Co mám dělat, co mám hrát, ona mě drtí, zoufala si Sabalenková
Sabalenková – Bai 6:3, 6:1
Sabalenková měla vstup do utkání proti čínské kvalifikantce Bai bleskový. Za pouhých 15 minut získala prvních pět gemů a nic nenasvědčovalo tomu, že by se dvojnásobná šampionka turnaje měla na cestě za dalším vítězstvím výrazněji zdržet.
Zápas však nabral nečekaný vývoj. V následujících třech hrách se tempo hry výrazně zpomalilo a všechny putovaly na konto Bai. Světovou jedničku několikrát dostala pod tlak díky trpělivé hře a pestré skladbě výměn, což Sabalenkovou viditelně frustrovalo.
Narozdíl od několika případů v minulosti se tentokrát nejvýše nasazená hráčka nenechala rozhodit. V devátém gemu při shodě si pomohla podáním, proměnila sedmý setbol a první sadu nakonec získala. Od té chvíle už měla utkání pevně pod kontrolou a suverénním výkonem dokráčela k postupu do třetího kola. Za hodinu a dvanáct minut zvítězila 6:3, 6:1.
Po zápase Sabalenková přiznala, že ve druhé polovině úvodní sady musela řešit nepříjemné chvíle. "V prvním setu se opravdu zlepšila a na minutu jsem si říkala: ‚Co mám dělat? Co mám hrát? Ona to drtí,‘“ uvedla v rozhovoru na kurtu. "Jsem tak šťastná, že jsem ten set dokázala dohrát. Myslím, že mi to dodalo trochu víc sebevědomí, že moje hra je tam, kde je. Jsem s vítězstvím nesmírně spokojená."
Zdůraznila také důležitost koncentrace v klíčových momentech. "Vždycky je co zlepšovat, ale jsem ráda, že jsem ten game neprohrála a byla jsem soustředěná. Snažila jsem se sama sobě říkat: ‚Ber výměny jednu po druhé, je to v pořádku, bojuj dál, snaž se dál,‘ a jsem ráda, že jsem to zvládla dobře."
Statistiky potvrdily, že Sabalenková se postupně rozehrála. V prvních devíti gemech sice zaznamenala 14 z celkových 21 nevynucených chyb, zápas však zakončila s 24 vítěznými údery.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Zoufalý je ten titulek a výkon redaktora vůbec. Jděte už do háje pane Novotný.
Myslel jsem, že se hraje teprve druhé kolo.