Dokáže Vondroušová potřetí v řadě skolit Sabalenkovou? Macháč bude plnit roli favorita
Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 9. 8.
Češi v akci
Macháč (19-ČR) - Mannarino (Fr.) | Court 7 (20:00 SELČ)
Vondroušová (ČR) - Sabalenková (1-) | P&G Center Court (neděle 01:00 SELČ)
* Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Vondroušová vyzve Sabalenkovou, Macháč je favorit
Markéta Vondroušová začala v Cincinnati suverénním vítězstvím nad Jaqueline Cristianovou a teprve podruhé v kariéře překročila na tisícovce v Ohiu úvodní kolo. V tomto ohledu byla úspěšná také předloni při posledním startu, kdy prošla až do čtvrtfinále. Letos má v soubojích s hráčkami TOP 10 bilanci 2:1, což zahrnuje skalp právě obhájkyně titulu Aryny Sabalenkové. Běloruska vyhrála 19 z posledních 20 duelů se soupeřkami figurujícími mimo TOP 50 žebříčku. Jedinou výjimkou je střetnutí právě s Vondroušovou nedávno v Berlíně. Vzájemná bilance je vyrovnaná 4:4 a Vondroušová vyhrála poslední dvě utkání loni na antuce ve Stuttgartu a letos na trávě v Berlíně. Sabalenková má na betonech navrch 3:2 a bude plnit roli favoritky.
Tomáš Macháč debutoval v Cincinnati loni a prohrál hned v prvním kole. Letos má ovšem jedinečnou šanci do tohoto podniku vstoupit vítězně, jelikož se utká s veteránem Adrianem Mannarinem, který prožívá velmi nepovedenou sezonu a sotva se drží v elitní stovce světového pořadí. Favorizovaný Macháč má solidní možnost oplatit francouzskému tenistovi nečekanou loňskou porážku z Masters v Indian Wells, kde po velmi špatném výkonu získal jen tři gamy. Mannarino prohrál 13 z posledních 15 soubojů s hráči TOP 30 žebříčku. Český tenista, který nemá v posledních měsících ideální formu, letos jen pětkrát nezvládl vstup do turnaje. Na druhou stranu se mu to třikrát stalo právě na úrovni Masters.
Sobotní program
P&G CENTER COURT (od 17:00 SELČ)
1. Šwiateková (3-Pol.) - Potapovová (-)
2. Martínez (Šp.) - Paul (13-USA)
3. Sinner (1-It.) - Galán (Kol.)
4. Vondroušová (ČR) - Sabalenková (1-) / nejdříve v neděli v 01:00 SELČ
5. Fritz (4-USA) - Nava (USA)
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Ruud (11-Nor.) - Rinderknech (Fr.)
2. Lysová (Něm.) - Keysová (6-USA) / nejdříve v 19:00 SELČ
3. Rybakinová (9-Kaz.) - Zarazúaová (Mex.)
4. Tiafoe (10-USA) - Carballés (Šp.) / nejdříve v neděli v 01:00 SELČ
5. Jeanjeanová (Fr.) - Anisimovová (5-USA) / nejdříve v neděli v 02:30 SELČ
COURT 7 (od 17:00 SELČ)
1. Erraniová/Paoliniová (1-It.) - Dolehideová/Keninová (USA)
2. S. Hsieh/Šibaharaová (Tchaj-wan/Jap.) - Dabrowská/Routliffeová (2-Kan./N. Zél.)
3. Macháč (19-ČR) - Mannarino (Fr.)
COURT 8 (od 17:00 SELČ)
1. Linetteová/Tausonová (Pol./Dán.) - Mihalíková/Nichollsová (SR/Brit.)
2. E. Navarrová/M. Navarrová (USA) - Olmosová/Sutjiadiová (Mex./Indon.)
3. Jovicová/Kruegerová (USA) - Baptisteová/Pegulaová (USA)
4. Krejčíková/Ostapenková (ČR/Lot.) - Danilinová/Kruničová (Kaz./Srb.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
