamem Pavláskem, Portugalci nahlásili pár Francisco Cabral a Nuno Borges. Složení se ale může měnit. V dalších dvouhrách by se měli podle vývoje utkat Lehečka se Sousou a Macháč s Borgesem.



Vítězný tým postoupí do skupinové fáze finálového turnaje Davis Cupu pro šestnáct nejlepších, který se odehraje od 12. do 17. září. Vyřazovací fáze je na programu od 22. do 26. listopadu v Málaze. Poražený celek čeká baráž o udržení mezi elitou.



Většina kvalifikačních duelů byla rozehrána už v pátek a některé země si už zajistili postup. Podle očekávání uspěli Američané, Srbové, po boji Francouzi a Švédové.



Jistotu startu na finálovém turnaji měli předem zajištěnou loňští šampioni Kanaďané, poražení finalisté Australané a divokou kartu obdrželi Španělé a Italové.