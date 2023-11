Češky prohrávají souboj o semifinále BJK Cupu s USA. Siniaková nestačila na Collinsovou

České tenistky nezačaly přímý souboj o postup do semifinále na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu ve španělské Seville dobře. Kateřina Siniaková (27) v úvodní dvouhře nestačila 3:6, 2:6 na Danielle Collinsovou (29). Jedenáctinásobné šampionky tak budou muset duel se Spojenými státy otáčet, stav utkání se pokusí srovnat wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová (24) proti Sofii Keninové (24).

Siniaková – Collinsová 3:6, 2:6

Kateřina Siniaková měla doposud proti Američankám dobrou bilanci. Vloni porazila v Poháru Billie Jean Kingové Coco Gauffovou, před pěti lety ve finále zdolala Alison Riskeovou a Keninovou. Proti Danielle Collinsové ale nezískala jediný brejk, sama o servis třikrát přišla a za hodinu a 26 minut odešla poražena.

Sedmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové držela v úvodu s bývalou světovou sedmičkou krok. V sedmém gamu měla jako první tři brejkboly. Collinsová je ale odvrátila a vzápětí udeřila. Za stavu 4:3 udělala Siniaková dvě dvojchyby a Američanka její servis prolomila. Set poté za 46 minut dopodávala.

Statistiky utkání. (@ Livesport)

Také ve druhé sadě hledala Siniaková recept na tvrdý servis a hru soupeřky. Collinsová tentokrát získala brejk už ve třetí hře a utekla do vedení 3:1. V sedmé hře měla dobře returnující Američanka dalších šest brejkbolů, poslední využila a duel dotáhla do konce.

Vítězky dnešního zápasu se utkají v semifinále s Kanadou, která ve skupině porazila domácí Španělsko a Polsko vždy 3:0. Druhá semifinálová dvojice už je známá. Čtyřnásobné šampionky Italky se utkají se Slovinkami, které se díky nejlepší procentuální úspěšnosti vyhraných setů dostaly mezi nejlepší kvarteto v neprestižnější ženské týmové soutěži poprvé.

Vondroušová – Keninová (18:00)

Udržet český výběr ve hře o postup se pokusí Markéta Vondroušová, která se utká ve druhé dvouhře se Sofií Keninovou. Do čtyřhry jsou předběžně nahlášené Siniaková s Barborou Krejčíkovou proti Sloane Stephensové a Taylor Townsendové.

Wimbledonská vítězka Vondroušová zasáhne do turnaje v Seville poprvé, úvodní duel proti Švýcarsku po přesunu z Turnaje mistryň vynechala. Také sokolovská rodačka přispěla vloni k výhře nad USA, tehdy porazila Collinsovou. Čtyřiadvacetiletá Vondroušová zaútočí v reprezentaci na 11. vítězství ve dvouhře za sebou. Spolu s deblem neprohrála v národním týmu posledních dvanáct zápasů.

"S Keninovou to bude náročný zápas. Je to grandslamová vítězka. Jsem na to zvědavý. Je to dnes velký duel," podotkl Pála. "Bude tam určitě víc výměn. Markéta ale hraje tyhle utkání dobře. Věřím, že najde recept na to Keninovou porazit. Zbraně na to má. Bude tam spoustu výměn a doběhnutých míčů z obou stran. Je třeba během zápasu přijít na to, co bude platit," dodal Pála.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.