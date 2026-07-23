K životnímu výsledku moc nechybělo. Sestry Kovačkovy sahaly v Praze po největším finále
A. Kovačková/J. Kovačková – Dartová/Lumsdenová 6:3, 3:6, 3:10
Alena a Jana Kovačkovy musely oba předchozí zápasy na pražské Štvanici otáčet a vždy uspěly v super tie-breaku. Tentokrát se ale karta obrátila a v semifinále musely kousat stejnou porážku jako jejich předchozí soupeřky.
Po přežitých mečbolech v souboji s Ingrid Martinsovou a Makoto Ninomijaovou nastoupily talentované sestry proti Dartové a Lumsdenové. Duel s nasazenými čtyřkami začaly prohraným servisem, ovšem ve zbytku úvodního setu měly jasně navrch.
Od začátku druhé sady, v jejímž průběhu se zhruba 20 minut kvůli výpadku elektronického systému pro hlášení autů nehrálo, však byly lepší soupeřky. Kovačkovy sice dohnaly manko brejku, ovšem zaváhaly znovu a v závěrečném gamu nevyužily tři brejkboly. Super tie-break se Češkám vůbec nepovedl a hlavně vlastními chybami ho prohrály jasně 3:10.
Kovačkovy už posbíraly velký počet úspěchů na profesionální i juniorské tour a dnes v Praze sahaly po největším finále v kariéře. V poslední době exceluje v deblu hlavně mladší Jana, která v této disciplíně ovládla poslední čtyři juniorské grandslamy.
Šance na český triumf v deblové soutěži na letošním Livesport Prague Open ale pořád žije. V sobotu nastoupí k semifinále Lucie Havlíčková s Laurou Samson a v případě vítězství nad elitními deblistkami Hao-Ching Chan a Miju Katóovou zopakují loňské finále.
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