Češky vs. zbytek světa 5-0! V Miami postoupily Plíšková, Krejčíková, Muchová, Vondroušová i Bouzková

Karolína Plíšková v Miami celkem čtyřikrát nechyběla ve čtvrtfinále a v roce 2019 se dokonce dostala až do finále, ale loni se už potřetí poroučela hned po svém úvodním vystoupení.



Letos 31letá rodačka z Loun vstup do soutěže bez velkých potíží zvládla. S o deset let mladší Číňankou Xinyu Wang, 61. hráčkou světa, si poradila 6-2 6-4. V každém setu sice přišla jednou o podání, ale pokaždé ho zakončila ziskem čtyř gamů v řadě.



Ve třetím kole se bývalá světová jednička a finalistka US Open Plíšková utká znovu po měsíci a v repríze čtyři roky starého čtvrtfinále s krajankou Markétou Vondroušovou (h2h 3-0), s níž dosud neztratila ani set.



23letá Vondroušová porazila 6-4 6-2 světovou jedenáctku Veroniku Kuděrmetovovou, oplatila jí porážku z loňského Indian Wells a na pátém ze šesti letošních turnajů vyhrála minimálně dva zápasy. Na Floridě hraje čtvrtfinalistka z roku 2019 počtvrté a usilovat bude již o třetí osmifinále.



Barbora Krejčíková šest dní po deblovém triumfu v Indian Wells smetla 6-3 6-2 Aliaksandru Sasnovičovou, vedení ve vzájemné bilanci bilanci na 3-0 a z posledních 10 zápasů zaznamenala 9. vítězství.



Při premiéře ve 3. kole Miami Open 27letá Krejčíková narazí v odvetě za čtvrtfinále loňského Australian Open na finalistku US Open z roku 2017 Madison Keysovou (h2h 0-1).

Karolína Muchová v Miami musela po čtyřech letech do kvalifikace, ale dvoukolovým sítem suverénně proplula a v hladkých výhrách pokračuje i v hlavní soutěži. Po deklasování Švýcarky Jil Teichmannové si dnes poradila 6-4 6-2 s dvaatřicátou nasazenou Číňankou Lin Zhu.



26letá rodačka z Olomouce na předchozích dvou turnajích WTA 1000 v Dubaji a v Indian Wells postoupila vždy do čtvrtfinále a vyhrála 11 z 12 posledních zápasů. Jedinou porážku utrpěla v Kalifornii s pozdější šampionkou Jelenou Rybakinovou.



Na Floridě Muchová postupem do 3. kola vyrovnala své maximum z loňského ročníku. O premiérové osmifinále se utká znovu po měsíci se Soranou Cirsteaovou (h2h 2-0), která na druhé akci po sobě vyřadila favorizovanou Caroline Garciaovou. V Miami světovou čtyřku porazila hladce 6-2 6-3.



Marie Bouzková dnes jako jediná z českých tenistek proti soupeřkám ze zahraničí ztratila set, ale i ona nakonec dokázala porazit. Annu Blinkovovou za výrazné podpory publika zdolala v odvetě za porážku z úvodu sezony po obratu 3-6 6-4 6-3 a vzájemnou bilanci upravila na 3-2.



24letá Bouzková přerušila sérii tří porážek, připsala si teprve třetí letošní výhru v hlavní soutěži a postupem do 3. kola v Miami překonala své maximum. O místo mezi šestnáctkou nejlepších se 36. hráčka světa utká se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou, nebo domácí Shelby Rogersovou.



Jako poslední se dnes z Češek představí ve vzájemném souboji 33letá Petra Kvitová se 17letou Lindou Noskovou.



Ze hry jsou Džabúrová i Sakkariová

Vstup do soutěže dnes nezvládly dvě tenistky Top 10. Letos i vinou operace kolena se zatím trápící Tunisanka Ons Džabúrová podlehla hladce 2-6 2-6 Varvaře Gračovové, jež si připsala premiérový skalp členky Top 5. Hráčku elitní světové desítky porazila letos už potřetí, předtím to nedokázala ani jednou.



Kanaďanka Bianca Andreescuová podobně jako v předloňském semifinále zdolala světovou sedmičku Mariu Sakkariovou z Řecka a po výhře 5-7 6-3 6-4 přerušila sérii pěti porážek s hráčkami Top 10.