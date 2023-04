Češky v Turecku sahají po postupu na finálový turnaj BJK Cupu. Krejčíková rozhodnout nedokázala

Dvanáctá hráčka světa Barbora Krejčíková nezvládla na antuce v Beleku dobře rozehraný duel, podlehla za dvě hodiny a šest minut a nenavázala na páteční vítězství nad Zavackou. S 20letou Martou Kosťukovou prohrála třetí ze čtyř vzájemných zápasů. Kvalifikace se hraje na neutrální půdě v Turecku kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

V případě neúspěchu Vondroušové by o vítězkách rozhodla čtyřhra, do které jsou nahlášeny Linda Nosková s Karolínou Muchovou proti Ljudmyle Kičenokové a Dajaně Jastremské. Nominace se ale může změnit.

Dvojnásobná vítězka předloňského Roland Garros Krejčíková začala proti 38. hráčce světa Kosťukové lépe. Ve čtvrté hře získala brejk a brzy utekla do vedení 4-1. Česká tenistka sice kvůli dvěma dvojchybám v sedmé hře přišla rovněž o servis, vzápětí ale získala další brejk a po 48 minutách hry set ukončila.

Kosťuková se nevzdala a nezlomilo ji ani ztracené podání v úvodu druhé sady. Krejčíková zopakovala dvě dvojchyby v jedné hře, o vedení přišla a až do konce setu se nemohla o servis opřít. Prohrála šest gamů za sebou.

Rozhodnutí přišlo v deváté hře třetí sady, kdy Krejčíková prohrávala při servisu 0-40. Brněnská rodačka sice dva brejkboly odvrátila, při třetím ale udělala dvojchybu a Kosťuková už utkání čistou hrou dopodávala. Krejčíková doplatila v duelu na osm dvojchyb. Kosťuková měla ještě o dvě více, pomohla si ale 39 vítěznými míči.

Match for Marta ✅✅



Kostyuk claws a point back for Ukraine to make it 1-2 to Czech Republic#BJKCup | @marta_kostyuk | @UkrainianTennis pic.twitter.com/2mNFiPxeem