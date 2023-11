Italové jsou krok od 'Salátové mísy'. Ve finále Davis Cupu je do vedení poslal Arnaldi

Australané jsou ve finále stejně jako před rokem a útočí na 29. titul v týmové soutěži. Víc jich mají jen Američané, kteří vyhráli dvaatřicetkrát. Italové jsou ve finále po 25 letech, Davis Cup ovládli zatím jedinkrát v roce 1976.

Australané vedení dvanáctým hráčem světa Alexem de Minaurem vyřadili ve čtvrtfinále české tenisty a v semifinále porazili Finsko. Italové si na závěrečném turnaji poradili s Nizozemskem a Srbskem, kterému nepomohla ani světová jednička Novak Djokovič. Ten v sobotním semifinále prohrál s Jannikem Sinnerem a poté neuspěl ani ve čtyřhře.

Matteo Arnaldi si letos odbyl premiérovou sezonu v daviscupovém výběru a pro tým kapitána Filippa Volandriho byl velmi platným hráčem. Ve dvouhře vyhrál tři ze čtyř zápasů a kolena se mu nerozklepala ani na úvod finále, ve kterém Itálie nastoupila poprvé od roku 1998.

Dvaadvacetiletý Ital si po dvou a půl hodinách boje poradil s Alexeiem Popyrinem. V rozhodujícím třetím setu čelil celkem osmi brejkbolům ve čtyřech různých gamech, ale všechny dokázal zlikvidovat a zvítězil 7:5, 2:6, 6:4.

