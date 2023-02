Fantastický Lehečka! V Dauhá vyřadil jedničku Rubljova a zahraje si o první finále

Jiří Lehečka se loni kvalifikoval na Turnaj mistrů pro mladíky, v Miláně se dostal až do finále a sám prohlásil, že nejspíše našel svou ideální hru. A zřejmě měl pravdu, protože v letošní sezoně se prezentuje životní formou a spokojený mohl odjíždět ze všech akcí. Navíc si značně vylepšil své žebříčkové maximum (37.) a všechny nezdary v tomto roce zaznamenal proti soupeřům z Top 20.

Jednadvacetiletý talent v United Cupu suverénně přehrál Alexandera Zvereva, v Aucklandu se probojoval z kvalifikace do druhého kola, na Australian Open se stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech, dvěma hladkými výhrami pomohl Česku na finálový turnaj Davisova poháru a excelentní výkony předvádí i v Dauhá, kde absolvuje svůj první individuální turnaj po senzačním tažení v Melbourne Parku.

Při debutu v katarské metropoli neztratil set s kvalifikantem Damirem Džumhurem ani Emilem Ruusuvuorim, se kterým loni dvakrát jasně prohrál, a ve čtvrtfinále si vyšlápl 4-6 6-4 6-3 na nasazenou jedničku a bývalého šampiona Andreje Rubljova. Jedná se o jeho druhý letošní a zároveň kariérní skalp Top 10 a žebříčkově nejcennější vítězství.

Lehecka with the biggest win of his career by ranking…



He takes down top seed Rublev in Doha, soaring into the semi-finals with a 4-6, 6-4, 6-3 result @qatartennis | #Qemo2023 pic.twitter.com/Us2c5598wo