Česká šestka na US Open: Valentová opět vyzve šampionku, Menšík a Macháč se porvou o derby
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 27. 8.
Češi v akci
Lehečka (20-ČR) - Etcheverry (Arg.) | Court 5 (17:00 SELČ)
Macháč (21-ČR) - Fonseca (Braz.) | Grandstand (18:30 SELČ)
Krejčíková (ČR) - Učidžimaová (Jap.) | Court 12 (19:00 SELČ)
T. Valentová (ČR) - Rybakinová (9-Kaz.) | Stadium 17 (20:30 SELČ)
Menšík (16-ČR) - Blanchet (Fr.) | Court 7 (20:30 SELČ)
Vondroušová (ČR) - Kesslerová (32-USA) | Court 7 (22:00 SELČ)
Výzva pro Valentovou, v akci i Vondroušová a Krejčíková
Markéta Vondroušová mohla zahájit letošní US Open jednoznačnou výhrou, ale situaci si zkomplikovala. Rozhodující set proti kvalifikantce Oksaně Selechmetěvové nicméně nepřipustila a teď ji čeká podstatně těžší soupeřka. A sice domácí nasazená naděje McCartney Kesslerová, která prožívá v posledním roce životní období a některé z největších úspěchů posbírala právě i na domácích betonech. Vondroušová je mírnou kurzovou favoritkou, ale rozhodně si nemůže dovolit výkon z poslední fáze předchozího zápasu. S nebezpečnou Kesslerovou se utkala také v prvním kole nedávného Wimbledonu, kde dlouho dominovala a pak si zkomplikovala koncovku. Teď na betonu ve Flushing Meadows by Američanka mohla být ještě obtížnější překážkou.
Tereza Valentová prožívá průlomové a životní období. Letos už čtyřikrát triumfovala, nedávno hrála semifinále na Livesport Prague Open a také debutovala v TOP 100 žebříčku. Na US Open ještě musela do kvalifikace a tříkolovým sítem prošla bez ztráty setu. Rozhodující sadu naopak potřebovala v nervózním prvním kole s Luciou Bronzettiovou. Na dospělých grandslamech startuje celkově potřetí a stejně jako na French Open je ve druhém kole a potkává v něm členku TOP 10. Na pařížské antuce prohrála s pozdější šampionkou Coco Gauffovou a teď se jí do cesty postaví Jelena Rybakinová. Kazachstánka je favoritkou, nicméně na US Open se jí vůbec nedaří a ještě tu nebyla ve druhém týdnu. Valentová bude moct hrát na rozdíl od předchozího zápasu naprosto uvolněně a klidně by mohla překvapit. Bude to mít ale ohromně těžké, jelikož Rybakinová v posledních týdnech chytla výbornou formu.
Barbora Krejčíková zahájila letošní sezonu až v půlce května a v prvním kole US Open jasně ukázala, jak moc kvalitní hráčkou je, pokud ji zdravotně nic nelimituje a je dobře takticky připravená. Na úvod posledního grandslamu roku zničila chybující objev letošní sezony a kanadskou kometu Victorii Mbokovou. Do utkání šla jako kurzová outsiderka a nasazené hrozbě povolila pouhých pět gamů. Pokud naváže na výkon z předchozího kola, tak by neměla mít v premiérovém vzájemném souboji s Mojukou Učidžimaovou větší potíže. Japonka je ve druhém kole se štěstím, jelikož likvidovala několik mečbolů proti Olze Danilovičové a přerušila hrozivou sérii deseti porážek. Krejčíková je tentokrát jasnou favoritkou.
Menšík a Macháč mohou zajistit derby
Jakub Menšík by měl i svůj třetí kariérní start na US Open dotáhnout do třetího kola a zároveň vyrovnat své maximum na grandslamových turnajích. Nasazený český tenista začal v New Yorku výborně, když nepovolil ani jeden set nebezpečnému a nevyzpytatelnému Nicolásovi Jarrymu. Ve druhém kole ho čeká na papíře o něco snadnější soupeř. Ugo Blanchet totiž ještě nikdy nebyl výš než na 139. místě žebříčku, musel projít kvalifikací a po skalpu Fábiána Marozsána vůbec poprvé překročil první kolo na majorech. Menšík je obrovským favoritem, ale v posledním roce pětkrát prohrál s někým mimo TOP 100 žebříčku. Včetně letošního French Open, kde zahodil náskok dvou setů v duelu s kvalifikantem Henriquem Rochou.
