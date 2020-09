Djokovič nechtěně napálil lajnovou sudí a byl diskvalifikován! Do čtvrtfinále jde Carreño

US OPEN - Novak Djokovič končí na letošním US Open již v osmifinále, vedoucí muž žebříčku ATP ale neopouští areál ve Flushing Meadows, kde byl největším favoritem, standardním způsobem. V utkání s Pablem Carreñem totiž po ztraceném servisu v úvodní sadě nechtěně napálil míčkem lajnovou sudí, kterou zranil, a po debatách s organizátory turnaje a umpirovou rozhodčí byl diskvalifikován.

Novak Djokovič letos vyhrál, co se dalo, a do dnešního utkání vstoupil se suverénní bilancí 26-0. I proto byl považován za největšího favorita US Open, kde v minulosti získal tři ze svých 17 grandslamových trofejí.

Jenže vedoucí muž žebříčku ATP 18. vavřín nepřidá a nedotáhne se na Rogera Federera (20) s Rafaelem Nadalem (19). Stejně jako loni končí v osmifinále. Zatímco loni kvůli zranění musel vzdát Stanovi Wawrinkovi, letos zranil někoho Djokovič a byl organizátory diskvalifikován!

Přitom k tomu vůbec dojít nemuselo. Djokovič měl za stavu 5-4 vedení 40-0 na returnu a už po prvním setbolu se zdálo, že první set získal. Jeho dnešní soupeř Pablo Carreño si však vyžádal překontrolování jestřábím okem a to ukázalo, že jeho forhend olíznul základní čáru. Španělský tenista následně zlikvidoval i zbývající dva setboly a za stavu 5-5 se po pádu Djokoviče, po němž si Srb nechal ošetřovat levé rameno, do vedení 40-0 pro změnu dostal on.

Djokovič si ale s nepříznivým stavem na rozdíl od svého soupeře poradit nedokázal a po ztrátě servisu při odchodu k lavičce napálil, i když ne plnou silou, míček do zadní části poloviny kurtu, z níž odcházel. Nechtěně však do krku trefil lajnovou sudí, ta se skácela k zemi, nemohla se zvednout a lapala po dechu. Djokovič se okamžitě omlouval a k lajnové sudí spolu s umpirovou rozhodčí přispěchal. Lajnová sudí nakonec centrální dvorec Arthura Ashe opustila.

Djokovič měl poté několikaminutovou debatu s umpirovou rozhodčí, supervisorem a dalšími organizátory turnaje. Ty prosil, aby nesáhli k diskvalifikaci. "Máte přece i jinou možnost, trestný game, trestný set." Nakonec ale marně. Verdiktem byla diskvalifikace a ztráta prize money za postup do osmifinále. Areál ve Flushing Meadows poté opustil velmi rychle a odmítl tiskovou konferenci.

"Správné rozhodnutí," komentoval verdikt bývalý britský tenista Tim Henman, kterého potkal stejný osud za podobný prohřešek ve Wimbledonu v roce 1995. "Sice na čárovou rozhodčí nemířil, ale napálil míč pryč a za své jednání musíte nést odpovědnost," uvedl Henman.

Mužský tenis tak bude mít po šesti letech nového grandslamového šampiona. Tím posledním, kdo na grandslamech nenašel přemožitele a má na kontě jediný titul, je Marin Čilič, který v roce 2014 ovládl právě US Open. Mimo Big Three na grandslamech naposledy triumfoval Andy Murray před čtyřmi roky ve Wimbledonu.

Carreñovým maximem na grandslamech je semifinále, to si zahrál před třemi lety právě v New Yorku a bude na něj moct navázat. V letošním čtvrtfinále se utká s Denisem Shapovalovem, nebo Davidem Goffinem.

Šanci na premiérový grandslamový triumf bude mít například Alexander Zverev. Třiadvacetiletý Němec přejel 6-2 6-2 6-1 o dva roky mladšího Alejandra Davidoviche Fokinu, který si zahrál premiérové grandslamové osmifinále, poprvé na letošním US Open neztratil set a zahraje si v New Yorku své první čtvrtfinále. O vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je semifinále letošního Australian Open, bude světová sedmička usilovat proti Bornovi Čoričovi, nebo Jordanovi Thompsonovi.