Ivaška ve Winston-Salemu vyřadil jedničku a bývalého šampiona Carreña

Ilja Ivaška prožívá svou dosud nejlepší sezonu. V Mnichově si proti Alexanderu Zverevovi připsal první skalp hráče Top 10 a podruhé v kariéře postoupil do semifinále turnaje ATP. Ve Wimbledonu si poprvé zahrál osmifinále grandslamu a ve světovém žebříčku se vyšplhal už na 63. místo, což je jeho maximum.



Tento týden ve Winston-Salemu poprvé v hlavní soutěži turnaje ATP vyhrál čtyři zápasy po sobě a potřetí v kariéře postoupil do semifinále. Cestou do něj porazil zkušeného Itala Andrease Seppiho, bývalého vítěze US Open Marina Čiliče, Němce Jana-Lennarda Struffa a naposledy vyřadil i světovou dvanáctku Pabla Carreña.



Sedmadvacetiletý Bělorus si s šampionem z roku 2016 a letos nasazenou jedničkou poradil 7-6 6-3 a zaznamenal čtvrtý skalp hráče Top 20. Soupeři nenabídl ani jeden brejkbol, po servisu ztratil jen osm míčků.



Ve svém celkově třetím semifinále na okruhu ATP bude Ivaška čelit Finu Emilu Ruusuvuorimu (h2h 1-1), který je v podobném rozpoložení. Také on totiž poprvé na okruhu ATP vyhrál čtyři utkání v řadě, potřetí postoupil do semifinále a bude usilovat o premiérové finále.



22letý Ruusuvuori v Severní Karolíně porazil Denise Kudlu, Alexandra Bublika, Benoita Pairea a ve čtvrtečním čtvrtfinále zdolal 7-6 6-1 zkušeného Francouze Richarda Gasqueta.



Carlos Alcaraz ve Winston-Salemu ve svém prvním čtvrtfinále na tvrdém povrchu porazil 7-6 6-2 Američana Marcose Girona a také on postoupil potřetí do semifinále turnaje ATP.



18letý Španěl si už však jedno finále zahrál, v červenci ovládl antuku v chorvatském Umagu. Na druhé finále zaútočí proti Mikaelu Ymerovi (h2h 0-1). 22letý Švéd si ve Winston-Salemu zahrál rovněž poprvé ve čtvrtfinále na tvrdém povrchu a po výhře 6-7 6-2 6-3 nad domácím Francesem Tiafoem postoupil do svého prvního semifinále turnaje ATP.

