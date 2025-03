České derby bez favorita. Důležitá bude kondice Macháče, Menšík mu může oplatit porážku

Tomáš Macháč (24) s Jakubem Menšíkem (19) zajistili českému tenisu čtvrtfinálové zastoupení ve dvouhře mužů na probíhající tisícovce v Miami. V osmifinále totiž nastoupí proti sobě a šance na postup jsou naprosto vyrovnané. V ženské části turnaje se rozehrají první čtvrtfinálové duely. Utkají se světová jednička Aryna Sabalenková s Qinwen Zheng a také rozjetá Magda Linetteová s Jasmine Paoliniovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 25. 3.

Češi v akci

Macháč (20-ČR) - Menšík (ČR) | Grandstand (středa 00:01 SEČ)



Čtvrtfinále žen

Linetteová (Pol.) - Paoliniová (6-It.) | Stadium (19:00 SEČ)

Sabalenková (1-) - Qinwen Zheng (9-Čína) | Stadium (středa 00:01 SEČ)

Macháče a Menšíka čeká derby

Česko má jisté zastoupení ve čtvrtfinálové fázi. O to se postarali postupem do osmifinále Tomáš Macháč s Jakubem Menšíkem a teď půjdou proti sobě. Derby nemá favorita a Menšík může oplatit krajanovi porážku z jediného předchozího souboje, na který došlo v prvním kole před pár týdny v Acapulcu. Na mexické pětistovce byly potřeba všechny tři sety. Pro nadcházející duel v Miami bude velmi důležitý zdravotní stav Macháče. Na předchozí akci v Indian Wells totiž kvůli nemoci vzdal a teď v posledním zápase v Miami bylo vidět, že dost často pokašlává. Zřejmě tak stále není stoprocentně fit. Menšík se prezentuje v posledních dnech skvělou formou, pomáhá si dělovým servisem a mohl by využít příznivé okolnosti.

Linetteová – Paoliniová | 19:00 SEČ

Magda Linetteová se ve 33 letech dočkala svého premiérového skalpu TOP 3 v dohraných zápasech, když v osmifinále přehrála 6:4, 6:4 Coco Gauffovou, která předvedla katastrofální výkon plný nevynucených chyb a nasekala 12 dvojchyb. Polská tenistka porazila americkou hvězdu na třetí pokus.

V tuto chvíli je třetí nejstarší debutantkou ve čtvrtfinále Miami Open po Mirjaně Lučičové-Baroniové (2017) a Su-Wei Hsieh (2019). Dokonce po cestě do čtvrtfinále letošního ročníku neztratila jediný set a porazila také Anastasii Pavljučenkovovou, Jekatěrinu Alexandrovovou a rozjetou kvalifikantku Lindu Fruhvirtovou.

Do Miami rozhodně nepřijela v dobré formě, jelikož na sedmi z posledních osmi turnajů nedokázala vyhrát dva zápasy po sobě (bez skreče). Bývalá světová devatenáctka má nyní na dosah své 16. kariérní semifinále, největší od předloňského Australian Open a premiérové na podnicích série WTA 1000.

Vizitka Magdy Linetteové. (@ Livesport / Enetpulse)

Linetteová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (čtvrtfinále)

Bilance: 11:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 11:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:1 (kariérní 6:28)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Linetteová – Miami Open

Kariérní bilance: 10:7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Mérida (osmifinále), Indian Wells (2. kolo)

Cesta turnajem: Pavljučenkovová (7:6, 6:2), (18) Alexandrovová (7:6, 6:2), L. Fruhvirtová (7:5, 6:4), (3) Gauffová (6:4, 6:4)

Jasmine Paoliniová narazila v osmifinále na bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou. V duelu s bývalou finalistkou Miami Open ztratily obě hráčky třikrát servis a 29letá Italka nakonec urvala vítězství 3:6, 6:4, 6:4. V Miami je ve čtvrtfinále poprvé a nikdy předtím tady nepřekročila třetí kolo.

Společně s dvousetovou výhrou nad Rebeccou Šramkovou a skrečí Ons Jabeurové zaznamenala svou první sérii tří vítězství od loňského US Open. V posledních měsících totiž ztratila životní formu a na jakoukoli čtvrtfinálovou účast čekala od říjnového vystoupení na tisícovce ve Wuhanu.

Nyní může vylepšit svou poloviční úspěšnost 11:11 ve čtvrtfinálových duelech. Úřadující finalistka dvou grandslamů bude usilovat o své první semifinále po šokující finálové účasti loni ve Wimbledonu a svůj premiérový postup do semifinále na amerických turnajích.

Vizitka Jasmine Paoliniové. (@ Livesport / Enetpulse)

Paoliniová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (čtvrtfinále)

Bilance: 11:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 11:5

Bilance proti hráčkám TOP 50: 2:4 (kariérní 45:75)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Paoliniová – Miami Open

Kariérní bilance: 4:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Indian Wells (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Šramková (6:4, 6:4), (31) Jabeurová (4:3 skreč), Ósakaová (3:6, 6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: Linetteová vede 2:1, každý souboj se uskutečnil na jiném povrchu. V loňské sezoně se potkaly dvakrát, Italka měla navrch na antukovém olympijském turnaji v Paříži a pak na Polku nestačila na betonu v Pekingu. Ačkoli aktérky dělí v žebříčku více než 20 míst, jsou šance na postup velmi vyrovnané.

