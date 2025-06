French Open: Djokovič vyzve ve šlágru Zvereva. V Paříži skončí minimálně jeden favorit

Minimálně jeden z největších favoritů se rozloučí s letošním ročníkem French Open. V rámci středečních čtvrtfinálových duelů se totiž utkají trojnásobný šampion Novak Djokovič (38) s loňským finalistou Alexanderem Zverevem (28). Vítěz už bude znát semifinálového protivníka, který vzejde ze souboje mezi světovou jedničkou Jannikem Sinnerem a překvapením turnaje Alexanderem Bublikem. Ženská čtvrtfinále obstarají Coco Gauffová s Madison Keysovou a Mirra Andrejevová s domácí senzací Lois Boissonovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 4. 6.

Čtvrtfinále mužů

Sinner (1-It.) - Bublik (Kaz.) | Court Philippe-Chatrier (14:00 SELČ)

Djokovič (6-Srb.) - Zverev (3-Něm.) | Court Philippe-Chatrier (20:15 SELČ)



Čtvrtfinále žen

Gauffová (2-USA) - Keysová (7-USA) | Court Philippe-Chatrier (11:00 SELČ)

M. Andrejevová (6-) - Boissonová (Fr.) | Court Philippe-Chatrier (12:30 SELČ)

Sinner – Bublik | 14:00 SELČ

Jannik Sinner na letošním French Open dominuje tak neskutečným způsobem, že i udržet si proti němu servis se dá považovat za úspěch. Do čtvrtfinále prošel bez ztráty setu a v posledních dvou kolech povolil jen tři gamy Jiřímu Lehečkovi a osm Andrejovi Rubljovovi. Vynikající výkonností se prezentoval i loni na US Open a letos na Australian Open, přestože se pořád řešila jeho dopingová kauza. Tu má za sebou a vypadá to, že hraje na ještě vyšší úrovni než předtím.

Po tříměsíčním trestu se na kurty vrátil před pár týdny na domácím Masters v Římě a už má na kontě skalpy Francisca Cerúndola, Caspera Ruuda, Tommyho Paula a Rubljova. Jedinou porážku v tomto období utrpěl proti rivalovi Carlosovi Alcarazovi v římském finále. Od podzimu 2023 prožívá nejlepší období a jeho výsledková a výkonnostní stabilita je až neuvěřitelná. Třiadvacetiletý Ital tak naprosto zaslouženě kraluje žebříčku ATP.

Loni postoupil na všech 14 turnajích aspoň do čtvrtfinále a letos se mu to podařilo na všech třech akcích. Něco takového naposledy dokázali členové legendární Big Three (Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič). V tomto famózním období Sinner neuspěl ve čtvrtfinále jen proti Daniilovi Medveděvovi ve Wimbledonu a Rubljovovi na kanadském Masters, pokaždé až v rozhodujícím setu. Na grandslamech prohrál úvodní čtyři čtvrtfinále, ovšem z posledních šesti to má 5:1.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport / Enetpulse)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf); Řím (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (finále)

Bilance: 16:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 9:1

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 3:0 (kariérní 87:17)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 5:5)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Sinner – French Open

Kariérní bilance: 20:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:1

Generálka: Řím (finále)

Cesta turnajem: Rinderknech (6:4, 6:3, 7:5), Gasquet (6:3, 6:0, 6:4), Lehečka (6:0, 6:1, 6:2), (17) Rubljov (6:1, 6:3, 6:4)

Alexander Bublik je naopak velmi dobře známý svými nestabilními výkony i výsledky. Jeho momentální tažení na French Open je přímo šokující, protože antuku rozhodně nemá v lásce a ta v Paříži je jedna z nejpomalejších na tour. Už obrat ve druhém kole z 0:2 na sety proti Alexovi de Minaurovi byl senzační a ještě větší šok přišel v osmifinále po čtyřsetové výhře nad světovou pětkou Jackem Draperem.

Tyto skalpy jen potvrzují, jak moc umí být 27letý Kazachstánec nebezpečný, pokud má motivaci a hraje svůj nejlepší tenis. A to bez ohledu na povrch. Takové antukové výkony se však rozhodně neočekávaly, obzvláště po protrápených úvodních měsících sezony na oblíbených betonech. Výsledkem je nejlepší antukové jaro v kariéře zahrnující osmifinále v Madridu a triumf na challengeru v Turíně.

Po vítězství nad Draperem se stal prvním mužským zástupcem Kazachstánu ve čtvrtfinále grandslamů v otevřené éře tenisu. Za sebou má zatím jen dva souboje se světovými jedničkami a v minulosti neuhrál proti lídrům žebříčku set. Nepovedlo se mu to proti Andymu Murraymu ve Wimbledonu 2017 ani Novakovi Djokovičovi v Davis Cupu 2021.

