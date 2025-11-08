Finále Turnaje mistryň se blíží. Jedna z nejlepších rivalit nabídne novou šampionku
Sabalenková – Rybakinová | 17:00 SEČ
Aryna Sabalenková dohrávala semifinále Turnaje mistryň skoro o půlnoci tamního času a po dvou hodinách a 21 minutách udolala debutantku a letos fantasticky hrající Amandu Anisimovovou. Naštěstí pro světovou jedničku dokázala zlikvidovat všech pět brejkbolových hrozeb v úvodním setu a vyhrát čtyři poslední gamy zápasu (6:3, 3:6, 6:3).
Zatímco svou premiéru na Turnaji mistryň v roce 2021 zakončila již ve skupinové fázi, každý z následujících čtyř ročníků dotáhla minimálně do semifinále. Ve finále závěrečného vrcholu sezony je podruhé v kariéře, před třemi roky v hale v texaském Fort Worthu nestačila na znovuzrozenou Caroline Garciaovou.
Už před cestou do Rijádu měla jistotu, že druhou sezonu po sobě zakončí na postu světové jedničky. Sedmadvacetiletá Běloruska kraluje ženskému žebříčku naprosto zaslouženě a letos se jí daří i na těch největších turnajích. Na kontě má čtyři semifinále na úrovni WTA 1000, došla do něj na všech grandslamech a triumfovala v Miami, Madridu a na US Open.
Na probíhajícím Turnaji mistryň vyhrála všechny čtyři duely, i když musela stejně jako Rybakinová dvakrát do rozhodujícího setu. Ve skupinové fázi dokázala porazit obhájkyni titulu Coco Gauffovou, Jessicu Pegulaovou i Jasmine Paoliniovou a teď v sobotu může vylepšit svou bilanci 21:18 ve finálových utkáních.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: US Open, Madrid, Miami, Brisbane (triumf); French Open, Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na betonech: US Open, Miami, Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)
Bilance: 63:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na betonech: 39:6
Bilance proti hráčkám TOP 10: 15:4 (kariérní 55:41)
Bilance ve finále: 4:4 (kariérní 21:18)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (finále), Wimbledon (semifinále), US Open (triumf)
Sabalenková – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 12:8
Nejlepší výsledek: finále (2022, 2025)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve finále: 0:1
Generálka: Wuhan (semifinále)
Cesta turnajem: Paoliniová (6:3, 6:1), Pegulaová (6:4, 2:6, 6:3), Gauffová (7:6, 6:2), Anisimovová (6:3, 3:6, 6:3)
Jelena Rybakinová narazila v semifinále na Jessicu Pegulaovou, nastřílela 15 es, Američance pětkrát sebrala servis a po více než dvou hodinách boje zvítězila 4:6, 6:4, 6:3. Šestadvacetiletá Kazachstánka, která se na Turnaj mistryň kvalifikovala jako poslední z osmi účastnic, tak potvrzuje výbornou formu z posledních týdnů.
Bývalá wimbledonská šampionka je jednou z nejspolehlivějších hráček v aktuální sezoně a excelovala hlavně v úvodních kolech. Na vrchol ovšem mockrát nedošla a v květnu na antuce ve Štrasburku slavila svůj první triumf po více než roce. Před pár týdny přidala titul z Ningba, ale na velkou trofej stále a už velmi dlouho čeká.
Aktuální světová šestka vyhrála všechny tři zápasy v obtížné skupině. Recept našla na Igu Šwiatekovou, Amandu Anisimovovou i náhradnici Jekatěrinu Alexandrovovou. Momentálně má na kontě už deset vítězství v řadě, a navíc zvládla všech posledních šest soubojů se zástupkyněmi TOP 10 světového hodnocení.
Turnaje mistryň se účastní potřetí v kariéře a předloni v Mexiku i loni tady v Rijádu naopak ztroskotala již ve skupinové fázi. V sobotu dostane šanci zabojovat o svůj 11. kariérní titul a největší od triumfu ve Wimbledonu 2022. Na rozdíl od Sabalenkové má ve finále mírně negativní bilanci (10:11).
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Ningbo, Štrasburk (triumf)
Největší úspěchy na betonech: Ningbo (triumf)
Bilance: 58:19
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na betonech: 41:13
Bilance proti hráčkám TOP 10: 10:6 (kariérní 30:27)
Bilance ve finále: 2:0 (kariérní 10:11)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (3. kolo), US Open (osmifinále)
Rybakinová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 6:4
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: skupina
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Peking (3. kolo), Wuhan (čtvrtfinále), Ningbo (triumf), Tokio (semifinále)
Cesta turnajem: Anisimovová (6:3, 6:1), Šwiateková (3:6, 6:1, 6:0), Alexandrovová (6:4, 6:4), Pegulaová (4:6, 6:4, 6:3)
Vzájemná bilance: Sabalenková vede 8:5. V letošní sezoně se potkaly už třikrát. Sabalenková zvítězila v Berlíně (po odvrácených mečbolech) a ve Wuhanu a mezitím se Rybakinová radovala v Cincinnati. Konkrétně na Turnaji mistryň to mají na vzájemné duely 1:1 a pokaždé se hrály tři sety. Sabalenková je mírnou kurzovou favoritkou.
Sobotní program
CENTER COURT (od 14:00 SEČ)
1. Babosová/Stefaniová (7-Maď./Braz.) - V. Kuděrmetovová/Mertensová (4-/Belg.)
2. Sabalenková (1-) - Rybakinová (6-Kaz.) / nejdříve v 17:00 SEČ
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