Tomáš Macháč neměl před US Open dobrou formu, ale jeho výkon v prvním kole byl obrovským povzbuzením. Obhajobu svého jediného osmifinále na grandslamových turnajích totiž rodák z Berouna zahájil demolicí v souboji s Lucou Nardim, kterému povolil pouhých pět gamů. Pokud tedy vydrží stoprocentně fit, což se mu v posledních měsících moc nedařilo, tak je evidentně schopný najít skvělé výkony. Kvůli zmíněným zdravotním problémům vlastně doteď pořádně nenavázal na březnový triumf v Acapulcu. V dalším kole ho čeká na papíře mnohem těžší soupeř, a sice teenager Joao Fonseca. Ani brazilskému talentu se v poslední době moc nedařilo, ale na grandslamech je schopný se vybičovat k lepším výkonům. Šance jsou naprosto vyrovnané.
Jiří Lehečka vstupoval do prvního kola na US Open jako jednoznačný favorit, ale na čtyřsetové vítězství nad trápícím se Bornou Čoričem se dost nadřel. Dokonce mu hrozil stav 1:2 na sety. Nasazený český tenista postoupil do druhého kola tohoto turnaje podruhé v kariéře a teď může vyrovnat své zdejší maximum a zároveň loňský výsledek. Rodák z Mladé Boleslavi má za sebou velmi dobrou přípravu a na všech třech generálkách prohrál jen se členy užší špičky. Jako další se mu do cesty postaví Tomás Martín Etcheverry. S Argentincem, který rovněž obhajuje třetí kolo, prohrává ve vzájemné bilanci 1:2. Pokud favorizovaný Lehečka předvede solidní výkon, tak by měl skóre srovnat a oplatit Etcheverrymu nedávnou prohru z Hamburku.
Středeční program
ARTHUR ASHE STADIUM (od 17:30 SELČ)
1. Djokovič (7-Srb.) - Svajda (USA)
2. Pegulaová (4-USA) - Blinkovová (-)
3. Bellucci (It.) - Alcaraz (2-Šp.) / nejdříve ve čtvrtek v 01:00 SELČ
4. Sabalenková (1-) - P. Kuděrmetovová (-)
LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)
1. Raducanuová (Brit.) - Tjenová (Indon.)
2. Harris (JAR) - Fritz (4-USA)
3. Jovicová (USA) - Paoliniová (7-It.) / nejdříve ve čtvrtek v 01:00 SELČ
4. Shelton (6-USA) - Carreňo (Šp.)
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Navarrová (10-USA) - McNallyová (USA)
2. Macháč (21-ČR) - Fonseca (Braz.)
3. Tiafoe (17-USA) - Damm (USA) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. Potapovová (-) - M. Andrejevová (5-)
STADIUM 17 (od 17:00 SELČ)
1. Azarenková (-) - Pavljučenkovová (-)
2. Collignon (Belg.) - Ruud (12-Nor.) / nejdříve v 18:30 SELČ
3. T. Valentová (ČR) - Rybakinová (9-Kaz.)
COURT 5 (od 17:00 SELČ)
1. Lehečka (20-ČR) - Etcheverry (Arg.)
COURT 7 (od 19:00 SELČ)
1. Bucsaová (Šp.) - Ealaová (Fil.)
2. Menšík (16-ČR) - Blanchet (Fr.)
3. Vondroušová (ČR) - Kesslerová (32-USA)
COURT 12 (od 17:00 SELČ)
1. Nakashima (30-USA) - Kym (Švýc.)
2. Krejčíková (ČR) - Učidžimaová (Jap.)
