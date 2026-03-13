Indian Wells: Noskovou čeká extrémní výzva! Češka zkusí šokovat proti světové jedničce
Sabalenková – Nosková | 23:59 SEČ
Aryna Sabalenková prošla do semifinále v Indian Wells bez ztráty setu a rozhodně nebude chtít dovolit rozhodující sadu ani proti outsiderce Lindě Noskové.
Zápasové informace a forma
Sabalenková pokračuje v excelentních výkonech, v Indian Wells je téměř neprůstřelná na vlastním servisu a už potřetí v kariéře se na "pátém grandslamu" dostala do semifinále. Světová jednička letos v kalifornské poušti zatím neztratila set a nejvíc práce ze všech čtyř zápasů měla s kanadskou kometou Victorií Mbokovou ve čtvrtfinále (7:6, 6:4).
V předchozích kolech si poradila s Himeno Sakacumeovou, Jaqueline Cristianovou a bývalou šampionkou Naomi Ósakaovou. Celkově čelila 13 brejkbolům a 12 z nich odvrátila, sebrat servis jí zvládla pouze Cristianová. Už na šestém turnaji v řadě je v semifinále. Tato série začala během triumfu na US Open a zahrnuje i titul z Brisbane a finále na Australian Open, po němž vynechala únorovou tour na Blízkém východě.
Nosková ve čtvrtfinále nastřílela 13 es, vyrobila dohromady 30 vítězných úderů oproti 18 nevynuceným chybám a splnila roli favoritky proti senzaci turnaje Talii Gibsonové. Australskou kvalifikantku, která prožila v Indian Wells životní turnaj, zdolala po výsledku 6:2, 4:6, 6:2. V kalifornské poušti už několikrát vylepšila své osobní maximum. V minulosti startovala v tomto dějišti třikrát a nikdy se nepodívala dál než do třetího kola.
Začátek sezony se české tenistce nepovedl a na úvodních čtyřech turnajích posbírala dohromady pouhých pět výher. V Indian Wells ovšem ožila, když nedala šanci Jessice Bouzasové ani vycházející hvězdě Alexandře Ealaové a mezitím zvládla parádní bitvu s rozjetou Soranou Cirsteaovou. Přesně taková forma jí loni pomohla k zatím nejlepší sezoně a také k posunu na 12. místo žebříčku.
Vzájemná bilance
Sabalenková vede 1:0. Dosud se střetly pouze ve finále na začátku sezony 2023 v australském Adelaide, kde Nosková vzdorovala, ale podlehla favoritce 3:6, 6:7.
Zajímavosti a fakta
Sabalenková má obecně velmi silnou bilanci v semifinálových zápasech a konkrétně od začátku roku 2024 disponuje v těchto duelech úspěšností 18:5.
Běloruska má na kontě už 13 finálových účastí na úrovni WTA 1000, loni došla do závěrečného kola v Indian Wells, Miami a Madridu.
Nosková zatím hrála finále na nejvyšším okruhu šestkrát. V semifinále má poloviční úspěšnost 5:5 a jednou postoupila do finále bez boje.
Polovinu ze svých šesti finálových účastí zapsala Nosková v loňském roce. Na turnajích WTA 1000 byla zatím ve finále pouze loni na podzim v Pekingu.
