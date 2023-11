Další zklamání pro Garciaovou. Francouzky na úvod BJK Cupu překvapivě nestačily na Itálii

Souboj, v němž byla Francie jasným favoritem, rozehrála Alizé Cornetová. Zkušená Francouzka, která má letos negativní zápasovou bilanci, ale zlepšenou formu ve španělské Seville zatím nenašla a prohrála s antukovou specialistkou Martinou Trevisanovou. Jedná se o její už čtvrtou porážku v řadě.

Do utkání s bývalou semifinalistkou French Open vstoupila ztraceným servisem, nicméně ve zbytku úvodního dějství dominovala a povolila Italce už jen jeden game. V následujících dvou setech si ovšem pouze jednou uhájila vlastní servis a nakonec v nich dohromady uhrála pouhé čtyři gamy.

Trevisanová, jež loni v nejprestižnější ženské týmové soutěži schytala dva kanáry od Leylah Fernandezové, letos pomohla své zemi v reprezentaci už počtvrté. Na začátku sezony v United Cupu splnila roli favoritky proti Malene Helgové a v semifinále si senzačně vyšlápla na Marii Sakkariovou. Itálie nakonec padla až ve finále. V dubnové kvalifikaci BJK Cupu si poradila se Slovenkou Viktórií Hrunčákovou.

Stav utkání mohla srovnat Caroline Garciaová. Favorizovaná světová dvacítka ale místo toho zapsala další velké letošní zklamání. V předchozí sezoně znovu nastartovala svou kariéru a posbírala včetně triumfu na Turnaji mistryň celkem čtyři trofeje. V té aktuální ovšem nedosáhla na žádný titul a chuť si možná nespraví ani v Seville.

Bývalá světová čtyřka potvrdila, že jí chybí sebevědomí a v koncovkách si moc nevěří. V tie-breaku nevyužila setbol na vlastním servisu, druhou sadu navzdory dvěma setbolům nedopodávala a v rozhodujícím dějství dvakrát ztratila náskok brejku. Jasmine Paoliniové podlehla po dvou hodinách a 37 minutách.

