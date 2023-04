Djokovič je na začátku antukového jara opět v útlumu. V Banja Luce prohrál s Lajovičem

Novak Djokovič v březnu musel vynechat turnaje Masters 1000 v USA a do antukového jara vstupuje třetí rok po sobě bez zápasového rytmu. A opět se to ukazuje jako problém.



Minulý týden na Masters 1000 v Monte Carlu znovu nevyhrál víc jak jeden zápas a již po druhém vystoupení se poroučel i z menšího podniku ATP 250 v Banja Luce. Navíc už několik dní po nešťastném úderu raketou laboruje s bolestí loktu.



V Bosně a Hercegovině, kam se turnaj přestěhoval z jeho rodného Bělehradu, si nejprve po obratu poradil s osmnáctiletým Francouzem Lucou Van Asschem, ale na kamaráda Dušana Lajoviče už nestačil a na extra pomalém kurtu prohrál 4-6 6-7.



V prvním setu Djokovič přišel dvakrát o podání a když za stavu 4-5 nevyužil tři brejkboly, sadu prohrál. Ve druhém dějství favorizovaný Srb odvrátil všech pět brejkbolů a v tie-breaku měl tři setboly v řadě. Jenže vedení 6-3 neudržel, ztratil pět míčků po sobě a po téměř dvou a půlhodinové bitvě pro něj turnaj skončil nečekaně už ve čtvrtfinále.

