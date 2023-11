Češkám se rýsuje postupový klíč. Američanky sebraly Švýcarkám naději na obhajobu titulu

České tenistky zahájily finálový turnaj Billie Jean King Cupu už v úterý výhrou 3:0 nad Švýcarskem a v pátek večer budou proti Američankám bojovat v přímém souboji o postup ze skupiny.

Pokud USA ve čtvrtek vedení nad Švýcarskem udrží, budou muset Češky vyhrát. Pokud švýcarské obhájkyně titulu, které jsou již bez šance na postup, vývoj otočí, stačilo by výběru kapitána Petra Pály v pátek vyhrát jeden ze tří duelů.

Podrobnosti připravujeme...

Danimal @danimalcollins gets the first point on the board for USA#BJKCupFinals | @usta pic.twitter.com/NOcv8afErR