Federer by rád pokračoval v rivalitě s Nadalem. Co legendární Švýcar chystá?
Federer má na kontě 20 grandslamových titulů. Nadal jich dokonce posbíral ještě o dva více. Ale hlavně se jedná o dva tenisty, kteří přilákali do světa bílého sportu obrovský počet fanoušků a tvoří jednu z nejlepších rivalit v tenisových dějinách.
Ta by mohla brzy mít pokračování, i když o trofeje, body do žebříčku ani finanční odměnu se v budoucnu bojovat nebude. Federer ukončil kariéru v roce 2022, Nadal loni. Ale ani jeden z nich evidentně nechce raketu definitivně pověsit na hřebík.
Švýcarská ikona totiž plánuje sérii exhibičních zápasů právě s Nadalem. "Bylo by skvělé, kdyby se to povedlo," řekl k této myšlence Federer. Ta visí ve vzduchu už nějakou dobu a Tony Godsick, dlouholetý agent Federera, zhruba před měsícem potvrdil, že je velmi reálná.
Obnovení rivality s Nadalem ale není hlavním cílem. "Bylo by to pro dobrou věc. Mám nadaci a mohli bychom inspirovat mladé lidi po celém světě," uvedl Federer pro švýcarský deník Tages-Anzeiger.
Federer nepochybuje o tom, že by jeden z jeho největších rivalů nabídku přijal. "Vím, že je Rafa naprosto otevřený myšlence znovu hrát tenis. Možná bychom mohli vytvořit tour, něco jako Fedal tour."
