Indian Wells: Muchové i Siniakové hrozí konec. Obě čelí drsné výzvě a neoblíbené soupeřce

DNES, 13:00
Karolína Muchová a Kateřina Siniaková se pokusí ve středu doplnit ve čtvrtfinále prestižní tisícovky v Indian Wells krajanku Lindu Noskovou. Obě Češky však stojí před velmi těžkou výzvou a budou čelit neoblíbené soupeřce. Osm zápasů neporažená Muchová změří síly se světovou dvojkou a dvojnásobnou šampionkou Igou Šwiatekovou a proti člence TOP 10 bude hrát i Siniaková.
Karolína Muchová vyzve neoblíbenou Igu Šwiatekovou (© Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia)

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 11. 3.

Češi v akci
Muchová (13-ČR) – Šwiateková (2-Pol.) | Stadium 1 (19:00 SEČ)
Siniaková (ČR) – Svitolinová (9-Ukr.) | Stadium 2 (23:00 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Muchová i Siniaková vyzvou neoblíbenou soupeřku

Rozjeté Karolíně Muchové dost reálně hrozí, že přijde o svou momentální osmizápasovou neporazitelnost. Ta zahrnuje životní triumf na tisícovce v Dauhá a také dvě výhry na probíhající akci v Indian Wells, kde si bez ztráty setu poradila s Annou Bondárovou i Antonií Ružičovou. Po příznivém losu ji čeká v osmifinále soupeřka úplně jiného kalibru. A sice dvojnásobná šampionka a světová dvojka Iga Šwiateková.

Polská hvězda a majitelka šesti grandslamových trofejí bude mírnou favoritkou. V letošní sezoně sice nemá nejlepší možnou formu, nicméně podmínky v Indian Wells jí náramně sedí a i šestý start v hlavní soutěži dotáhla do osmifinále. Muchová to bude mít velmi těžké i z toho důvodu, že prohrála poslední čtyři souboje a ve vzájemné bilanci ztrácí 1:4. Poslední střetnutí se uskutečnilo loni právě v osmifinále v Indian Wells a česká tenistka schytala debakl 1:6, 1:6. Tentokrát by Muchová takový výprask obdržet neměla, ale čeká ji ohromně složitá výzva.

Neoblíbenou soupeřku bude mít i Kateřina Siniaková. Další z českých nadějí je navíc ve velké nevýhodě, protože se v každém ze tří singlových zápasů nadřela a v Indian Wells hraje i čtyřhru. Rodačka z Hradce Králové se v kalifornské poušti stala specialistkou na obraty. Po prohraném úvodním setu totiž skolila grandslamovou šampionku Sofii Keninovou, grandslamovou finalistku Leylah Fernandezovou i obhájkyni titulu Mirru Andrejevovou.

Jen ve dvouhře strávila na kurtech už zhruba osm a půl hodiny a včera ani neměla den volna, protože absolvovala deblové čtvrtfinále. Aby toho nebylo málo, tak i ona vyzve členku TOP 10 žebříčku. Její soupeřkou bude Elina Svitolinová, která má v letošní sezoně vynikající fazónu a může se pochlubit 17 výhrami z 20 odehraných zápasů. Ukrajinka bude mít kromě fyzického fondu výhodu i v tom, že ovládla všechny čtyři předchozí duely se Siniakovou. Pokaždé se ovšem jednalo o třísetovou bitvu a na tu poslední došlo předloni právě v tomto dějišti.

Ve středu se na prestižní tisícovce v Indian Wells zkompletuje obsazení čtvrtfinále. O místo mezi nejlepší osmičkou budou usilovat také Carlos Alcaraz, Novak Djokovič proti obhájci titulu Jackovi Draperovi, Jelena Rybakinová či Jessica Pegulaová.

Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry.

 

Středeční program

STADIUM 1 (od 19:00 SEČ)
1. Muchová (13-ČR) – Šwiateková (2-Pol.)
2. Pegulaová (5-USA) – Bencicová (12-Švýc.)
3. Alcaraz (1-Šp.) – Ruud (13-Nor.)
4. Djokovič (3-Srb.) – Draper (14-Brit.) / nejdříve ve čtvrtek v 02:00 SEČ
5. Erraniová/Paoliniová (1-It.) – H. Guo/Mladenovicová (Čína/Fr.)


