Falešná zpráva v médiích. Na žádné operaci jsem nebyl, divil se Tsitsipas

DNES, 12:53
Aktuality 0
Stefanos Tsitsipas (27) zrušil účast na blížícím se turnaji v čínském Pekingu a v médiích se začala šířit zpráva o tom, že podstoupil operaci zad. Nejlepší řecký tenista v historii ovšem informaci vyvrátil a své fanoušky v příspěvku na sociálních sítích uklidnil.
Stefanos Tsitsipas žádnou operaci nepodstoupil (© ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tsitsipas startoval před týdnem na domácí půdě v daviscupovém utkání proti Brazílii, které nakonec Řecko prohrálo. Následně se odhlásil z Pekingu a v médiích i na sociálních sítích začala kolovat zpráva o operačním zákroku. Informaci zřejmě jako první uvedli řečtí novináři a převzali ji i další mezinárodní média.

Bývalý třetí hráč světa měl údajně ve čtvrtek podstoupit operaci kvůli vleklému problému se zády. Informace však nebyla pravdivá. "Vzhledem k posledním zprávám bych rád objasnil, že jsem na žádné operaci zad nebyl a vedu si dobře. Vaše starost pro mě hodně znamená," vzkázal svým fanouškům na Instagramu.

Tsitsipas nicméně potíže se zády skutečně mít může. Zdravotní problém by totiž vysvětloval jeho omluvenku na adresu pořadatelů pětistovky v Pekingu, kde ve čtvrtek začíná hlavní soutěž. Po Davis Cupu údajně navštívil lékaře a podstoupil i magnetickou rezonanci.

Zřejmě se ale nejedná o nic vážnějšího a zpět do akce by se měl vrátit na začátku října na Masters v Šanghaji. Poté má v plánu zúčastnit se štědře dotované exhibice Six Kings Slam v saúdskoarabském Rijádu.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
