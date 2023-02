Dvojnásobná šampionka Kvitová začala v oblíbeném Dauhá hladkou výhrou. V akci bude ještě Plíšková

Petra Kvitová našla první letošní přemožitelku až v pátém zápase ve čtvrtfinále v Adelaide a do oblíbeného Dauhá dorazila po zklamání v podobě porážky ve druhém kole Australian Open s Anhelinou Kalininovou. V katarské metropoli úspěšně zahájila i svůj celkově devátý start, tři z posledních čtyř návštěv tohoto dějiště přetavila ve finále a v letech 2018 a 2021 tady triumfovala.

Do letošního velmi silně obsazeného ročníku (coby světová třináctka se nevešla mezi nasazené) vstoupila výhrou 7-5 6-2 nad světovou dvaadvacítkou Shuai Zhang, se kterou si poradila už potřetí v řadě.

Favorizovaná 32letá Češka byla v podstatě od začátku zápasu jasně lepší. V úvodním gamu však nevyužila čtyři brejkboly (tři v řadě) a pak nepotvrdila brejk na 3-2. Od stavu 4-5 ovšem na kurtu dominovala a o dva roky starší Číňance dovolila ve zbytku utkání, v němž si vypracovala skoro trojnásobek brejkbolů, už jen jednou uhájit servis.

Statistiky zápasu Kvitová - Zhang

O své již sedmé čtvrtfinále na tomto podniku, který si každoročně střídá status WTA 500 a WTA 1000 s Dubají, zabojuje proti Cori Gauffové. S americkou teenagerkou a turnajovou čtyřkou změří síly poprvé.

