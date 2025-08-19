Cirkus pokračuje. Siniaková mix na US Open se Sinnerem hrát nebude, jejich jména zmizela

Kateřina Siniaková (29) si smíšenou čtyřhru na grandslamovém US Open po boku Jannika Sinnera (24) nezahraje. Světová jednička skrečovala finále v Cincinnati proti Carlosovi Alcarazovi a ohlásila několik dní odpočinku. Rodačka z Hradce Králové i Ital z pavouka mixu zmizeli a zatím se neví, zda Siniaková bude moct hrát s jiným parťákem.
Kateřina Siniaková zřejmě mix po boku Jannika Sinnera neabsolvuje (© MARK KOLBE / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Sinner se o mixu na US Open po skreči v pondělním finále na Masters v Cincinnati vůbec nezmínil. Po předčasném konci souboje o titul neabsolvoval tiskovou konferenci, ale aspoň zodpověděl pár otázek, které mu připravila ATP. A v odpovědích naznačil, že soutěž smíšené čtyřhry po boku Siniakové neabsolvuje, jelikož potřebuje pauzu.

"Dám si pár dní pauzu a pak se vrátím. Doufám, že budu připravený. US Open je těžký turnaj. Grandslamy jsou pro mou kariéru velmi důležité, ale nyní se musím především zotavit," uvedl aktuální lídr mužského singlového žebříčku.

Už při slavnostním ceremoniálu na kurtu se omluvil fanouškům, kteří se těšili na finálový šlágr. "Od včerejška jsem se necítil dobře. Snažil jsem se, ale už to nešlo. Je mi to moc líto," řekl loňský šampion US Open.

Siniaková tak musí řešit další komplikaci a shánět jiného parťáka. Problémy s její účastí v mixu na US Open už připomínají cirkus. V tuto chvíli dvojice Siniaková, Sinner z pavouka zmizela. Zatím se neví, kdo je nahradí. Případně zda Siniaková bude moct hrát s někým jiným.

Rodačka z Hradce Králové nedostala žádnou zprávu od pořadatelů ohledně změny formátu. Po hlasité kritice zažádala společně s mužskou deblovou světovou jedničkou Marcelem Arévalem o divokou kartu. Tu nakonec obdržela spolu se Sinnerem, jemuž před pár dny odřekla účast domácí Emma Navarrová.

Jistý start má naopak Karolína Muchová po boku Rusa Andreje Rubljova. V prvním kole vyzvou domácí duo Venus Williamsová, Reilly Opelka.

Mix startuje už za pár hodin a v úterý je na programu první a druhé kolo. Šampiony poznáme již ve středu. Siniaková se Sinnerem měli začít proti Belindě Bencicové a Alexanderovi Zverevovi, kteří teď nemají soupeře.

Pořadatelé US Open klidně mohli mít další omluvenky. Carlos Alcaraz a Iga Šwiateková, kteří stejně jako Sinner hráli pondělní finále v Cincinnati, ale účast potvrdili.

Přehled mixu na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Trojchyba_Mat
19.08.2025 16:20
OT: Fils se odhlásil z US Open... Jen jestli to chlapec po únavovce bederního obratle neuspěchal jako tenkrát Badosa
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 16:21
no nazdar
Reagovat
Serpens
19.08.2025 15:40
Prestiž a originalita se nedá vymyslet, prosadit a uskutečnit ze dne na den, to se musí prostě vyvinout. Tahle fraška se zařadí po bok Laver Cupu a zmizí v propadlišti dějin.
Reagovat
pamppampalini
19.08.2025 15:59
Doufam!
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 16:11
Když už jsme u Laver Cupu, tak si ho letos poprvé vyzkouší i Kuba
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 16:23
na Laver cup mi nešahej Je to exhibice, která si na nic nehraje.Že si hraje GS na exhibici je už horší...
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 16:24
Taky mám LC rád, je to povedená akce
Reagovat
aligo
19.08.2025 16:25
Reagovat
JLi
19.08.2025 15:24
To je napínavé jak malé gaťky
Reagovat
pamppampalini
19.08.2025 15:12
Som zvedavy, ako to dopadne!
Reagovat
com
19.08.2025 15:20
Katka se zas přisockuje k Arévalovi, ale ten se bude hrat na uraženýho, tak ostrouhaj oba dva
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 16:27
a kam vlastně ten Arévalo zmizel, že pak Káča hledala jiný?
Reagovat
com
19.08.2025 16:32
É-myčka N. se Sypačem vyjebala, tak k němu byla přiřazena Katka.

