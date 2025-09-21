Falešná zpráva o operaci. Na žádné jsem nebyl, divil se Tsitsipas
Tsitsipas startoval před týdnem na domácí půdě v daviscupovém utkání proti Brazílii, které nakonec Řecko prohrálo. Následně se odhlásil z Pekingu a v médiích i na sociálních sítích začala kolovat zpráva o operačním zákroku. Informaci zřejmě jako první uvedli řečtí novináři a převzali ji i další mezinárodní média.
Bývalý třetí hráč světa měl údajně ve čtvrtek podstoupit operaci kvůli vleklému problému se zády. Informace však nebyla pravdivá. "Vzhledem k posledním zprávám bych rád objasnil, že jsem na žádné operaci zad nebyl a vedu si dobře. Vaše starost pro mě hodně znamená," vzkázal svým fanouškům na Instagramu.
Tsitsipas nicméně potíže se zády skutečně mít může. Zdravotní problém by totiž vysvětloval jeho omluvenku na adresu pořadatelů pětistovky v Pekingu, kde ve čtvrtek začíná hlavní soutěž. Po Davis Cupu údajně navštívil lékaře a podstoupil i magnetickou rezonanci.
Zřejmě se ale nejedná o nic vážnějšího a zpět do akce by se měl vrátit na začátku října na Masters v Šanghaji. Poté má v plánu zúčastnit se štědře dotované exhibice Six Kings Slam v saúdskoarabském Rijádu.
