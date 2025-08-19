Cirkus pokračuje. Siniaková mix na US Open se Sinnerem hrát nebude, jejich jména zmizela
Sinner se o mixu na US Open po skreči v pondělním finále na Masters v Cincinnati vůbec nezmínil. Po předčasném konci souboje o titul neabsolvoval tiskovou konferenci, ale aspoň zodpověděl pár otázek, které mu připravila ATP. A v odpovědích naznačil, že soutěž smíšené čtyřhry po boku Siniakové neabsolvuje, jelikož potřebuje pauzu.
"Dám si pár dní pauzu a pak se vrátím. Doufám, že budu připravený. US Open je těžký turnaj. Grandslamy jsou pro mou kariéru velmi důležité, ale nyní se musím především zotavit," uvedl aktuální lídr mužského singlového žebříčku.
Už při slavnostním ceremoniálu na kurtu se omluvil fanouškům, kteří se těšili na finálový šlágr. "Od včerejška jsem se necítil dobře. Snažil jsem se, ale už to nešlo. Je mi to moc líto," řekl loňský šampion US Open.
Siniaková tak musí řešit další komplikaci a shánět jiného parťáka. Problémy s její účastí v mixu na US Open už připomínají cirkus. V tuto chvíli dvojice Siniaková, Sinner z pavouka zmizela. Zatím se neví, kdo je nahradí. Případně zda Siniaková bude moct hrát s někým jiným.
Rodačka z Hradce Králové nedostala žádnou zprávu od pořadatelů ohledně změny formátu. Po hlasité kritice zažádala společně s mužskou deblovou světovou jedničkou Marcelem Arévalem o divokou kartu. Tu nakonec obdržela spolu se Sinnerem, jemuž před pár dny odřekla účast domácí Emma Navarrová.
Jistý start má naopak Karolína Muchová po boku Rusa Andreje Rubljova. V prvním kole vyzvou domácí duo Venus Williamsová, Reilly Opelka.
Mix startuje už za pár hodin a v úterý je na programu první a druhé kolo. Šampiony poznáme již ve středu. Siniaková se Sinnerem měli začít proti Belindě Bencicové a Alexanderovi Zverevovi, kteří teď nemají soupeře.
Pořadatelé US Open klidně mohli mít další omluvenky. Carlos Alcaraz a Iga Šwiateková, kteří stejně jako Sinner hráli pondělní finále v Cincinnati, ale účast potvrdili.