Sázkařská analýza
Není pochyb o tom, že Nosková v Indian Wells ožila, vrátila se do skvělé formy z loňského roku a zaslouží si pozici v TOP 20 žebříčku. Sabalenková je však ještě o třídu výš a většina tenistek na ni vůbec nestačí. I proto je Běloruska v podstatě největší favoritkou na každém turnaji, kterého se účastní. Dá se očekávat, že jasná outsiderka Nosková neuhraje se světovou jedničkou ani set a Sabalenková bude pokračovat v Indian Wells ve své krasojízdě.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf); Australian Open (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf); Australian Open (finále)
Bilance: 15:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 15:1
Bilance proti hráčkám TOP 20: 6:1 (kariérní 109:60)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 13:6)
Bilance v semifinále: 2:0 (kariérní 42:21)
Grandslamy: Australian Open (finále)
Sabalenková – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 19:6
Nejlepší výsledek: finále (2023, 2025)
Loňský výsledek: finále
Bilance v semifinále: 2:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Sakacumeová (6:4, 6:2), Cristianová (6:4, 6:1), (16) Ósakaová (6:2, 6:4), (10) Mboková (7:6, 6:4)
Nosková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Indian Wells (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (semifinále)
Bilance: 9:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 9:4
Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 11:19)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 1:0)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 5:5)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo)
Nosková – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 7:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Dauhá (2. kolo), Dubaj (2. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Bouzasová (6:3, 6:3), Cirsteaová (6:7, 6:4, 6:4), (31) Ealaová (6:2, 6:0), Gibsonová (6:2, 4:6, 6:2)
Rybakinová – Svitolinová | sobota 02:00 SEČ
Jelena Rybakinová i Elina Svitolinová prožívají vynikající vstup do sezony, nicméně v závěrečných kolech je obvykle větší spoleh na Kazachstánku.
Zápasové informace a forma
Rybakinová je znovu v semifinále v Indian Wells poté, co už počtvrté za poslední měsíce porazila Jessicu Pegulaovou. Světová trojka prohrávala ve druhé sadě 1:4 a musela dvakrát podávat na udržení se v tomto setu, nicméně ani tak proti své kolegyni z TOP 10 žebříčku rozhodující dějství nepřipustila (6:1, 7:6). Její cesta do semifinále se tak neobešla bez komplikací, ovšem ještě větší potíže měla v úvodním zápase s Hailey Baptisteovou, v němž potřebovala tři sety.
I tak dala zapomenout na nepovedený únor a nyní navazuje na naopak parádní leden. Ten zahrnuje druhý grandslamový titul, který po skalpech tří hráček TOP 6 (Aryna Sabalenková, Iga Šwiateková a Pegulaová) vybojovala na Australian Open. Na úvodním majoru sezony hrála ve vynikající formě a byla posilněná famózním závěrem loňského roku zahrnujícím prvenství v Ningbu a na Turnaji mistryň.
Svitolinová narazila ve čtvrtfinále na Šwiatekovou, s níž v posledních třech soubojích neuhrála jediný set. Teď v Indian Wells ovšem vzdorovala mnohem víc, a dokonce dokázala polskou rivalku, která vyrobila přes 40 nevynucených chyb, skolit. Ukrajinka zazářila vítězstvím 6:2, 4:6, 6:4 a favorizovanou dvojnásobnou šampionku tohoto kalifornského podniku z turnaje nečekaně vyřadila.
Pro bývalou světovou trojku se jedná o první skalp TOP 2 od Wimbledonu 2023, kde porazila právě Šwiatekovou. Na tvrdých površích čekala na takto cenné vítězství od Turnaje mistryň 2019. V letošní sezoně zaznamenala už 19. výhru a v této statistice na ženském okruhu zatím vede. Její letošní bilance je celkově působivá (19:3) a v tomto roce hrála už dvakrát finále.
Vzájemná bilance
Stav 3:3. Svitolinová vyhrála ve dvou setech poslední souboj loni na antukové tisícovce v Madridu. Ukrajinka měla navrch také v jejich jediném předchozím duelu na tvrdých površích, který se uskutečnil na olympiádě v Tokiu v roce 2021.
Zajímavosti a fakta
Rybakinová je v semifinále v Indian Wells podruhé, před třemi lety si tady došla až pro titul.
Kazachstánce se v poslední době v semifinále moc nedařilo a jen čtyři z posledních dvanácti přetavila ve finále (Štrasburk, Ningbo, Turnaj mistryň a Australian Open).
Rovněž Svitolinová si zahraje semifinále v Indian Wells podruhé, v roce 2019 podlehla pozdější šampionce Biance Andreescuové.
