Debata o GOAT: Je rozhodnuto? Djokovič získal rekordní 23. grandslamový titul a odpoutal se od Nadala

Debata o nejlepším hráči všech dob (GOAT) je s námi už několik let, bude pokračovat minimálně do konce kariér všech tří účastníků, Rafaela Nadala, Novaka Djokoviče a Rogera Federera, ačkoli posledního jmenovaného už na turnajích nejspíše nikdy neuvidíme. A velmi pravděpodobně dojde na tahanice fanoušků ještě dlouho poté, co řeknou tenisu sbohem i zbylí dva velikáni. Pojďme se podívat, jak si momentálně Big Three stojí. Článek průběžně aktualizujeme.