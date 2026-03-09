Indian Wells: Muchová si musí dát pozor, bojovnici Siniakovou čeká brutální výzva

DNES, 13:00
Dvě české tenistky se pokusí v pondělí doplnit v osmifinále prestižní tisícovky v Indian Wells krajanku Lindu Noskovou. Zatímco rozjetá Karolína Muchová bude jasnou favoritkou, ale rozhodně by neměla nebezpečnou chorvatskou soupeřku podcenit, specialistku na bitvy Kateřinu Siniakovou naopak čeká přesně opačná role proti loňské šampionce a světové osmičce.
Profily hráčů (7)
Siniaková Kateřina
Muchová Karolina
Ruzic Antonia
Andreeva Mirra
Karolína Muchová bude opět plnit roli jasné favoritky (© Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia)

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 9. 3.

Češi v akci
Muchová (13-ČR) – Ružičová (Chorv.) | Stadium 4 (19:00 SEČ)
Siniaková (ČR) – M. Andrejevová (8-) | Stadium 1 (21:00 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Muchová si musí dát pozor

Karolína Muchová má na kontě už sedm vítězství v řadě a tato parádní série zahrnuje její zatím největší triumf, který urvala v polovině února v Dauhá. Bylo jasné, že po třítýdenní pauze bude aktuální česká jednička nerozehraná, což se projevilo v úvodním zápase v Indian Wells proti Anně Bondárové. Maďarské outsiderce dokonce nabídla celkem čtyři setboly. Podobně pomalejšímu začátku by se raději měla v následujícím utkání s Antonií Ružičovou vyvarovat, i když opět bude plnit roli obrovské favoritky.

Chorvatka totiž pokračuje ve vzestupu a podle posledních výsledků to vypadá, že je nebezpečná hlavně proti těm nejlepším tenistkám. V Dubaji trápila Jelenu Rybakinovou, která jí nakonec vzdala, a vzdorovala i pozdější finalistce Elině Svitolinové a teď v Kalifornii vyřadila grandslamovou finalistku Qinwen Zheng. Muchová se s Ružičovou už jednou utkala. A to loni v Montrealu, kde zvítězila ve dvou těsných setech 7:5, 7:5 a v úvodním dějství musela dohánět manko 2:5 a také odvracet setboly.

Více informací

 

Brutální výzva pro Siniakovou

Kateřina Siniaková už teď může hodnotit své letošní vystoupení v Indian Wells na výbornou. Rodačka z Hradce Králové totiž i díky své bojovnosti perfektně využila obě šance na zisk cenného skalpu a skolila grandslamovou šampionku Sofii Keninovou i grandslamovou finalistku Leylah Fernandezovou. A to vždy po prohraném úvodním setu, přičemž proti Kanaďance na kurtu strávila tři a půl hodiny. Známky zdravotního problému ale naštěstí nejeví a o den později slavila suverénní postup ve čtyřhře.

Teď ji však čeká další velké jméno a na rozdíl od předchozích dvou zápasů role jasné outsiderky. Ve třetím kole totiž vyzve na centrálním dvorci loňskou šampionku a světovou osmičku Mirru Andrejevovou. Siniaková odehrála 46 soubojů s hráčkami TOP 10 a vyhrála 11krát, naposledy loni ve Wimbledonu proti Qinwen Zheng. V duelu s Andrejevovou, která má v letošní sezoně výbornou formu, se dávají české hráčce jen velmi malé šance. Obzvláště poté, co ruská kometa začala drtivým vítězstvím 6:0, 6:0 nad Solanou Sierraovou.

Více informací

V pondělí se dohrají všechna zbývající utkání třetího kola a poznáme druhou polovinu letošních osmifinalistů. V akci budou také legendární Novak Djokovič, světová jednička Carlos Alcaraz, Iga Šwiateková či Jelena Rybakinová. Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry.

 

Pondělní program

STADIUM 1 (od 19:00 SEČ)
1. Djokovič (3-Srb.) – Kovacevic (USA)
2. Siniaková (ČR) – M. Andrejevová (8-) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Sakkariová (32-Řec.) – Šwiateková (2-Pol.)
4. Alcaraz (1-Šp.) – Rinderknech (26-Fr.) / nejdříve v úterý v 02:00 SEČ
5. Kosťuková (28-Ukr.) – Rybakinová (3-Kaz.) / nejdříve v úterý v 04:00 SEČ


STADIUM 2 (od 19:00 SEČ)
1. Pegulaová (5-USA) – Ostapenková (26-Lot.)
2. F. Cerúndolo (19-Arg.) – Draper (14-Brit.)
3. Michelsen (USA) – Fritz (7-USA)
4. Keysová (15-USA) – Kartalová (Brit.) / nejdříve v úterý v 02:00 SEČ
5. Medveděv (11-) – Báez (Arg.)


STADIUM 4 (od 19:00 SEČ)
1. Muchová (13-ČR) – Ružičová (Chorv.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

11
Přidat komentář
Marduch
09.03.2026 14:10
"Muchová si musí dát pozor".
Reagovat
PTP
09.03.2026 14:25
Musí použít ochranu.
Reagovat
GaelM
09.03.2026 13:25
Já myslím, že Andreeva je zrovna typ soupeřky, proti které má Katka slušnou šanci. Samozřejmě to může taky skončit 6:1 6:2, ale dávám jí tady rozhodně větší šance než třeba proti Svitolině, která číhá v dalším kole.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 13:27
Uvidíme. Rozhodně by měla vzdorovat víc než Sierra, ale vidím to pro Katku jako strašně těžký zápas. Nejsem si jistý, jestli má proti Miře nějaké zbraně. Jedině zkusit hodně chodit na síť, protože pochybuju, že ji upinká.
Reagovat
aligo
09.03.2026 13:10
Slovo brutální se dost opakuje, ale ano, monumentální, astronomická, možná přímo bezprecedentní, či výzva galaktických rozměrů
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 13:11
Ty ošklivej lháři! Slovo brutální jsme v titulku naposledy měli v češi v akci 18. února
Reagovat
aligo
09.03.2026 13:11
Jako by to bylo včera!
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 13:12
Reagovat
aligo
09.03.2026 13:15
Ostatním slovům to může přijít nespravedlivé... třeba spojení titánská, nebo nejgigantičtější výzva jsem asi ještě neviděl
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 13:15
Tak třeba někdy použiju
Reagovat
aligo
09.03.2026 13:16
Reagovat

Nový komentář

