Cirsteaová si proti Sabalenkové připsala životní skalp. V semifinále může narazit na Kvitovou

Sorana Cirsteaová odehrála prvních šest letošních turnajů s bilancí 4-6, navíc polovinu výher zaznamenala v kvalifikaci. Po přesunu do Spojených států amerických ale ožila.



Z deseti zápasů prohrála pouze se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou a po čtvrtfinále v Indian Wells se na dalším prestižním podniku WTA 1000 v Miami dostala dokonce již do semifinále. Přemožitelka Karolíny Muchové či Markéty Vondroušové na Floridě neztratila v pěti duelech ani set.



V dnešním čtvrtfinále ji nezastavila ani světová dvojka Aryna Sabalenková. Cirsteaová v prvním vzájemném střetnutí překvapivě zvítězila 6-4 6-4, byť v obou setech neudržela výhodu brejku z úvodního gamu a ve druhé sadě čelila za stavu 2-3 brejkbolu.

Sorana's MOMENT @sorana_cirstea stuns No.2 seed Sabalenka to reach her second WTA 1000 semifinal! #MiamiOpen pic.twitter.com/tH6njQAQKv