STADIUM 2 (od 19:00 SEČ)
1. Hijikata (Austr.) – Norrie (27-Brit.)
2. Medveděv (11-) – Michelsen (USA) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Siniaková (ČR) – Svitolinová (9-Ukr.) / nejdříve ve 23:00 SEČ
4. Kartalová (Brit.) – Rybakinová (3-Kaz.)
5. Chačanov/Rubljov (-) – Rinderknech/Vacherot (Fr./Monako) / nejdříve ve čtvrtek v 02:00 SEČ

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

19
Přidat komentář
Vlk-v-trave
11.03.2026 15:43
Skoda, ze ten zapas Iga x Karolina neni hrany v night-session uplne posledni...
jek je pozdeji vecer, tak Iguska usina... takhle behem dne je jak kralicek duracell. ;-))
Reagovat
aligo
11.03.2026 15:32
Óó, změna nadpisu Smekám! hned je to lepčejší
Reagovat
pantera1
11.03.2026 15:06
Holky naše jestli dnes postoupíte, tak to bude brutální peklo . Kája si musí dát pozor na Igušku, protože ta si nechá pro fiftýn koleno vrtat a Kači to se Svitkou nebude mít o nic jednodušší, ale Sysla taky porazila ani neví jak, proč by to nemohlo vyjít i dnes.

Pěkně ohnivě na ně .
https://youtu.be/S7Plis5xFBg?is=0OV3PHNLAMBZSD1a
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 14:51
Brutální výzva pro světovou dvojku! Swiatek hrozí konec!
Reagovat
Ondřej.Jirásek
11.03.2026 14:52
Reagovat
The_Punisher
11.03.2026 15:30
Taky bych to tak viděl
Reagovat
PTP
11.03.2026 13:51
Jana 13.6.2010 neděle, Alena 13.6.2008 pátek
Reagovat
PTP
11.03.2026 13:50
Jana 13.6.2010 neděle, Alena 13.6.2008 pátek
Reagovat
asgard33
11.03.2026 14:55
Takže něco jako Blíženecký dvojčata s dvouletým zpožděním.
Reagovat
PTP
11.03.2026 13:23
Tak teď už jde z tlustejch do tenkejch, jestli holky vyhrajete, tak vás budu milovat nejmíň do pátku.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
11.03.2026 13:24
Jako i jeden postup by byl velkej úspěch, tohle je fakt strašně těžký. Trošku víc věřím Katce paradoxně. Svitolina je letos výborná, ale přijde mi hratelnější než Šwiatek, který podmínky v Indian Wells sedí fakt strašně moc. V podstatě je to taková hardová antuka
Reagovat
Diabolique
11.03.2026 13:34
Naděje je ... United Cup ...
Iga 2026
Reagovat
Ondřej.Jirásek
11.03.2026 13:37
Určitě je. Šwiatek letos není v nejlepší formě a Karolína je teď na vlně, ale vzhledem k podmínkám to moc nevidím. Ale rozhodně leze vyloučit, že ji Karolína přehraje.
Reagovat
Diabolique
11.03.2026 13:40
Sakra ... koukám že to ruší znaky, psal jsem, že Iga 2026 menší menší než Iga 2024 a 2025. Ale že už se rozehrává ...
Reagovat
aligo
11.03.2026 13:16
Zase brutální brutální sem, brutální tam
Reagovat
Ondřej.Jirásek
11.03.2026 13:17
Dneska to jinak nešlo
Reagovat
aligo
11.03.2026 13:17
Ale určitě by se nějaké jiné synonymum našlo
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.03.2026 13:25
Nešly by u Kováčkových doplnit data narození? Případně děkuji.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
11.03.2026 13:26
Určitě. Koukám, že chybí jen u Aleny. Poprosím o doplnění a mělo by se brzy objevit.
Reagovat

