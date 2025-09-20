Fritz po skvělém výkonu smetl Alcaraze. Tým světa vede v Laver Cupu o čtyři body

LAVER CUP - Taylor Fritz (27) v Laver Cupu překvapil skalpem světové jedničky Carlose Alcaraze (22) a zvýšil vedení týmu světa na 7:3. Američan v San Franciscu porazil šampiona nedávného US Open snadno 6:3, 6:2. Dva body získal také Argentinec Francisco Cerúndolo (27), který přehrál 6:3 7:6 Dána Holgera Runeho (22). Nyní se hraje ještě čtyřhra, do které nastoupily Casper Ruud (26) s Runem a Alex de Minaur (26) s Alexem Michelsenem (21).
Taylor Fritz si vyšlápl na Carlose Alcaraze (@ ČTK / AP / Jeff Chiu / Profimedia)

Evropa – Svět 3:7

Fritz do utkání s Alcarazem nastupoval po výhrách De Minaura a Cerúndola, kteří tým světa poslali do vedení 5:3. Američan tak nebyl pod velkým tlakem a mohl pouze překvapit, navíc chtěl Španělovi vrátit rok starou porážku právě z této týmové soutěže, kdy s ním prohrál jasně ve dvou setech. Letos byl však scénář naprosto opačný.

Pátý hráč světa hned na úvod musel odvrátit dva brejkboly, těžkou situaci však zvládla a rozjel se. Podání lídra žebříčku získal už ve čtvrté hře a tento jediný proměněný brejkbol mu k zisku sady stačil. Alcaraz se trápil především po druhém podání, kde získal jen 33 % míčků.

I ve druhém setu byl Američan dominantní na podání a mohl si dovolit riskovat v gamech na příjmu. Alcarazovi sebral servis hned dvakrát a od stavu 1:2 zápas zakončil pěti vyhranými gamy v řadě. Připsal si tak vůbec první skalp šestinásobného grandslamového šampiona, na kterého našel recept až ve čtvrtém vzájemném střetnutí.

"Vždy když jsem proti němu hrál, tak mě brejknul hned na začátku a takto proti někomu jako je on určitě začínat nechcete. Dneska jsem ten první game ustál, a to mi pomohlo," řekl Fritz po zápase. "Hrál jsem beze strachu při důležitých bodech," dodal.

Fritz tak navázal na výhru Argentince Cerúndola, který předtím ve dvou setech přehrál Runeho a poslal tým světa do vedení o dva body. O vytvoření ještě většího náskoku právě bojují ve čtyřhře Ruud s Runem proti Michelsenovi s De Minaurem.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
