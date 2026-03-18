Čeští tenisté opět kralují. Nešťastné prvenství si připsali i v Miami

DNES, 18:00
Čeští tenisté před dvěma týdny poslali největší počet omluvenek na Masters v Indian Wells a nelichotivé prvenství si naše hvězdy v tomto ohledu připsaly i na další tisícovce v Miami. Tentokrát jsme sice napočítali méně odhlášek, ale i tak se jedná o nepříjemný rekord pro český tenis na letošním Miami Open.
Karolína Plíšková nestihla ani další Masters v Miami (© ALEX NICODIM / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Před dvěma týdny napočítali pořadatelé Indian Wells čtyři české omluvenky a dalo se očekávat, že minimálně jedna dorazí také do Miami. Nakonec byly tři. Březnový Sunshine Swing musely kompletně vynechat Karolína Plíšková, Barbora Krejčíková i Markéta Vondroušová. Naopak Tomáš Macháč zatím start v Miami plánuje.

Všechny tři české hvězdy trápí zranění. Plíšková se pokouší po vleklých problémech s kotníkem o návrat mezi elitu a letos ji brzdí koleno a lýtko. Grandslamové šampionky Krejčíková (stehno) a Vondroušová (rameno) zase bojují v poslední době se zdravotními problémy neustále.

Celkem organizátoři v Miami obdrželi 20 omluvenek a stejně jako na předchozím turnaji v Indian Wells jich bohužel dorazilo nejvíce z České republiky...

Česko se třemi odhláškami vede. Více než jednu zaregistrovaly už jen tři země. Konkrétně Čína (Juncheng Shang, Yafan Wang), Austrálie (Maya Jointová, Darja Kasatkinová) a Velká Británie (Sonay Kartalová, Emma Raducanuová).

Bohužel pro pořadatele prestižního floridského podniku se omluvily i některé z největších hvězd. Například loňský finalista a šestinásobný šampion Novak Djokovič, Raducanuová, Holger Rune či domácí Emma Navarrová.

Plíšková, Krejčíková i Vondroušová v tuto chvíli plánují naskočit zpět do turnajového kolotoče na začátku antukového jara v Linci. Zatímco Plíšková podle posledních informací už začala s tréninkem a vše vypadá nadějně, o Krejčíkové ani Vondroušové žádné zprávy nejsou.

 

Seznam omluvenek

Česko (3)
Barbora Krejčíková
Karolína Plíšková
Markéta Vondroušová


Čína (2)
Juncheng Shang
Yafan Wang


Austrálie (2)
Maya Jointová
Darja Kasatkinová


Velká Británie (2)
Sonay Kartalová
Emma Raducanuová


Argentina (1)
Juan Manuel Cerúndolo


Srbsko (1)
Novak Djokovič


Nizozemsko (1)
Tallon Griekspoor


Španělsko (1)
Jaume Munar


Dánsko (1)
Holger Rune


Itálie (1)
Lorenzo Sonego


Francie (1)
Lois Boissonová


Rakousko (1)
Julia Grabherová


Rusko (1)
Veronika Kuděrmetovová


USA (1)
Emma Navarrová


Ukrajina (1)
Oleksandra Olijnykovová

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Oin
18.03.2026 19:57
Hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos.
com
18.03.2026 20:24
a dáme si to rychleji
Kapitan_Teplak
18.03.2026 18:27
Ale je hezké, že každá má zraněnou jinou část těla
Tomas_Smid_fan
18.03.2026 18:04
nu což, keď prvý, tak prvý - gratulka
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

