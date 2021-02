Finálový turnaj Billie Jean King Cupu bylo opět odloženo kvůli koronaviru

Finálový turnaj soutěže, která se do loňska jmenovala Fed Cup, se měl konat už loni v dubnu, ale kvůli pandemii koronaviru byl odložen a posléze v červnu přeložen na letošek.

"Situace s Covidem-19 zůstává vážná a omezující. A pro nás jsou na prvním místě zdraví a bezpečnost," vysvětlil prezident ITF David Haggerty v tiskové zprávě, proč se ani od 13. do 18. dubna nebude na antuce v hale hrát.

Pro dvanáctku kvalifikovaných týmů platí původní rozlosování. Češky, které dostaly divokou kartu, jsou ve skupině D spolu se Švýcarskem a Německem.

Federace ITF už dříve oznámila, že na finálovém turnaji rozdělí 18 milionů dolarů, z toho dvanáct mezi hráčky a šest mezi národní tenisové asociace.

Češky jsou nejúspěšnějším týmem poslední dekády, od roku 2011 získaly šest ze svých jedenácti trofejí. Pět zbývajících vybojovalo ještě společné Československo. Naposledy získaly stříbrný pohár po finále v Praze v roce 2018.

Osm zápasů play off, jejichž vítězové postoupí do kvalifikace o finálový turnaj pro rok 2022, by se mělo uskutečnit podle plánu 16. až 17. dubna.

The International Tennis Federation and the Hungarian National Sports Agency have announced that the Billie Jean King Cup by BNP Paribas Finals, due to take place on 13-18 April 2021, will be rescheduled to later dates in 2021.



Read more