Po návratu z mateřské pauzy v roce 2023 byla Svitolinová ve finále pětkrát. Letos hrála o titul už dvakrát, přičemž v Aucklandu uspěla a na tisícovce v Dubaji naopak prohrála.
Sázkařská analýza
Rybakinová i Svitolinová mají v letošní sezoně fantastickou formu a obě už posbíraly minimálně 16 vítězství v tomto roce. Navíc mají vyrovnanou vzájemnou bilanci, takže se dá očekávat, že by tento souboj v Indian Wells mohl nabídnout rozhodující set. Rybakinová má nicméně větší palebnou sílu a je obvykle v závěrečných kolech spolehlivější než Svitolinová, takže by mohla mít navrch a postoupit do finále.
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf)
Bilance: 16:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 16:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:0 (kariérní 35:27)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 5:6)
Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 23:15)
Grandslamy: Australian Open (triumf)
Rybakinová – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 15:3
Nejlepší výsledek: triumf (2023)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance v semifinále: 1:0
Generálka: Dauhá (čtvrtfinále), Dubaj (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Baptisteová (7:6, 2:6, 6:2), (28) Kosťuková (6:4, 6:4), Kartalová (6:4, 4:3 skreč), (5) Pegulaová (6:1, 7:6)
Svitolinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Auckland (triumf); Dubaj (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf); Dubaj (finále)
Bilance: 19:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 19:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:2 (kariérní 47:59)
Bilance v semifinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 5:8)
Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 24:26)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Svitolinová – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 21:11
Nejlepší výsledek: semifinále (2019, 2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance v semifinále: 0:1
Generálka: Dauhá (osmifinále), Dubaj (finále)
Cesta turnajem: volný los, Siegemundová (7:6, 4:6, 6:3), Kruegerová (6:4, 6:2), Siniaková (6:1, 1:1 skreč), (2) Šwiateková (6:2, 4:6, 6:4)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
SF - WTA
Aryna x Linda: Aryna
Rybka x Elina: Rybka
Opacko z AO vcetne s vitezkou.
Titul Rybka (davam na ni tak 80%)
Moznosti aby se tak nestalo.
Elinka maminka: no musela by najit cestu nejen na returnu, co bude tezke, take mit nadeji, ze Rybka bude mit slabsi den na servisu... ale take musi u same Eliny drzet hodne servis. Uzivat prohozy a variace s delkou uderu... sanci urcite ma, ale Rybka musi trochu pomoct, a Elinka musi mit opet dobry den. Hodne tezke, pokud bereme v uvahu Vukova v boxu a skvelou formu Rybky... nebot tu ma podle mne nej. formu ze vsech na titul.
Linda: musi lajnovat, nic mezi... unudit souperku vice nez divaka, rozbit uplne rytmus zapasu... sanci urcite ma, ale tady take musi Aryna trochu pomoct a Linda proste musi byt v lajnovacim modu... urcite muze byt privetivejsi, ze zapas zacina v 17:00 mistniho casu, ikdyz skoda, ze ne jeste pozdeji... trochu vic vidim sance u Lindy nez Eliny, nebot Aryna s ni hrala hodne davno, kdy Linda hrala jinym stylem, muze to byt pro ni hodne neprijemne jak nebude mit zapas uplne pod kontrolou...
Pokud by se povedlo Eline nebo Linde vyhrat, tak opet zajimavy zapis do historie ;-)
prvni ceska ever na Masters IW ve finale, nebo maminka...
Drzim palce, ikdyz tomu moc neverim..., ale stat se v pusti mohou ruzne veci...;-) Staci jak zaveje poradne vitr... a muze se z duelu stat i loterie s prekvapenim atd. Tim nej. prekvapenim jmenem poustni zazrak by bylo finale Elina x Linda ;-) Tak treba :-D
https://youtu.be/KzOI_IxB7NA?is=uKzeUvw_YfQvmdm8
Takže:
