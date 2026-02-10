Dauhá: Muchová versus Valentová o souboj s Plíškovou! Nosková už hraje, velká šance Siniakové

DNES, 07:00
Česko má už před startem úterního programu na prestižní tisícovce v Dauhá jisté místo ve čtvrtfinále. Karolína Plíšková se totiž v osmifinále utká s vítězkou dnešního derby mezi Karolínou Muchovou a Terezou Valentovou. Mezi nejlepší šestnáctku by měly projít také Linda Nosková a Kateřina Siniaková, které budou plnit roli favoritky.
Karolína Muchová nastoupí k českému derby s Terezou Valentovou (© MORGAN HANCOCK / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 10. 2.

Češi v akci
Nosková (9-ČR) – Gračovová (Fr.) | Grandstand 2 (13:00 SEČ)
Valentová (ČR)Muchová (14-ČR) | Grandstand 2 (14:30 SEČ)
Siniaková (ČR) – Osoriová (Kol.) | Grandstand 3 (14:30 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Muchovou čeká derby s Valentovou

Derby ve druhém kole mezi Karolínou Muchovou a Terezou Valentovou znamená jistotu alespoň jedné české čtvrtfinalistky, jelikož na vítězku tohoto českého souboje už čeká v další fázi bývalá šampionka Karolína Plíšková. Muchová nastoupí proti Valentové jako favoritka. Starší z českých tenistek je úspěšnější, má mnohem víc zkušeností a zatím se v letošní sezoně prezentuje stabilnější formou. Na oficiálních turnajích se ještě nepotkaly a není jasné, jak moc velkou roli může hrát jejich nedávný souboj v závěru loňské sezony v rámci Tenisové extraligy. V něm Valentová na halovém betonu naprosto dominovala a Muchovou deklasovala dvakrát 6:2. Výrazným faktorem by naopak mohla být únava. Valentová má za sebou včetně kvalifikace už tři zápasy a na kurtech strávila mnohem víc času než Muchová, které stačila jedna hladká výhra nad Jaqueline Cristianovou.

Více informací

Nosková a Siniaková budou plnit roli favoritky

Linda Nosková je krok od zopakování loňské osmifinálové účasti. Česká žebříčková jednička se v úvodním kole snadno vypořádala s nevyzpytatelnou hrozbou a smetla australskou hvězdičku Mayu Jointovou. O něco snadnější by mohlo být druhé kolo s Varvarou Gračovovou. Soupeřku ale nesmí podcenit, protože Francouzka je evidentně v posledních týdnech v solidní formě. Na Australian Open potrápila pozdější šampionku Jelenu Rybakinovou a v Dauhá prolétla kvalifikací a poradila si i se zkušenou veteránkou Laurou Siegemundovou. Pokud ale Nosková předvede svůj standard, tak by měla roli favoritky zvládnout. Do osmifinále Qatar Open může projít třetím rokem po sobě a i při svém celkově třetím startu v tomto dějišti. Gračovová může v některých pasážích zápasu vzdorovat, nicméně světovou dvanáctku by i kvůli své bilanci 5:24 proti hráčkám TOP 20 ohrozit neměla.

Více informací

 

Velkou šanci na postup má i Kateřina Siniaková. Aktuální deblová světová dvojka si suverénní výhrou nad světovou čtrnáctkou Clarou Tausonovou otevřela možnost na účast v osmifinále, která se ještě více zvýšila po skreči grandslamové šampionky Emmy Raducanuové. Ve druhém kole tak místo britské hvězdy vyzve Camilu Osoriovou a bude v roli favoritky. Na betonech je rodačka z Hradce Králové úspěšnější než její kolumbijská soupeřka a právě tento fakt by mohl být hlavním faktorem v jejich celkově druhém vzájemném duelu. Ten jediný předchozí se uskutečnil předloni na antukovém podniku WTA 125 ve Španělsku a i na silnějším povrchu Osoriové měla Siniaková jasně navrch. Tehdy zvítězila hladce 6:3, 6:4. Pokud souboj v Dauhá prohraje, bude to jistě považovat za promarněnou příležitost, přestože má soupeřka na kontě osm výher v řadě.

Více informací

 

Úterní program

CENTRE COURT (od 13:00 SEČ)
1. Cocciarettová (It.) – Gauffová (4-USA)
2. Šwiateková (1-Pol.) – Tjenová (Indon.)
3. Xinyu Wang (Čína) – Rybakinová (2-Kaz.) / nejdříve v 16:00 SEČ
4. Navarrová (12-USA) – Kalinská (-)


GRANDSTAND 1 (od 11:00 SEČ)
1. Kasatkinová (Austr.) – Mertensová (16-Belg.)
2. Alexandrovová (8-) – Ostapenková (Lot.) / nejdříve ve 12:30 SEČ
3. Jastremská (Ukr.) – Svitolinová (7-Ukr.)
4. Parksová (USA) – Qinwen Zheng (Čína)


GRANDSTAND 2 (od 11:30 SEČ)
1. Sakkariová (Řec.) – Paoliniová (6-It.)
2. Nosková (9-ČR) – Gračovová (Fr.) / nejdříve ve 13:00 SEČ
3. Valentová (ČR)Muchová (14-ČR)


GRANDSTAND 3 (od 11:30 SEČ)
1. Frechová (Pol.) – Liová (USA)
2. Zvonarevová (-) – Mboková (10-Kan.) / nejdříve ve 13:00 SEČ
3. Siniaková (ČR) – Osoriová (Kol.)

