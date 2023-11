Česko – Austrálie 1:1. Macháč bodoval, Lehečka poslední dva míčky proti de Minaurovi nezískal

DAVIS CUP - Dva fiftýny dělily české tenisty od prvního postupu do semifinále Davis Cupu po devíti letech. Tomáš Macháč (23) ve španělské Málaze porazil Jordana Thompsona (29) a Jiří Lehečka (22) podával na vítězství proti světové dvanáctce Alexi de Minaurovi, poslední dva míčky ale urvat na svou stranu nedokázal a výběr kapitána Jaroslava Navrátila hraje s Australany 1:1. Do rozhodující čtyřhry nastoupili v prvním společném duelu Lehečka s Adamem Pavláskem a vítězové loňského Wimbledonu Matthew Ebden s Maxem Purcellem.

Macháč – Thompson 6:4, 7:5

Tomáš Macháč pomohl v září k postupu do čtvrtfinále dvěma body ve dvouhře a jedním ve čtyřhře ve skupinové fázi ve Valencii. Poté vyhrál dva challengery ve francouzském Orléans a Mouilleronu Le-Captif, připsal si dvě výhry na okruhu ATP včetně skalpu Stana Wawrinky a poprvé se posunul do první stovky světového žebříčku, v němž mu patří 78. místo.

V minulých týdnech ho sice přibrzdila nemoc a bral antibiotika, ale na poslední akci sezony se stihl uzdravit i si přenést formu z předchozích týdnů. Kapitán Navrátil ho proto poslal do úvodní dvouhry týmových dvojek proti Jordanu Thompsonovi. "Tomáš je na to zvyklý. Vždycky ty zápasy otvíral a ve většině případů dobře. Jsem rád, že je to takhle. Má přijatelnějšího soupeře než Jirka Lehečka," vysvětloval Navrátil.

A Macháč mu za důvěru poděkoval vítězstvím. O šest let staršího Australana porazil po bezmála dvouhodinovém boji 6:4, 7:5, byť ve druhé sadě za stavu 5:4 zápas na první pokus nedopodával. Soupeře přetlačil v počtu vítězných úderů 26:19.

"Nepovedlo se mi to ukončit napoprvé, ale jsem moc rád za to, jak jsem pak zabojoval a vyhecoval se k lepšímu výkonu a pohybu. Toho si moc cením. Byl to jeden z mých nejtěžších zápasů po fyzické i psychické stránce," řekl České televizi Macháč, který Thompsonovi oplatil březnovou porážku z kvalifikace v Miami.

"Naštval jsem se dost. Věděl jsem, že si nemůžu nic vyčítat. Ta koncovka mé sezony nebyla kvůli té nemoci optimální. Dnes se to trochu projevilo, že tam nebylo tolik těch sil. Ale na druhou stranu jsem si odpočinul psychicky a donutil jsem se k heroickému výkonu. Věděl jsem, že nebudu hrát úplně dobře, ale taky jsme věděl, že tam nechám všechno," přiznal rodák z Berouna.

Macháč rozhodl o zisku prvního setu hned v úvodní hře, kdy prolomil soupeřovo podání a výhodu brejku dotáhl do konce. Za stavu 4:3 odvrátil dva brejkboly a dostal se z manka 15:40. V desáté hře smazal ztrátu 0:30 a ujal se po 48 minutách hry vedení.

Ve druhém setu si oba hráči drželi podání do deváté hry. Macháč využil za stavu 4:4 pátý brejkbol a podával na vítězství. Thompson ale ještě závěr zdramatizoval. Nepustil Macháče k mečbolu a po využitém třetím brejkbolu srovnal.

Rozhodly následující dvě hry. Macháč zareagoval na ztracené podání dalším brejkem a poté už na druhý pokus utkání dotáhl do vítězného konce. Po využití prvního mečbolu padl radostí na kolena.