Vizitka Alexandera Bublika. (@ Livesport / Enetpulse)

Bublik – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (čtvrtfinále)

Bilance: 22:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 15:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:2 (kariérní 12:24)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Bublik – French Open

Kariérní bilance: 8:6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (2. kolo), Turín challenger (triumf), Hamburk (1. kolo)

Cesta turnajem: Duckworth (6:2, 6:4, 6:4), (9) De Minaur (2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2), H. Rocha (7:5, 6:1, 6:2), (5) Draper (5:7, 6:3, 6:2, 6:4)

Vzájemná bilance: Sinner vede 3:1. Pro italského favorita by měl být i tento zápas formalitou a na papíře vypadá snadněji než potenciální souboj s kamarádem Jackem Draperem. Bublik si vede v Paříži nad očekávání, nicméně pokud mu zápas nevychází, tak má tendenci se vzdát. Tady mu hrozí, že bude od začátku tahat za jasně kratší konec. Proti Sinnerovi každopádně nastoupí jako obrovský outsider.

Djokovič – Zverev | 20:15 SELČ

Novak Djokovič chtěl rozhodně osmifinále s Cameronem Norriem zvládnout co nejrychleji, protože jeho následující protivník Zverev měl po skreči Tallona Griekspoora dost usnadněnou práci. S britským outsiderem si poradil bez ztráty setu. Na rozdíl od poslední generálky v Ženevě, kde s Norriem jeden set prohrál. Více než tři sady nemusel absolvovat ani proti Mackenziemu McDonaldovi, Corentinovi Moutetovi a Filipovi Misolicovi.

Osmatřicetiletý Srb už nebudí takový strach jako ještě před pár lety. A to kvůli slabším výkonům i výsledkům, které mohou být spojeny s pokročilejším tenisovým věkem a zřejmě i nedostatkem motivace. Pořád ale touží po další grandslamové trofeji. A možná právě French Open pro něj představuje největší příležitost, protože má více času na své údery i pohyb. Navíc loni v areálu Rolanda Garrose porazil Carlose Alcaraze v souboji o olympijské zlato a zkompletoval sbírku všech možných velkých triumfů. Ještě k tomu přijel po titulu v Ženevě, svém 100. na hlavní tour.

Během své kariéry ukončil dominanci Rogera Federera ve Wimbledonu a porazil více než jednou Rafaela Nadala na French Open. A další obrovská výzva před ním leží teď, protože v Paříži by nejspíše musel po cestě za triumfem porazit všechny členy TOP 3 žebříčku. Mnozí neočekávají, že by to mohl zvládnout. Ale pokud se někdo může vzepřít takovým předpokladům, tak je to právě 38letý srbský rekordman. Na letošním Australian Open skolil Alcaraze a potvrdil, že herně pořád má na ty nejlepší. O pár dní později v semifinále však skrečoval proti Zverevovi.

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport / Enetpulse)

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (triumf); Miami (finále)

Největší úspěchy na antuce: Ženeva (triumf)

Bilance: 20:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 8:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:1 (kariérní 260:117)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 48:10)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Djokovič – French Open

Kariérní bilance: 100:16

Nejlepší výsledek: triumf (2016, 2021, 2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 11:5

Generálka: Madrid (2. kolo), Ženeva (triumf)

Cesta turnajem: McDonald (6:3, 6:3, 6:3), Moutet (6:3, 6:2, 7:6), Misolic (6:3, 6:4, 6:2), Norrie (6:2, 6:3, 6:2)

Alexander Zverev potkal Tallona Griekspoora na French Open i loni a tehdy ve třetím kole doháněl obrovské manko v rozhodující páté sadě. Potíže se daly očekávat i letos, když v osmifinále prohrával 0:3. Nizozemec se ovšem začal trápil zdravotně a ve druhé sadě utkání skrečoval. Osmadvacetiletý Němec tak pošetřil před šlágrem s Djokovičem síly.

Ve čtvrtfinále French Open je pátým rokem po sobě a na grandslamech se mezi nejlepší osmičku dostal popatnácté v kariéře. Není tak překvapením, že v posledních letech je na majorech jedním z nejstabilnějších hráčů. Ovšem pořád čeká na první grandslamový triumf, a to i kvůli obvykle slabší psychické odolnosti proti kolegům z užší špičky právě na turnajích velké čtyřky. K premiérovému titulu byl blízko i loni v Paříži, když ve finále vedl 2:1 na sety nad Carlosem Alcarazem.

