Gauffová ukončila návrat Wozniacké na grandslamy. Rozjetá Američanka vyhlíží obhájkyni Šwiatekovou

Cori Gauffová (19) vyhrála během probíhající sezony amerických betonů 15 ze 16 zápasů a na US Open protáhla aktuální neporazitelnost už na devět utkání. Jedna z největších favoritek přetlačila 6:3, 3:6, 6:1 bývalou vedoucí ženu pořadí a dvojnásobnou finalistku Caroline Wozniackou (33), která se vrací po více než tříleté pauze. O první semifinále na newyorském grandslamu bude domácí hvězdička usilovat proti obhájkyni titulu a světové jedničce Ize Šwiatekové, či Jeleně Ostapenkové.

Cori Gauffová je už nějakou dobu stabilní členkou TOP 10 pořadí a před startem probíhající US Open Series posbírala tři tituly. Avšak teprve až v posledních týdnech na domácích betonech chytla životní formu, což potvrzuje 15 ze 16 zvládnutých duelů a aktuální devítizápasová neporazitelnost.

Už na začátku srpna na WTA 500 ve Washingtonu slavila svůj první triumf na akcích vyšších než WTA 250 a po těsné čtvrtfinálové porážce s krajankou a deblovou parťačkou Jessicou Pegulaovou v Montrealu ovládla také "tisícovku" v Cincinnati, kde ve finále nedala šanci Karolíně Muchové.

Statistiky zápasu Wozniacká - Gauffová

Díky famózním výkonům a posledním výsledkům se zaslouženě zařadila mezi největší favoritky letošního ročníku US Open. A ve Flushing Meadows se zatím s touto rolí pere statetně, ačkoli už třikrát musela do rozhodujícího dějství a dvakrát doháněla manko setu. Po bitvách s Laurou Siegemundovou a Elise Mertensovou potřebovala všechny tři sady také v premiérovém souboji s bývalou světovou jedničkou a grandslamovou šampionkou Caroline Wozniackou. Hladký průběh měl jen duel s 16letou kometou Mirrou Andrejevovou.

Proti dvojnásobné mamince a finalistce ročníků 2009 a 2014 Wozniacké, jež na začátku srpna překvapivě obnovila kariéru, kterou ukončila po Australian Open 2020, ztratila v každém setu jednou servis. V utkání navíc čelila většímu počtu brejkbolových hrozeb (10) než zkušená a o 14 let starší Dánka (7). Šance však využívala mnohem lépe a přemožitelce Petry Kvitové sebrala podání pětkrát. Do rozhodující sady vstoupila prohraným servisem, ale pak už dominovala.

Gauffová si zahraje čtvrtfinále grandslamů popáté (1:3). Třikrát se do této fáze probojovala na pařížské antuce, kde loni dokráčela až do finále. Na US Open je mezi nejlepší osmičkou podruhé, před rokem nestačila na rozjetou Caroline Garciaovou.

Ani tentokrát nebude její soupeřka vůbec jednoduchá. Dozví se ji po skončení souboje mezi obhájkyní titulu a světovou jedničkou Igou Šwiatekovou a další grandslamovou vítězkou Jelenou Ostapenkovou.