Kompletní program | Přehled turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

28
Přidat komentář
Georgino
10.02.2026 14:33
Lindu to začlo bavit?
Reagovat
chlebavevaju
10.02.2026 14:02
Nosková opět ostudnej výkon, ona i kdyz třeba ten zápas vyhraje, tak se na to téměř nedá dívat. Kysele ksichty, nezájem, dvojchyba za dvojchybou. Jako nestranný divák bych takové hračce nemohl fandit. Na ni není vůbec vidět žádná snaha, žádný zápal. Nic.
Reagovat
Georgino
10.02.2026 14:19
Nekoukám, ale rozumim, obvyklý Lindin mód.
Reagovat
chlebavevaju
10.02.2026 14:30
U ni je jediný koukatelny zapas jakmile hraje proti Swiatek, na ni se z nějakého důvodu umí namotivovat a sehrát kvalitní utkání. Ale jinak bída.
Reagovat
Kapitan_Teplak
10.02.2026 14:00
Co to ta Linda vyvádí
Reagovat
Ondřej.Jirásek
10.02.2026 13:54
Směnu mám až od 16:00 a nemůžu koukat. Co tam Linda vyvádí?
Reagovat
Serpens
10.02.2026 13:58
To co vždycky. Returny metr+ za čarami a neexistující první podání.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
10.02.2026 14:00
Reagovat
Kapitan_Teplak
10.02.2026 14:02
A po druhém uhrála dva míče z třinácti
Reagovat
Serpens
10.02.2026 14:03
To i Terka bývá na tom líp
Reagovat
frenkie57
10.02.2026 13:20
No super! Nosík nechala v šatně svůj kostýmek "nahé bříško"a vzala si kanárkově žluté šatky identické s těmi, co má Gračeva. A obě mají bílé kšilty.
Reagovat
Serpens
10.02.2026 13:42
A už to prasí. A když se člověk náhodou zaraduje, tak stejně nakonec zjistí, že si Lindu spletl se soupeřkou.
Reagovat
frenkie57
10.02.2026 14:48
Reagovat
pantera1
10.02.2026 13:55
A podle toho to taky vypadá, Lindice zaber .
Reagovat
aligo
10.02.2026 11:15
Serena se oficiálně vrací, pravděpodobně v IW
Reagovat
bardunek666
10.02.2026 11:26
A my se těšíme! Jsem na ni zvědavý.
Reagovat
JLi
10.02.2026 12:03
Bude lepší než Kvítí?
Reagovat
jackiec
10.02.2026 12:43
Všechny byly a budou lepší jak kvítí.
Reagovat
Serpens
10.02.2026 13:38
Přeju jí na chlup stejný návrat jako u Petry Kvitové.
Reagovat
JLi
10.02.2026 14:46
To snad nejde ani napodobit
Reagovat
Serpens
10.02.2026 14:47
To nemusí, nemusí vyhrát ani jeden zápas, Petra vyhrála aspoň jeden.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
10.02.2026 14:22
lhářka... Vidí u Venus, že mladým pomalu stačí, tak se ji zase zachtělo trocha slávy
Doufám, že ji pár schopných hráček brzy pošle definitivně na odpočinek.
Reagovat
Astarin
10.02.2026 09:57
Letos se ty naše setkávají nějak často. Ale asi i proto, že jsou aspoň schopné přejít přes první kola. Možná se mi to ale jen zdá.
Reagovat
frenkie57
10.02.2026 08:43
Všechny naše hráčky by měly bez větších problémů postoupit, v případě cz derby to bude Karolína.
Reagovat
pantera1
10.02.2026 09:46
Vidím to stejně . At
Reagovat
pantera1
10.02.2026 09:46
Se jim daří i přes ty nepříjemný okolností souboje Káji s Terkou .
Reagovat
frenkie57
10.02.2026 09:54
Jedné z nich mě bude dneska hodně líto. Tenis je někdy krutý.
Reagovat
pantera1
10.02.2026 10:38
To mi povídej, ale přiznám se, že to trošku víc přeju Mušce jenom zlaté.

A posílám song pro štěstí od Fredyho
Rituály musí být .

https://youtu.be/GglOC5tUT_c?si=aSImu4btvDoHCXp6
Reagovat

