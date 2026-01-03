Další rána pro britský tým. Hvězda Raducanuová nemohla nastoupit v United Cupu

Kapitán britského týmu pro United Cup musel řešit další komplikaci. Po omluvence Jacka Drapera není stoprocentně fit ani v tuto chvíli největší opora Emma Raducanuová (23). Bývalá šampionka US Open zatím z neznámého zdravotního důvodu nenastoupila k dnešnímu utkání s Japonskem.
Emma Raducanuová musela vynechat souboj s Japonskem (© MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Britové měli patřit mezi největší favority letošního ročníku United Cupu. Tim Henman počítal s účastí světové desítky Drapera i grandslamové šampionky Raducanuové. Jenže Draper se mu omluvil už před startem turnaje a teď laboruje se zdravím i Raducanuová.

Vítězka US Open 2021 měla nastoupit k dnešnímu duelu s Japonskem a vyzvat Naomi Ósakaovou. Do zápasu s bývalou světovou jedničkou ale nakonec kapitán musel poslat Katie Swanovou, která figuruje až na 276. místě světového pořadí.

Důvod omluvenky Raducanuové je zatím neznámý. "Nebylo to snadné rozhodnutí. Nechybělo moc a nastoupila by. V trénincích si vede velmi dobře. Nemyslím si, že je definitivně ze hry a může do turnaje ještě zasáhnout," řekl Henman.

Velkou Británii čeká ještě jeden zápas ve skupině. A to v pondělí proti Řecku, které si na úvod snadno poradilo s Japonskem. Raducanuová by se tak musela dát dohromady během 24 hodin.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
