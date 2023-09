Fruhvirtová ukončila sérii devíti porážek, v Číně jí vzdala Masárová. Do akce jde ještě Kvitová

Linda Fruhvirtová (18) díky skreči soupeřky ukončila sérii devíti porážek a připsala si své první vítězství po třech měsících. Trápící se bývalé člence TOP 50 žebříčku vzdala za stavu 6:1, 2:6, 0:1 ze svého pohledu Rebeka Masárová (24). Do turnaje v čínském Ningbu vstoupí v rámci pondělního programu také Petra Kvitová (33), nasazená dvojka se utká s kvalifikantkou Annou-Lenou Friedsamovou (29).

Linda Fruhvirtová si trápením prošla už v závěru loňského roku po senzačním triumfu na podniku WTA v Indii, jenže letos je její krize o poznání horší a už alarmující. V aktuální sezoně zaznamenala pouhé dvě vítězné série, a to po cestě do osmifinále grandslamového Australian Open a do čtvrtfinále na trávě v Birminghamu.

Aby toho nebylo málo, nedaří se jí po nepovedené sezoně amerických betonů ani na těch asijských. Do čínského Ningba přijela se sérií devíti porážek zahrnující nezdary v prvním kole v japonské Ósace i čínském Guangzhou. Šňůru prohraných zápasů přerušila, ačkoli souboj s Rebekou Masárovou nerozehrála vůbec dobře.

Statistiky zápasu Masárová - Fruhvirtová

Bývalá 49. hráčka světa, která kvůli neúspěšné obhajobě bodů za loňské prvenství v Čennaí vypadla z TOP 100 žebříčku, uhrála v úvodní sadě jediný game. První hru na servisu zvládla, ale v následujících třech si podání ani jednou neudržela, přestože pokaždé vedla 30:0.

Mnohem lepší vstup měla do druhého dějství. I díky chybám soupeřky si vypracovala náskok 3:0 a Masárová poté začínala odpadat a za stavu 0:5 si zřejmě kvůli nevolnosti zavolala na kurt fyzioterapeuta. Fruhvirtová na druhý pokus set dopodávala a ten rozhodující zahájila brejkem. Švýcarská rodačka reprezentující Španělsko se poté rozhodla v utkání nepokračovat.

Fruhvirtová, jež s Masárovou zvládla i třetí vzájemný souboj, bude usilovat o své čtvrté kariérní čtvrtfinále na turnajích WTA. Její soupeřkou ve druhém kole bude nasazená čtyřka Anna Blinkovová, se světovou čtyřicítkou změří síly poprvé.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.