Čeští tenisté vedou nad Koreou 1:0. Očekávaný první bod vydřel po boji Macháč

DAVIS CUP - Čeští tenisté v Davis Cupu udělali další krůček na cestě směrem k finálovému turnaji. Po středeční výhře nad Španělskem vstoupili vítězně i do duelu s outsiderem skupiny C Jižní Koreou, když Tomáš Macháč (22) po téměř tříhodinovém boji udolal 7:6, 4:6, 6:2 soupeře z chvostu druhé světové stovky Seong Chan Honga (26). O výhře může rozhodnout v souboji týmových jedniček Jiří Lehečka (21) proti Soon Woo Kwonovi (25).

Češi usilují den po triumfu nad Španělskem (3:0) ve skupině C o druhé vítězství, kterým by si s největší pravděpodobností zajistili jedno ze dvou postupových míst a premiérovou účast ve čtvrtfinále nového formátu soutěže. Vyřazovací fáze se hraje od 21. do 26. listopadu v Málaze.

Macháč – Seong Chan Hong 7:6, 4:6, 6:2

První bod zajistil týmu kapitána Jaroslava Navrátila Tomáš Macháč, který ve Valencii zdolal po takřka třech hodinách Seong Chan Honga 7:6, 4:6, 6:2. Dvaadvacetiletý rodák z Berouna vyhrál v týmové soutěži šestý ze sedmi singlových zápasů.

Stodevatenáctý hráč světa Macháč vstupoval do utkání proti Seong Chan Hongovi v pozici favorita, v prvním setu se mu ale nedařilo prolomit soupeřův servis. Macháč nevyužil pět brejkbolů a utkání dospělo do zkrácené hry. V ní sice český tenista ztrácel 0:2, vývoj ale otočil a ve vyrovnané koncovce proměnil čtvrtý setbol na 10:8.

Šestadvacetiletý Seong Chan Hongovi ale zápas nevzdal. Ve druhém setu odvrátil za stavu 2:2 další brejkbol a krátce nato získal game při Macháčově servisu. Za stavu 5:4 nedovolil českému tenistovi proměnit ani sedmý brejkbol a po třetím setbolu vývoj srovnal.

Macháč v úvodu třetí sady získal vytoužený brejk a Korejec si za stavu 0:3 vyžádal pauzu na ošetření. Přestože se ještě Seong Chan Hongovi snažil do utkání vrátit, český tenista mu už nenabídl jediný brejkbol a v závěru prolomil soupeřovo podání ještě jednou. Celkem si Macháč pomohl deseti esy a zahrál 42 vítězných míčů.

"První set byl velice náročný. Nemohl jsem soupeře brejknout a ani on mě. Od druhého setu jsem měl šance, které jsem nevyužil. Soupeř měl pak jedinou příležitost na mém servisu. Zahrál jsem ho opatrněji a on toho využil," řekl Macháč České televizi.

"Zahrál jsem bohužel takticky blbě. Na třetí set jsem v sobě našel strašnou sílu. Začal jsem se soustředit na to, co mám hrát, abych ho porazil, a to se mi povedlo," doplnil Macháč.

18:30 | Soonwoo Kwon – Lehečka

Rozhodující druhý bod může po Macháčovi přidat Jiří Lehečka, kterého čeká v souboji týmových jedniček 112. hráč světa Soonwoo Kwona. Duel na tvrdém povrchu ve Valencii zakončí čtyřhra, kam Navrátil nahlásil Jakuba Menšíka a Adama Pavláska. Korejci by měli hrát s dvojicí Ji Sung Nam a Min-Kyu Song.

