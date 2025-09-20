Fritz po skvělém výkonu smetl Alcaraze. Tým světa vede v Laver Cupu o čtyři body
Evropa – Svět 3:7
Fritz do utkání s Alcarazem nastupoval po výhrách De Minaura a Cerúndola, kteří tým světa poslali do vedení 5:3. Američan tak nebyl pod velkým tlakem a mohl pouze překvapit, navíc chtěl Španělovi vrátit rok starou porážku právě z této týmové soutěže, kdy s ním prohrál jasně ve dvou setech. Letos byl však scénář naprosto opačný.
Pátý hráč světa hned na úvod musel odvrátit dva brejkboly, těžkou situaci však zvládla a rozjel se. Podání lídra žebříčku získal už ve čtvrté hře a tento jediný proměněný brejkbol mu k zisku sady stačil. Alcaraz se trápil především po druhém podání, kde získal jen 33 % míčků.
I ve druhém setu byl Američan dominantní na podání a mohl si dovolit riskovat v gamech na příjmu. Alcarazovi sebral servis hned dvakrát a od stavu 1:2 zápas zakončil pěti vyhranými gamy v řadě. Připsal si tak vůbec první skalp šestinásobného grandslamového šampiona, na kterého našel recept až ve čtvrtém vzájemném střetnutí.
"Vždy když jsem proti němu hrál, tak mě brejknul hned na začátku a takto proti někomu jako je on určitě začínat nechcete. Dneska jsem ten první game ustál, a to mi pomohlo," řekl Fritz po zápase. "Hrál jsem beze strachu při důležitých bodech," dodal.
Fritz tak navázal na výhru Argentince Cerúndola, který předtím ve dvou setech přehrál Runeho a poslal tým světa do vedení o dva body. O vytvoření ještě většího náskoku právě bojují ve čtyřhře Ruud s Runem proti Michelsenovi s De Minaurem.
