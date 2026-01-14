Federer si přeje triumf Alcaraze na Australian Open. Bylo by to šílené, říká legenda
Mužská dvouhra na Australian Open 2026 má dva jasné favority. Těmi budou vítěz posledních dvou ročníků Jannik Sinner a Alcaraz, kteří si rovným dílem rozdělili posledních osm grandslamových titulů. Očekává se, že v neděli 1. února svedou souboj o titul. A Federer má jasno v tom, koho bude na úvodním grandslamu této sezony podporovat.
"Když sleduju Carlose (Alcaraze), tak vidím spoustu podobností v naší hře. V tom, co bychom na kurtu v daný moment udělali. Kdy bychom zahráli kraťas, šli na síť a hráli ofenzivně či defenzivně. Oba rádi hrajeme podle vlastních not," uvedl majitel 20 grandslamových trofejí, který Australian Open ovládl šestkrát.
Alcaraz nebude bojovat jen o svůj celkově sedmý grandslamový titul, nýbrž také o zkompletování kariérního Grand Slamu. "Bylo by to šílené, kdyby se mu to v tak mladém věku podařilo. Uvidíme, jestli se mu to povede. Pro tenis by to každopádně bylo neuvěřitelné a výjimečné."
Federer ale zároveň upozorňuje, že to nebude mít Alcaraz vůbec snadné. "Je tam stovka dalších hráčů, kteří nebudou s takovým plánem souhlasit. Udělají vše možné pro to, aby ho v průběhu turnaje zastavili."
Aktuálnímu lídrovi žebříčku Alcarazovi schází ke kompletní sbírce grandslamových vavřínů právě ten z Australian Open. Australský major je pro něj ovšem tím zatím jasně nejslabším z podniků velké čtyřky. V Melbourne Parku ještě nikdy nepřekročil čtvrtfinále a loni v něm vypadl s Novakem Djokovičem.
Pokud by Alcaraz titul získal, zkompletoval by jako nejmladší muž v historii kariérní Grand Slam. O ten bude usilovat v letošní sezoně také Sinner (na French Open) a v tenisových dějinách na něj dosáhlo jen osm mužských tenistů. V open éře ho vybojovali Rod Laver, Andre Agassi, Federer, Rafael Nadal a Djokovič.
