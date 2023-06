Flipkensová pomáhá Muchové jako mentorka. Pokud zdraví dá, může vyhrát grandslam, říká belgičanka

Karolína Muchová prožívá nejlepší Roland Garros, dnes se od 11 hodin utká na pařížské antuce s Anastasiji Pavljučenkovovou už o postup do semifinále a vyrovnání grandslamového maxima. Za jejím úspěšným tažením stojí v pozadí také belgická hráčka Kirsten Flipkensová, semifinalistka Wimbledonu 2013 funguje v týmu olomoucké rodačky jako mentorka a poradkyně. Novinářům řekla, že pokud Češka zůstane zdravá, může se dostat do nejlepší desítky světového žebříčku a vyhrát i grandslamový titul.

"Známe se už celkem dlouho. Měla jsem také dobrý vztah s jejím bývalým koučem Davidem Kotyzou. Vždy jsem měla její styl hry ráda a jsme dobré kamarádky," řekla novinářům Flipkensová, která s Muchovou spolupracuje od začátku letošního roku.

"Jsem spíš mentorka. Předávám jí své zkušenosti o věcech na kurtu i mimo něj. Jsem pořád aktivní hráčka, hraju čtyřhru, ale když jsme obě na stejném turnaji, tak proč ne. Kája si vede dobře, mám z ní radost," doplnila.

Sedmatřicetiletá Belgičanka je pro české fanoušky známá i díky čtvrtfinále Wimbledonu 2013, v němž porazila Petru Kvitovou. Úspěch doteď označuje za jeden z největších v kariéře. I proto se při připomínce, že dnes pomáhá jiné české tenisce, pousměje. "Je to sranda, jak život funguje. S Karolínou si ale vážně rozumíme. Víme, kdy je čas na vážnou práci a kdy si je třeba udělat i trochu legrace," podotkla Flipkensová.

Velký arzenál zbraní

Bývalá světová třináctka střídala na Roland Garros sledování zápasů Muchové se svými zápasy ve čtyřhře, kterou hrála s Američankou Shelby Rogersovou. S Muchovou ji spojuje také pestrost a variabilita hry.

"Má velký arzenál zbraní. Je velmi talentovaná, umí hrát servis volej, slice či drop shot. Není jednoduché chtít všechny tyhle věci po jedné hráčce. Ona je ale ještě lepší, než jsem bývala já. Je vyšší, takže má lepší servis a má dobrý bekhend. Je velmi komplexní hráčkou. Jsem ráda, že jí pomáhám, jak jen to jde," uvedla.

Belgičanka věří, že olomoucká rodačka má na to být vysoko. "Hrála semifinále Australian Open, takže věřím, že pokud zůstane zdravá, může vyhrát grandslam a být v TOP 10. Potřebuje být jen fit a věřit procesu. Na začátku jsem jí říkala, že pokud bych v ni nevěřila, tak do toho nejdu. Sleduju ji už od loňského US Open a věřím, že grandslam může vyhrát," doplnila Flipkensová, která se také přátelí s Barborou Strýcovou nebo Petrou Cetkovskou.

Konec se blíží

Sama sehrála poslední duel ve dvouhře loni ve Wimbledonu. Nyní vyhlíží i rozlučku ve čtyřhře. "Určitě nebudu hrát ještě další dva, tři roky. Musím se rozhodnout, čemu se chci naplno věnovat. Na okruhu jsem hrála dvacet let, dřív nebo později se musím rozloučit," podotkla s tím, že ji láká právě pozice trenérky.

"Už jsem pomáhala několika hráčkám, jako (Alison) Van Uytvanckové. Jsem také asistentkou ve Fed Cupu, takže myslím, že to má budoucnost," dodala Flipkensová.