Na velmi oblíbených podnicích Masters má se zástupci TOP 10 solidní bilanci 21:24. Jenže na grandslamech s nimi dokázal vyhrát pouze pět z 22 soubojů. Navíc některé z těchto skalpů zapsal za velmi příznivých okolností, třeba proti nezkušenému Alcarazovi, zdravotně indisponovanému Ruudovi a naposledy v duelu se zraněným Djokovičem na letošním Australian Open.

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport / Enetpulse)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (triumf); Australian Open (finále)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov (triumf)

Bilance: 29:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 18:6

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:2 (kariérní 55:71)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 9:5)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Zverev – French Open

Kariérní bilance: 38:9

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 4:2

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (čtvrtfinále), Hamburk (osmifinále)

Cesta turnajem: Tien (6:3, 6:3, 6:4), De Jong (3:6, 6:1, 6:2, 6:3), Cobolli (6:2, 7:6, 6:1), Griekspoor (6:4, 3:0 skreč)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 8:5. Zverev jako jeden z mála narušoval dominanci Djokoviče. Nejúspěšnějšímu hráči všech dob znemožnil třeba útok na kalendářní Golden Grand Slam v roce 2021 na olympiádě v Tokiu a uspěl proti němu i ve finále na Masters v Římě či na Turnaji mistrů. Na majorech však obvykle bývá v takových zápasech poloviční. Hodně tak bude záležet na jeho psychické odolnosti v kritických momentech. Podmínky i formát na tři vítězné sety mu rozhodně hrají do karet a mohl by Djokoviče na grandslamech poprvé skolit (bez skreče). Šance jsou vyrovnané.

Gauffová – Keysová | 11:00 SELČ

Coco Gauffová už pátým rokem po sobě postoupila do čtvrtfinále French Open a na jednom grandslamu něco takového dokázala jako nejmladší od krajanky Venus Williamsové na US Open v letech 1997-2001. Ve čtyřech z pěti takových tažení neztratila aktuální světová dvojka jediný set, což platí i pro probíhající ročník.

Jednadvacetiletá Američanka měla nejvíc práce v posledních dvou kolech, když byla jediný game od ztráty setu proti Marii Bouzkové i Jekatěrině Alexandrovové. Ve čtvrtfinálových duelech na grandslamové scéně má poloviční úspěšnost 4:4, v Paříži 2:2. Na této úrovni může zapsat první semifinále od loňských vystoupení v Melbourne a Paříži.

Přestože v závěru loňské sezony kralovala na tisícovce v Pekingu a také na prestižním Turnaji mistryň, na první letošní semifinále dosáhla až teď v průběhu antukového jara. Pořádně se rozjela až v posledních týdnech, během nichž prošla do finále v Madridu a Římě. Na první triumf v této sezoně však pořád čeká.

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport / Enetpulse)

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Madrid (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Madrid (finále)

Bilance: 28:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 15:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:3 (kariérní 28:32)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 4:4)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Gauffová – French Open

Kariérní bilance: 24:5

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2:2

Generálka: Madrid (finále), Řím (finále)

Cesta turnajem: Gadecká (6:2, 6:2), T. Valentová (6:2, 6:4), Bouzková (6:1, 7:6), (20) Alexandrovová (6:0, 7:5)

Madison Keysová si v osmifinále poradila 6:3, 7:5 s krajankou Hailey Baptisteovou a protáhla svou aktuální grandslamovou neporazitelnost už na 11 zápasů. Zatímco v loňském roce se momentální světová osmička ani jednou nepodívala do čtvrtfinále majorů, na letošním Australian Open slavila svůj premiérový grandslamový titul.

V polovině ze čtyř utkání na probíhajícím French Open čelila Američankám. To zahrnuje také napínavou bitvu s bývalou finalistkou Sofií Keninovou ve třetím kole. Třicetiletá Američanka dokonce musela likvidovat manko 0:3 v rozhodujícím setu a také odvracet celkem tři mečboly. Nakonec po dvou a půl hodinách boje urvala výhru 4:6, 6:3, 7:5.

Ještě mnohem náročnější cestu absolvovala na lednovém Australian Open, kde přežila pět třísetových zápasů. Celkově má ve čtvrtfinálové fázi grandslamových podniků pozitivní bilanci 7:4. Konkrétně v Paříži to má 1:1, v roce 2018 prošla do semifinále a v následujícím ročníku naopak čtvrtfinále prohrála.