Sypač vyjebal s Katkou, tak k ní bude přiřazen ... smile

Pochybuju, že tam Siniačka teď běhá mezi kurtama a ptá se chlapů sama, kterej je volnej
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 16:40
sleduje obrazovku, jak se u jejího jména mění chlapi
Reagovat
PTP
19.08.2025 15:11
Pornofilmová klasika : Začne sama a postupně se k ní někdo přidá
Reagovat
JLi
19.08.2025 15:23
Nuda že?
Reagovat
com
19.08.2025 16:20
Cirkus Hul Berto smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 16:35
taky mě napadlo, že bymohla jít na kurt sama a někdo by se našel.
Ale teda je to skoro případ pro Srstku
Reagovat
Around_The_Grounds
19.08.2025 14:37
Kdyby lidé nebyli závislí a měli rozum, tak nikdo si na ten stadion lístek nekoupí. Budou tam jen sponzoři a prázdný stadion, a možná by jim to otevřelo oči. Ale protože jsou lidé závisláci, tak samozřejmě zaplatí stovky dolarů a půjdou tam. Demence.
Reagovat
pamppampalini
19.08.2025 15:09
Suhlaim!!!
Reagovat
aligo
19.08.2025 14:34
Teď chodí pořadatelé po ulici a shánějí, koho by tam postili hrát
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 14:35
Já už to bohužel nestíhám
Reagovat
pamppampalini
19.08.2025 14:17
Áno, cirkus a neúcta!
Pripravit sa tak na turnaj, ze najskor nevies, ci budes moct hrat, ci nie. Potom, ak mozes, par hodin pred zaciatkom nevies s kym! Neskutocne v 21. storoci! Hanba!
Reagovat
pamppampalini
19.08.2025 14:17
Sranda by bola, keby to Katka S. vyhrala cele i tak!!!
Reagovat
PTP
19.08.2025 14:21
A sama!
Reagovat
Sinuhet1
19.08.2025 14:32
Reagovat
Juras69
19.08.2025 14:36
Tak tady jsem se až doteď ještě nezasmál! Občas se dovím něco nového, často jsem nasr... na sprostotu a namachrovanost, která se tu objevuje... Ale toto je fakt dobrý fór!
Reagovat
alcaraz.dva
19.08.2025 13:51
Opelka dostal pokutu skoro 90.000$ za turnaj v IW..
Naval rozhodciho idi@tem, a zbytečně privolal na kurt fizioterapeuta
Reagovat
alcaraz.dva
19.08.2025 13:45
"I had the best night of my life"-umistila Kalinska foto z koncertu The Weeknd na instagram..těsně před finalem v Cincinnati
Tohle je potřebuje vstrebat
Reagovat
vojta912
19.08.2025 13:15
Škoda
Aspon bych měl komu nefandit. Russka a dopingový podvodník by byla jasná volba
Reagovat
3ryba16
19.08.2025 14:11
Ještě tak vědět, kdo by to mohl být - ta Russka. Všechny zkratky těch zamindrákovaných a pravdu ignorujících neznám.
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 12:48
Říkám, vem si Lehyho, Káťo
Reagovat
PTP
19.08.2025 13:00
Povidám, chci do Vršovic!
Reagovat
vojta912
19.08.2025 13:13
By ji mohla mladá Katka neodpadá Katka neodpadá vydrápat oči
Reagovat
pantera1
19.08.2025 13:43
Jo, to by mohlo být dobré spojení . A co ten její Holanďan, ti už spolu hrát nebudou?
Reagovat
PTP
19.08.2025 13:53
Až v Amstrálii
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 13:53
Wie weet? Ale bylo by to fajn
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 13:54
Jako, že by bylo fajn, kdyby spolu hráli
Reagovat
pantera1
19.08.2025 14:10
Jj to by bylo přímo sér gut . To by zas mohl být titul .
Reagovat
JLi
19.08.2025 14:24
Když by mu brnkla hned, tak stíhá doletět do večera???
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 14:28
Dnes v noci prohrál ve Winston Salemu, takže na pohodu
Reagovat
PTP
19.08.2025 14:31
Toho tam pupíci z vedení USO nechtějí, zrovna jako Salvádorce
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 14:33
Takže ten Lehy...
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 14:42
Jirka včera trénoval hoďku a půl s Runem, dnes žádný trénink psaný nemá... Že by se šetřil pro mix
Jinak, Menšík má dnes trénink s Djokovičem - kdyby měl někdo zájem, tak se dá sledovat zde https://www.usopen.org/en_US/video/practice-courts/court-p1.html od 17:00
Reagovat
pantera1
19.08.2025 14:45
Starý pán se uráčil přicestovat . To je dobře, jen ať s Kubou potrénují.
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 14:47
Novak se bál Danilovič, tak radši přiletěl
Reagovat
PTP
19.08.2025 14:52
Už ji v minulosti několikrát ojebal, tak už to musí napravit.
Reagovat
pantera1
19.08.2025 15:01
Učiní ji konečně šťastnou a třeba bude i výhra. Mu se moc nechtělo letět bez Patika. Potřebuje velkou podporu .
Reagovat
PTP
19.08.2025 15:08
Tak sorry, to byla Nina Stojanovič (jakotyč)
Reagovat
JLi
19.08.2025 15:19
Jsou krásní, měli by hrát pořád a všude pospolu
Reagovat

