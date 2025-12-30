Divoká karta pro Kyrgiose? Australian Open si tím může poškodit image, varuje Philippoussis

Nad účastí Nicka Kyrgiose (30) na Australian Open 2026 stále visí otazník. Australský bouřlivák zatím nedostal divokou kartu do hlavní soutěže ani kvalifikace a rozhodně jednu z nich potřebuje, protože se momentálně nachází až na 671. místě žebříčku. Bývalá australská tenisová hvězda Mark Philippoussis (49) ovšem varuje, že start Kyrgiose by mohl poškodit image úvodního grandslamu sezony.
Nick Kyrgios stále čeká na verdikt pořadatelů Australian Open (© Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Kyrgios v posledních letech prakticky neustále bojuje se zraněními a slabší kondicí. Už dokonce pomýšlel i na konec kariéry. Australský bouřlivák je nicméně ochotný dát si ještě minimálně jednu šanci.

Novou tenisovou sezonu zahájí na domácím turnaji v Brisbane. Zatímco od pořadatelů této akce získal divokou kartu, na rozhodnutí organizátorů Australian Open stále čeká a momentálně nefiguruje v seznamu přihlášených pro hlavní soutěž ani kvalifikaci. Volných vstupenek přitom už moc nezbývá.

Je jasné, že vedení Australian Open stále váhá. Pro to má pochopení i bývalá australská hvězda a někdejší světová osmička Philippoussis. "Pokud bude hrát na sto procent a prohraje, tak to žádný problém nepředstavuje. Ale jestli dostane divokou kartu a nebude fyzicky fit, tak to může poškodit image turnaje i samotného Kyrgiose," uvedl dvojnásobný grandslamový finalista pro Daily Mail.

Od začátku sezony 2023 odehrál Kyrgios pouhých šest oficiálních zápasů. Před pár dny absolvoval souboj pohlaví s aktuální ženskou světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou a podle mnohých expertů nebyl fyzicky stoprocentní. "Nevím, co chce dělat se svou kariéru. Jestli to vůbec bude brát vážně. Loni a předloni se nemohl pořádně hýbat," řekl Philippoussis.

Australský tenis má zástup mladých talentů a uvědomuje si to i Philippoussis. Také proto o divoké kartě pro Kyrgiose pochybuje. "Máme tu spoustu talentovaných hráčů, kteří chtějí růst a mohou dostat šanci. Myslím si, že by měli pořadatelé Australian Open počkat do poslední chvíle. Uvidí se, jestli se mu bude dařit v přípravě."

Pořadatelé stále nejsou rozhodnutí

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