Nezastavila ho ani krátká zdravotní indispozice, kdy si už v průběhu čtvrtého gamu musel sednout na lavičku kvůli zvýšené tepové frekvenci a komunikovat svůj stav s lékařským týmem. Podobné potíže už v minulosti řešil, během zápasu například v červnu během prohraného finále na domácím challengeru v Prostějově.

"Trošku mi vyskočil tep. Občas se mi to stane, hlavně po nemoci, kdy nemám natrénováno a nejsme na tom fyzicky moc dobře. Pro sportovce to není příjemný na to pak navazovat. Ale věděl jsem, že to nic není, protože jsem se cítil dobře. Jenom to srdíčko mi trošku vyskočilo, ale zvládnul jsem to pak dobře," dodal Macháč, jenž vylepšil svou singlovou bilanci v Davis Cupu na 7:1.

Lehečka – De Minaur 6:4, 6:7, 5:7

Jiří Lehečka vedl v prvním vzájemném zápasu s Alexem de Minaurem 6:4, 5:3 a 30:15. Třikrát byl dva míčky od vítězství znamenající postup, ale k mečbolu se nedostal. Vzápětí přišel čistou hrou o své podání, prohrál deset míčků po sobě a v tie-breaku dobře rozehraný set a nakonec i zápas ztratil.

Dvaadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi vstoupil do zápasu s o dva roky starším De Minaurem dobře a v páté hře získal brejk. V dramatickém závěru se mu nedařilo set dlouho dopodávat. Čelil pěti brejkbolům, všechny ale odvrátil a zakončil sadu využitím čtvrtého setbolu.

Také ve druhém setu měl Lehečka dlouho navrch. Po brejku ve třetí hře utekl do vedení a za stavu 5:3 hrál na returnu třikrát o mečbol. Jenže závěr mu nevyšel. Na servisu nejprve neuhrál ani fiftýn a De Minaur si pak vynutil zkrácenou hru. V ní Australan zvítězil 7:2.

Ztráta setu se na Lehečkovi projevila i v úvodu rozhodujícího setu, kdy hned prohrál servis. Ve čtvrté hře sice srovnal, za stavu 3:2 a 40:0 ale nevyužil tři brejkboly a další možnost už nedostal. Za stavu 5:5 udeřil De Minaur, potřetí sebral Lehečkovi podání a po více než dvou a půl hodinách zakončil utkání čistou hrou.

"Davis Cup miluju. Mám pověst, že se nikdy nevzdávám. Je to součást mojí identity. A nevzdal jsem se ani dnes. Na konci druhého setu se to momentum na kurtu přehouplo na mou stranu. A to mi pomohlo k obratu," komentoval de Minaur, který využil až svůj devátý brejkbol.

"Leyton Hewitt mi říkal, že jsem jeden z nejlépe returnujících hráčů a nemusím si dělat těžkou hlavu. Nakonec jsem ho brejknul až na poslední možnou chvíli. Měl jsem i trochu štěstí, že jsem nakonec vyhrál," dodal čtyřiadvacetiletý Australan.

Lehečka letos prohrál v Davis Cupu poprvé po sérii pěti singlových výher.

Lehečka/Pavlásek – Ebden/Purcell

Pro rozhodující čtyřhru udělal kapitán Navrátil změnu. S Adamem Pavláskem jde do boje krátce po nezdaru ve dvouhře Lehečka místo původně nahlášeného benjamínka Jakuba Menšíka. Australané podle očekávání nasazují vítězný pár z loňského Wimbledonu Matthewa Ebdena a Maxe Purcella.

S Australany se národní tým střetává podesáté, vyhrál dosud jen jednou v roce 1975. Naposledy se oba celky utkaly před šesti lety v 1. kole v Melbourne, kde Češi prohráli 1:4.

Češi se mohou probojovat do semifinále Davisova poháru poprvé od roku 2014. V letech 2012 a 2013 soutěž vyhráli. V novém systému, který platí poslední čtyři sezony, jsou mezi nejlepší osmičkou poprvé. Vítěz utkání narazí v semifinále na Finsko, které v úterý porazilo 2:1 obhájce titulu Kanadu.