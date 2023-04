Češky v Turecku sahají po postupu na finálový turnaj BJK Cupu. Rozhodnout může už Krejčíková

V pátek Markéta Vondroušová nejprve deklasovala Martu Kosťukovou 6-2 6-1. Na ni navázala Barbora Krejčíková vítězstvím nad Katarinou Zavackou 6-4 6-3 a dnes může vítězka předloňského Roland Garros přidat v duelu s Kosťukovou rozhodující bod.

Poté by Vondroušová měla nastoupit proti Zavacké a do čtyřhry jsou nahlášené Karolína Muchová s Lindou Noskovou proti Ljudmyle Kičenokové a Dajaně Jastremské.



Vítězný tým postoupí na finálového turnaje, který se uskuteční od 7. do 12. listopadu na dosud neurčeném místě. Češky obhajují loňskou semifinálovou účast. Jistotu účasti na akci pro 12 zemí mají loňské šampionky Švýcarky a poražené finalistky Australanky. Jedno místo si pořadatelé nechávají volné pro udělení divoké karty.



Kromě souboje Ukrajinek s Češkami se tak o postup hraje ještě v dalších osmi zemích a jen v Německu a v Kanadě se dnes pokračuje za stavu 1-1.