Sabalenková – Qinwen Zheng | středa 00:01 SEČ

Aryna Sabalenková trefila téměř dvojnásobek vítězných úderů než nevynucených chyb a po osmifinálové výhře 6:4, 6:4 ukončila obhajobu titulu domácí naděje Danielle Collinsové. Do čtvrtfinále Miami Open prošla bez ztráty jediného setu a už potřetí v kariéře. Do další fáze se však v tomto dějišti ani jednou nepodívala.

Aktuální světová jednička neuspěla ve čtvrtfinále v Miami v roce 2021 proti Ashleigh Bartyové ani předloni v souboji se Soranou Cirsteaovou. Svou historii na Miami Open by určitě měla vylepšit, jelikož má na kontě dohromady 10 trofejí z grandslamů a podniků WTA 1000 a patří k největším favoritkám letošní edice tohoto turnaje.

V posledních měsících na tvrdých površích excelovala, včetně těch ve Spojených státech. Od začátku loňského srpna zaznamenala už šest finálových účastí, což zahrnuje triumfy v Cincinnati, na US Open, ve Wuhanu a v Brisbane. Ale také letošní finálové nezdary na Australian Open a před dvěma týdny v Indian Wells.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)

Bilance: 20:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 20:4

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:0 (kariérní 41:37)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 16:9)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Sabalenková – Miami Open

Kariérní bilance: 11:6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021, 2023, 2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:2

Generálka: Indian Wells (finále)

Cesta turnajem: volný los, Tomovová (6:3, 6:0), Ruseová (6:1 skreč), (14) Collinsová (6:4, 6:4)

Qinwen Zheng vyhrála v úvodních dvou měsících sezony jen jeden zápas, ovšem zase se rozjela a na obou podnicích březnového Sunshine Doublu prošla do čtvrtfinále. Konkrétně v Miami světová devítka nepovolila set domácím nadějím Lauren Davisové, Taylor Townsendové ani rozjeté Ashlyn Kruegerové.

Dvaadvacetiletá Číňanka proti všem třem Američankám suverénně získala úvodní set, ale ten následující vždy urvala až poměrem 7:5 či 7:6. Před startem letošního ročníku Miami Open měla v hlavní soutěži v tomto dějišti nelichotivou bilanci 3:3 a teď je poprvé ve čtvrtfinálové fázi.

Od začátku loňského roku odehrála 10 čtvrtfinálových duelů a v šesti z nich se radovala. Celkem v tomto období zaznamenala sedm semifinálových účastí, tu poslední na loňském Turnaji mistryň v Rijádu. Teď ji čeká devátý kariérní souboj se světovými jedničkami a proti hráčkám TOP 2 má mizernou bilanci 1:12.

Vizitka Qinwen Zheng. (@ Livesport / Enetpulse)

Zheng – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (čtvrtfinále)

Bilance: 7:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 7:4

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 10:18)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:1 (kariérní 2:5)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Zheng – Miami Open

Kariérní bilance: 6:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Indian Wells (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Davisová (6:1, 7:5), Townsendová (6:1, 7:6), Kruegerová (6:2, 7:6)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 5:0. Všech pět soubojů se uskutečnilo na tvrdém povrchu počínaje US Open 2023 a Běloruska až na jednu výjimku naprosto dominovala. V loňském roce se potkaly čtyřikrát a favorizovaná Sabalenková měla potíže pouze ve finále ve Wuhanu (6:3, 5:7, 6:3).

Úterní program

STADIUM (od 17:00 SEČ)

1. Monfils (Fr.) - Korda (24-USA)

2. Linetteová (Pol.) - Paoliniová (6-It.) / nejdříve v 19:00 SEČ

3. Musetti (15-It.) - Djokovič (4-Srb.)

4. Sabalenková (1-) - Qinwen Zheng (9-Čína) / nejdříve ve středu v 00:01 SEČ

5. Zverev (1-Něm.) - Fils (17-Fr.) / nejdříve ve středu v 01:30 SEČ



GRANDSTAND (od 16:00 SEČ)

1. Dimitrov (14-Bulh.) - Nakashima (31-USA)

2. Ruud (5-Nor.) - F. Cerúndolo (23-Arg.)

3. Fritz (3-USA) - Walton (Austr.)

4. De Minaur (10-Austr.) - Berrettini (29-It.) / nejdříve ve 21:00 SEČ

5. Macháč (20-ČR) - Menšík (ČR) / nejdříve ve středu v 00:01 SEČ



BUTCH BUCHHOLZ (od 16:00 SEČ)

1. Bucsaová/Katóová (Šp./Jap.) - Mertensová/S. Zhang (7-Belg./Čína)

2. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Dolehideová/Hunterová (USA/Austr.)