Vizitka Madison Keysové. (@ Livesport / Enetpulse)

Keysová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 28:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 9:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:2 (kariérní 33:48)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 7:4)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Keysová – French Open

Kariérní bilance: 28:12

Nejlepší výsledek: semifinále (2018)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1:1

Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (3. kolo)

Cesta turnajem: Savilleová (6:2, 6:1), Boulterová (6:1, 6:3), (31) Keninová (4:6, 6:3, 7:5), Baptisteová (6:3, 7:5)

Vzájemná bilance: Keysová vede 3:2. Starší z Američanek vyhrála poslední dvě střetnutí, včetně toho velmi těsného a třísetového loni na antukové tisícovce v Madridu. Gauffová se na letošním French Open prezentuje o něco lepší výkonností a díky tomu nastoupí proti Keysové jako favoritka.

Andrejevová – Boissonová | 12:30 SELČ

Mirra Andrejevová odehrála v osmifinále svůj zatím nejtěžší zápas na turnaji, dokonce jí hrozilo, že poprvé bude potřebovat všechny tři sety. Světová šestka ovšem manko 3:5 ve druhé sadě zlikvidovala, odvrátila i setbol a bývalou krajanku Darju Kasatkinovou nakonec zdolala 6:3, 7:5. Reprezentantce Austrálie tak oplatila loňskou porážku z finále v Ningbu.

V úvodních kolech byla 18letá ruská kometa o něco suverénnější a nedala výraznější šanci Cristině Bucsaové, Ashlyn Kruegerové ani Julii Putincevové. Už na třetím antukovém turnaji v řadě postoupila do čtvrtfinále, povedlo se jí to také v Madridu a Římě. A nyní zaútočí na první semifinále od triumfů na tisícovkách v Dubaji a Indian Wells.

Také své druhé kariérní grandslamové čtvrtfinále absolvuje na antukovém French Open, kde loni v této fázi senzačně skolila Arynu Sabalenkovou a pak v semifinále podlehla Jasmine Paoliniové. Pokud uspěje i tentokrát, tak se stane nejmladší hráčkou od Martiny Hingisové (1997-98), která bude ve dvou ročnících French Open po sobě v semifinále.

Vizitka Mirry Andrejevové. (@ Livesport / Enetpulse)

Andrejevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dubaj (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 31:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 11:3

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 0:0 (kariérní 66:10)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:0)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Andrejevová – French Open

Kariérní bilance: 11:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Bucsaová (6:4, 6:3), Kruegerová (6:3, 6:4), (32) Putincevová (6:3, 6:1), (17) Kasatkinová (6:3, 7:5)

Lois Boissonová se postarala v osmifinále o pořádný šok, navíc na dvorci Philippa Chatriera. Dvaadvacetiletá francouzská outsiderka držela krok s nasazenou trojkou Jessicou Pegulaovou. Obě aktérky si pětkrát prohrály servis a rodačka z Dijonu nakonec senzačně zvítězila 3:6, 6:4, 6:4. Pokračuje tak ve svém debutu v hlavních soutěžích grandslamů.

Jediný předchozí start v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu absolvovala před pár týdny na domácí antuce v rouenské hale a skončila již ve druhém kole. O pár dnů později slavila výročí svého premiérového skalpu TOP 100, který vybojovala před rokem na domácí akci 125k v Saint-Malo proti krajance Varvaře Gračovové.

A teď na French Open prožívá životní turnaj a stala se žebříčkově nejníže postavenou čtvrtfinalistkou po 40 letech. Od začátku loňské sezony posbírala pět triumfů na antukových dvorcích, přestože se letos v únoru vrátila po devítiměsíční zdravotní pauze způsobené vážným zraněním kolene. V žebříčku si po vystoupení v Paříži polepší o více než 200 míst.

Vizitka Lois Boissonové. (@ Livesport / Enetpulse)

Boissonová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (čtvrtfinále)

Bilance: 20:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 19:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:0 (kariérní 1:0)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (nehrála)

Boissonová – French Open

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: 125 Saint-Malo (1. kolo), W75 Saint-Gaudens (triumf)

Cesta turnajem: (24) Mertensová (6:4, 4:6, 6:3), Kalininová (6:1, 6:2), Jacquemotová (6:3, 0:6, 7:5), (3) Pegulaová (3:6, 6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Boissonová se může stát první divokou kartou v semifinále French Open v otevřené éře tenisu. Andrejevová by ovšem tento historický úspěch dopustit neměla, jelikož s francouzskými hráčkami vyhrála bez ztráty setu oba předchozí souboje v tomto dějišti a půjde do utkání jako obrovská favoritka.

Středeční program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 11:00 SELČ)

1. Gauffová (2-USA) - Keysová (7-USA)

2. M. Andrejevová (6-) - Boissonová (Fr.)

3. Sinner (1-It.) - Bublik (Kaz.)

4. Djokovič (6-Srb.) - Zverev (3-Něm.) / nejdříve ve 20:15 SELČ



COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)

1. legendy

2. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Danilinová/Kruničová (Kaz./Srb.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

